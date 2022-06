L'horoscope du vendredi 9 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jupiter est à présent seule dans votre 1er décan et comme c'est une planète double, elle peut représenter des situations très différentes. L'une étant éminemment chanceuse et vous plaçant sous les projecteurs grâce à une réussite, à un exploit peut-être, l'autre vous confrontant à l'administration, voire à la justice.

Taureau

Dans votre 3e décan, Mercure n'est plus en dissonance avec Saturne mais en bon aspect avec Pluton. Né après le 16 mai, vous aurez la tête bien faite et trouverez des solutions à tous les problèmes pouvant se présenter. Ce sera le fruit à la fois d'un sens de l'observation très aiguisé, et d'une analyse précise des situations.

Gémeaux

Jusqu'à lundi, Mercure (votre maître) sera en harmonie avec Pluton et quelqu'un de votre entourage vous dira une vérité que vous aurez du mal à accepter, mais que vous devez tout de même écouter pour une meilleure compréhension de votre situation (3e décan). Écoutez et prenez le temps de réfléchir, de digérer l'information.

Cancer

Le bon aspect entre Mercure et Pluton indique que vous avez un ou une ami/e qui vous veut du bien, 3e décan. Cette personne vous dira une vérité sur votre relation de couple, ou sur une autre relation et ce qu'il/elle vous dira vous sautera soudain aux yeux. Vous vous demanderez comment vous n'avez pas pu comprendre avant.

Lion

Ce n'est toujours pas facile pour ceux du 2e décan, vous êtes dans une ambiance tendue, presque angoissante. Peut-être aussi que vous attendez quelque chose qui ne vient pas ? 3e décan, le Soleil arrive chez vous demain, en dissonance avec Neptune : il faut vous méfiez d'une forte tendance à l'idéalisation.

Vierge

3e décan, votre Soleil, Mercure et Pluton forment un joli triangle dans le cercle du zodiaque, qui indique une réussite. D'ailleurs, on ne manquera pas de vous féliciter pour votre compétence, surtout si vous êtes né autour du 21 septembre. Votre productivité pourrait aussi être remarquable et vous valoir une reconnaissance.

Balance

Toujours dans votre signe, la Lune formera une dissonance avec Pluton cette après-midi. Cela peut vous plonger dans la recherche d'un temps perdu, qui n'était peut-être pas rose, mais sur lequel vous êtes obligé de revenir pour le vider de son potentiel de nuisance (3e décan). Mais vous procédez en plusieurs étapes.

Scorpion

Mercure étant en phase avec Pluton (votre planète) jusqu'à lundi, soit vous aurez une bonne dose d'humour et de dérision face aux situations, soit vous aurez une vision peu positive de ceux qui vous entourent. Vous ne verrez que leurs défauts et serez très content de pouvoir les percer à jour ; ils ne pourront pas vous leurrer.

Sagittaire

L'accent est mis sur Vénus aujourd'hui et surtout sur sa dissonance avec Uranus. 2e décan, il se peut qu'un imprévu dérange vos plans pour la journée, mais rien de très important. Vous saurez contourner le problème, l'harmonie entre Mercure et Pluton vous voyant très malin, très " débrouille ", comme souvent d'ailleurs.

Capricorne

Pluton, qui occupe la fin de votre 3e décan (né après le 16 janvier) reçoit un bon aspect de Mercure aujourd'hui et cela pourrait vous permettre d'ouvrir les yeux sur l'un de vos proches ou collègues. A moins que vous n'ayez une idée brillante, qui vous viendra comme ça, sans que vous ayez à réfléchir pour la trouver.

Verseau

La dissonance Vénus/Uranus sera encore active jusqu'à demain soir, puis elle vous lâchera, 2e décan. Vous serez moins sous tension et n'aurez plus envie d'envoyer promener tout le monde. Cela dit, avec Mars dans votre secteur 3, vous ne laisserez pas passer l'occasion de dire ce que vous pensez, même si ce n'est pas aimable !

Poissons

Vous apprécierez la conjoncture du jour si vous êtes du 3e décan, elle vous dit de faire une totale confiance à votre raisonnement et surtout à votre sens critique. Le Soleil entame en effet une dissonance avec Neptune, qui sera active jusqu'en fin de semaine prochaine et qui peut, en premier lieu, vous inciter à vous leurrer.

