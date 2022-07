L'horoscope du samedi 2 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un agréable déplacement est au programme de ce week-end, peut-être les vacances pour certains, mais même si vous ne partez pas, bouger vous mettra en bonne forme. Cela dit, il faut faire attention à la dissonance entre Mercure et Neptune qui risque de vous embrouiller l'esprit : vous pourriez vous tromper de route, ou oublier quelque chose.



Taureau

De nouveau, la dissonance de la Lune et d'Uranus vous déstabilise intérieurement, peut-être parce que vous avez une décision à prendre ou à accepter, 2e décan. Nous en parlons souvent et Uranus étant en marche directe jusqu'au 25 août, elle va vous donner du fil à retordre (né après le 6 mai). Il s'agit peut-être aussi de reprendre votre liberté.



Gémeaux

Nous en avons déjà parlé, mais la dissonance Mercure-Neptune est exacte ce week-end pour le 3e décan. Une question familiale pourrait menacer votre équilibre. Toutefois, Neptune étant rétrograde, vous avez probablement jeté le voile de l'oubli sur cette problématique qui n'est pourtant pas tout à fait réglée. Ce sera fait en 2023.



Cancer

Mars quittera le Bélier mardi prochain, ouf ! Elle vous envoyait une dissonance depuis le 24 mai, vous allez donc pouvoir passer un été tranquille, 2e, 3e décan. Nous en reparlerons, mais la présence de Mars en Taureau jusqu'au 20 août est l'assurance pour vous de disposer d'une énergie et d'une détermination sans faille.



Lion

La Lune traverse votre signe et est moins positive qu'hier puisqu'elle s'oppose à Saturne. Mais essayez de ne pas voir la situation pire qu'elle n'est, 3e décan. Il est vrai que les influx de Saturne sont toujours soit attristants, on regrette le temps passé, ou quelqu'un, soit ils vous freinent dans votre évolution professionnelle.



Vierge

3e décan, méfiez-vous de la dissonance entre Mercure et Neptune, vous pourriez vous faire des illusions, rêver un peu trop fort et vous retrouver le bec dans l'eau. Si je vous en reparle c'est qu'elle est encore active ce week-end et qu'elle a plusieurs interprétations. Il faut donc en évoquer le plus possible pour que chacun s'y retrouve.



Balance

Vous aussi vous serez content que Mars quitte le Bélier, il y a eu des conflits, mais ils s'apaisent, 2e et 3e décan. 1er décan, vos affaires connaîtront un répit fin juillet. Quand je dis " affaires ", il s'agit des tracasseries juridiques que Jupiter peut vous créer en s'opposant à vous. Mais un nouveau partenariat peut aussi pointer le bout de son nez.



Scorpion

La journée n'est pas idéale pour vous détendre, surtout 2e décan. La Lune et Uranus sont en dissonance avec vous et vous serez certainement plus stressé que d'habitude. Selon votre thème, plusieurs domaines peuvent être concernés, mais nous pensons que le problème vient de votre relation aux autres, ou avec un/e autre.



Sagittaire

Tout baigne ! Si vous partez en vacances cela se fera dans les meilleures conditions pour le 1er et 2e décan. Le 2e reçoit les énergies de Vénus et aura sa dose de plaisir. La planète vous regardera jusqu'au 9 juillet et vous permettra de vivre dans une ambiance très cool et harmonieuse avec ceux que vous aimez, ou d'obtenir des accords



Capricorne

Comme la Balance et le Cancer, vous serez soulagé de voir Mars quitter le Bélier et être en harmonie avec le 1er décan mardi prochain. Tout ce que vous ferez vous plaira. Vos décisions ou vos prises de position seront également bien accueillies... Cela dit, vos proches n'auront pas trop le choix tellement vous serez convaincant.



Verseau

Une journée un peu contrariante pour le 2e décan, il y a de l'anxiété au programme, mais Vénus entame un bon aspect avec vous et vous serez rapidement apaisé. Cette anxiété vient de votre tendance naturelle à tout anticiper, le bon comme le mauvais et il se trouve que vous êtes dans une situation instable qui ne vous permet pas d'être optimiste.

Poissons

2e décan, Vénus vous regarde à présent et jusqu'au 10 juillet. Il se peut que vous retrouviez un endroit, ou quelqu'un en particulier, qui vous rappelle votre passé. Il est vrai que, pour certains, c'est le départ en vacances et l'arrivée dans l'endroit où vous séjournerez qui sera à relier à cette impression d'éternel recommencement.

