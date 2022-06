L'horoscope du samedi 11 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez d'humeur à la fois taquine et critique. Il est possible que ce soit parce que quelqu'un vous énerve, alors que vous ne pouvez pas l'envoyer promener. Ce qui serait votre premier mouvement dans un contexte normal. Mais les Gémeaux, signe dominant, vous demandent de dialoguer, d'être dans l'échange.

Taureau

Vénus est chez vous, toujours conjointe à Uranus et s'oppose à la Lune. Voilà qui risque de vous créer des émotions fortes, accentuées par une tension intérieure. Cela ne concerne a priori que le 2e décan, qui semble être habitué à cette instabilité liée au fait que vous ne savez pas très bien quelle attitude vous devez adopter.

Gémeaux

La Lune sera en Scorpion tout le week-end, opposée à Vénus aujourd'hui ainsi qu'à Uranus. Comment dire... Le 2e décan sera probablement sous tension. La conjoncture est déjà active depuis plusieurs jours et il est possible qu'une crise ait éclaté dans les couples parce que vous ne laissez pas assez de liberté à l'autre.

Cancer

Si Mars ne dominait pas votre thème, vous incitant à faire des efforts et parfois à vous battre, vous seriez au 7ème ciel 2e décan. Votre combat : pour l'amour ou pour l'argent ? Le mot combat est peut-être exagéré, mais avec Mars il y a toujours une notion de conflit. Cependant, il se pourrait bien qu'il se passe quelque chose de surprenant.

Lion

Je sais que ce n'est pas facile pour vous, Lion du 2e décan, nous en avons souvent parlé. Mais les influx de Mars vous disent que vous avez raison de vous battre. Il s'agit de conserver quelque chose, votre poste par exemple, ou de devoir vous adapter à un nouvel esprit dans l'entreprise, à cause d'un changement de direction.

Vierge

Vous tournerez un peu en rond dans vos pensées et vous aurez du mal à vous fixer sur un autre sujet. Le mieux serait d'en parler avec un proche, de vider votre sac. Ainsi vous pourrez peut-être passer à autre chose, ou tout du moins vous sentir plus léger... En outre, vous pourrez diriger vos pensées comme vous le voulez.

Balance

La Lune s'opposant à Vénus/Uranus depuis votre secteur d'argent, il est possible que vous partiez avec l'idée d'un achat en tête et que vous reveniez avec autre chose! Vous serez en effet un peu laxiste au niveau des dépenses, mais si vous en avez les moyens, pourquoi ne pas vous faire plaisir ? Évitez juste de dépenser tout pour les autres.

Scorpion

Chez vous, Lune et Vénus s'opposent : vos sentiments vont passer par des hauts et des bas. Un moment vous serez en confiance, l'autre vous douterez de votre chéri/e. Cependant, ce passage lunaire peut aussi réveiller des désirs enfouis, ou créer des fantasmes que vous avez tout intérêt à garder au chaud, à l'intérieur.

Sagittaire

Essayez de la jouer discrète aujourd'hui et demain, et surtout de vous reposer. Cela reposera aussi ceux que vous aimez, votre partenaire a besoin d'un peu d'air. A moins que cette semaine n'ait été fatigante parce que vous avez été sur tous les fronts et que vous ayez vraiment besoin de vous changer les idées, surtout 2e décan.

Capricorne

L'amitié devrait être au centre de ce week-end, mais ne décidez pas à la place des autres 2e décan. Vous n'aimez pas suivre, mais laissez-les faire pour une fois. D'abord cela vous reposera, car prendre tout en charge peut être stressant et ensuite cela montrera à vos proches que vous savez leur faire confiance.

Verseau

Votre gendarme intérieur risque de se montrer un peu trop exigeant et vous ne pourrez rien faire sans qu'une partie de vous ne regarde l'autre d'un oeil sévère. Souvent le Verseau intègre dès son enfance une image parentale exigeante, même si les parents ne l'étaient pas. Après tout dépend de ce que vous faites de cette image.

Poissons

Lune, Vénus, Uranus sont en harmonie avec vous, la journée sera excellente avec, pour ceux du 2e décan, avec une situation imprévue dans le domaine amical ou amoureux. Vous bénéficierez donc du fait que Lune et Vénus sont aussi en rapport avec Uranus, la planète des surprises et des moments spéciaux.

