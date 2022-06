L'horoscope du mercredi 8 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est la journée des surprises, mais plus matérielles qu'affectives... Quoique... En tout cas, vous pourriez recevoir une somme que vous n'attendiez pas, ou faire un achat imprévu et qui vous fera très plaisir. Mais vous pouvez aussi tomber sur une personne qui vous plaira, mais dont vous trouverez le caractère un peu trop fort !

Taureau

L'horoscope d'hier est encore valable aujourd'hui pour le 2e décan et le sera jusqu'à dimanche. Tout peut arriver, en bon comme en moins bon ! 3e décan, Mercure commence à s'éloigner de sa dissonance avec Saturne, dès demain vous sentirez son étreinte se desserrer et la communication sera meilleure au fil des jours.

Gémeaux

Vénus et Uranus ont entamé une conjonction dans votre secteur 12. Il est possible que vous éprouviez un coup de coeur secret, quelque chose que vous garderez pour vous parce que la personne n'est pas libre, ou qu'elle (il) ne s'intéressera sûrement pas à vous... En êtes-vous si sûr que ça ? Mais l'important, c'est ce que vous ressentirez.

Cancer

2e décan, vous pourriez avoir un coup de chance financier, de l'argent qui rentre de manière imprévue. Ou alors c'est une rencontre surprise qui vous bouleversera. Quoi qu'il en soit, c'est de l'inattendu, quelque chose de très inhabituel. Une proposition de votre partenaire peut aussi vous étonner, ou votre partenaire lui-même.

Lion

Vous n'êtes pas freiné aujourd'hui, au contraire ! Vénus et Uranus sont en dissonance avec vous et vous aurez l'impression qu'on vous rejette, 2e décan. Mais c'est probablement un sentiment que vous avez depuis longtemps, ou alors une situation que vous avez anticipée, mais dont vous espériez qu'elle n'arrive pas.

Vierge

Aujourd'hui, ce sont Vénus et Uranus qui vous regardent et donnent à vos sentiments un caractère un peu spécial. Si vous êtes en couple, votre chéri/e pourrait vous réserver une surprise et si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir ou à explorer les applis de rencontres, vous pourriez tomber sous le charme.

Balance

C'est probablement dans le domaine de l'argent que la future conjonction entre Vénus et Uranus (active dès aujourd'hui) peut jouer un rôle parfois surprenant. Il est en effet possible que vous receviez de l'argent, ou qu'on vous fasse une proposition financière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous ou votre partenaire.

Scorpion

Vénus et Uranus s'opposent à votre 2e décan et si vous êtes déjà en bisbille avec un partenaire (affectif ou professionnel) cela ne peut que s'accentuer jusqu'à dimanche. Il y aura des tensions entre vous, surtout si vous refusez de dialoguer, ce qui ne serait pas une bonne idée. Cela ne ferait qu'aggraver les tensions.

Sagittaire

C'est dans votre secteur 6, celui du travail et de la forme, que Vénus rencontre Uranus, une conjonction qui a pour effet de surprendre, de vous faire éprouver des sentiments soudains et qui peuvent autant évoquer l'amour au premier regard qu'un sentiment de rejet. On peut aussi vous mettre la pression pour terminer un travail.

Capricorne

La conjonction Vénus/Uranus est en bon aspect avec vous, 2e décan ! C'est une chance, pour certains, car vous allez pouvoir éprouver du plaisir dans une situation dont vous ne pensiez pas qu'elle pouvait être source de plaisir. Vous pourriez expérimenter un nouveau look, par exemple, et aimer votre reflet dans le miroir !

Verseau

Vu la place qu'occupe la conjonction Vénus/Uranus (signe et secteur), il pourrait se passer quelque chose de marquant, 2e décan. Probablement dans le domaine affectif où vous pouvez vous sentir rejeté, tout comme vous pouvez retrouver quelqu'un du passé... A moins que vous ne receviez de l'argent que vous n'attendiez pas de sitôt.

Poissons

La conjoncture semble excellente pour le 2e décan, que vous soyez Poissons et surtout ascendant Poissons. Vénus et Uranus sont conjointes dans un secteur d'échanges, de communication et il est donc possible que vous entamiez un flirt avec quelqu'un. Alors que vous pensiez qu'il ou elle ne s'intéressait pas à vous.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info