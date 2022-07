L'horoscope du samedi 23 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il y a du mouvement ce week-end, et ça ne sera vraiment pas pour vous déplaire ! Départ ou retour, vous changerez d'environnement, peut-être juste pour rendre visite à l'un de vos proches... Mais il peut aussi s'agir de partir en vacances. En outre, certains natifs du 1er décan pourraient avoir eu une bonne nouvelle.

Taureau

Vous aussi, comme les Poissons, vous pourrez compter sur Vénus ce week-end ! L'un de vos proches, ou quelqu'un qui vous intéresse sur le plan amoureux sera là et même s'il ne se passe rien de précis, ce sont de bons moments en perspective car vous êtes de ceux qui savent profiter de ce que la vie leur offre d'agréable.

Gémeaux

La Lune traverse votre signe tout le week-end, mais elle forme de bons aspects aujourd'hui qui indiquent que vous vous amuserez, ou que c'est vous qui amuserez les autres. En tout cas, il y aura par moments de la gaieté et de l'insouciance, celle-ci étant une denrée rare en ce moment. Un petit déplacement, un voyage ?

Cancer

Vous aurez tendance à vous replier un peu sur vous-même, à privilégier votre vie intérieure, mais vous aurez de bonnes raisons ! En effet, Vénus est toujours chez vous et fait battre votre coeur. Mais vous ne voulez peut-être pas que les autres soient au courant et puissent en parler : la garder pour vous donne plus d'intensité à la situation.

Lion

Un excellent week-end se prépare... Vous-même vous vous préparez peut-être à faire quelque chose d'inhabituel, ou à concrétiser un projet que vous aviez en tête. En tout cas, vous regarderez l'avenir (proche, pas lointain) avec plaisir. En outre, Mercure et Jupiter étant en phase, les informations, les voyages sont au premier plan.

Vierge

La Lune, qui est au service de toutes les autres planètes, éclaire aujourd'hui Mercure et Jupiter. Vous aurez le sens du devoir chevillé au corps et veillerez à ce qu'aucune injustice ne soit commise (dans votre entourage). D'ailleurs, vous surveillerez vos " troupes " comme seule un/e Vierge sait le faire, avec une grande attention.

Balance

Pour vous aussi la conjoncture est top, surtout 1er décan, mais les autres en profiteront a minima. Au service de Mercure et Jupiter, la Lune en Gémeaux vous fait voyager, en vrai ou en pensée et cela vous procure une belle satisfaction. Même si Jupiter s'oppose toujours à vous, son bon aspect avec Mercure vous rend justice.

Scorpion

Mars est toujours à l'opposition de votre signe et entame une conjonction avec Uranus qui va durer jusqu'au 4 août. Tout le signe la ressentira plus ou moins, mais le 2e décan plus que les autres. C'est un aspect de rejet : il est possible que quelqu'un vous donne envie de le ou la fuir, ou que cette personne vous rejette.

Sagittaire

Ce sont vos relations avec les autres et avec votre conjoint en particulier qui seront au centre de ce week-end, où votre vie sociale sera également très agréable. Il se peut que vous soyez invité quelque part et que cela vous réjouisse. On a l'impression d'ailleurs que tout peut vous réjouir ces jours-ci (1er décan, plus que les autres).

Capricorne

La conjoncture est légère, pétillante, êtes-vous prêt à vous y adapter ? La question est là : vous passerez de bons moments si vous décidez de vous détendre et de participer à cette ambiance. En général, vous ne détestez pas vous amuser un peu, mais qui n'aime pas ça ? En dépit de vos devoirs, profitez de l'instant présent.

Verseau

Que des bons aspects des planètes rapides, vous devriez passer un excellent week-end car vous serez satisfait de vous et de vos résultats. C'est valable pour tout le signe, mais plus particulièrement pour le 1er décan, très bien servi par la plus grosse planète du système : Jupiter. Il y a plus de légèreté et d'insouciance pour vous.

Poissons

Vous pouvez compter sur Vénus pour traverser ce week-end en toute sérénité. Même si vous avez des sources d'inquiétude, Vénus veille (surtout 1er décan). Disons que vous avez quelqu'un d'attentionné près de vous, cela peut autant être un conjoint qu'un enfant, et grâce à lui/elle vous passerez de bons moments.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info