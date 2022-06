L'horoscope du mardi 7 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune en Vierge devrait calmer vos ardeurs, et si vous êtes en plein conflit avec quelqu'un, il vous est conseillé de prendre du recul pour analyser la situation de plus près. L'idéal serait de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît en conflits et en crises ; cela dit, beaucoup de Bélier aiment à jeter de l'huile sur le feu.

Taureau

Vous êtes très bien servi par les astres, toutefois la conjoncture est à double sens. C'est vrai que vous pouvez avoir un coup de foudre avec la conjonction Vénus/Uranus, mais cela peut aussi être le contraire, c'est-à-dire que vous pouvez être face à une rupture, ou en tout cas une grosse remise en question.

Gémeaux

Pour ne pas vous énerver sur des détails sans importance, ce que vous aurez tendance à faire aujourd'hui, suivez les conseils de Mars et changez de sujet le plus vite possible. Un collègue, l'un de vos enfants, vous tapent sur le système ? Allez voir ailleurs et calmez-vous en faisant un jeu sur votre téléphone, par exemple.

Cancer

Plus vous parlerez, plus vous parlerez vite parce que vous voudrez convaincre et vous mettrez la pression. Mais ce n'est pas la bonne manière ! Ne vous imaginez pas que vous allez convaincre de cette façon, au contraire ! Parlez doucement, le plus doucement possible, de manière à ce qu'on fasse des efforts pour vous entendre.

Lion

2e décan, vous vous sentirez freiné par l'obligation de réfléchir avant d'agir. Ne négligez pas ce que vous " sentez ", votre intuition sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et là, ce qui est bon, c'est de ne pas agir sans tenir compte de certaines règles ou même d'une discipline. En parler avec un proche sera également une bonne idée.

Vierge

Toujours chez vous, la Lune et Uranus sont amies aujourd'hui et si vous êtes du 2e décan, essayez de ne pas rester enfermé dans vos habitudes. En changer de temps en temps est comme un rafraîchissement et vous incite à voir les choses sous un autre angle. Et c'est justement ce dont vous avez besoin pour progresser.

Balance

Vous devez sentir qu'il y a de l'agressivité dans l'air... Quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, le mieux est de prendre la fuite, de ne pas laisser les autres vous imposer leurs disputes, surtout si cela se passe dans le cadre du travail. Mais si c'est à la maison, vous avez aussi intérêt à sortir de chez vous !

Scorpion

Mercure est directe mais n'a toujours pas bougé du 3e décan du Taureau, face à votre 3e décan. Et il semble que vous attendez patiemment qu'on vous parle, ou qu'on vous envoie un message. Une personne proche vous bloque, vous n'avez plus de contact, mais les choses évoluent malgré tout, pas de panique !

Sagittaire

Vous serez un peu dégoûté par l'attitude des autres, ou de votre boss, que vous trouverez peu généreux alors qu'ils vous demandent beaucoup. Vous vous sentirez victime de l'égocentrisme de certains, mais vous ne vous laisserez pas faire bien longtemps. Attendez la fin de la semaine, vous serez plus libre de vous exprimer.

Capricorne

2e décan vous avez de beaux atouts en main cette semaine ! En bon aspect avec vous, Vénus rencontre Uranus et cela pourrait vous valoir un agréable imprévu. Du côté de l'argent pour les uns, de l'amour pour les autres. Acceptez les sorties qui vous seront proposées, vous pourriez faire une rencontre très inattendue.

Verseau

Vous êtes un grand spécialiste des " fixettes ", c'est-à-dire que lorsque vous avez une idée en tête, vous ne pouvez pas la chasser. Et vous en avez une en ce moment, surtout si vous êtes du 3e décan. Cela dit, une de vos fonctions peut être ralentie, c'est en tout cas ce que dit la dissonance Mercure/Saturne qui se termine dimanche.

Poissons

De grâce, surveillez vos dépenses et autres investissements, surtout si on vous dit que vous devez le faire, que c'est une occasion unique, etc. Ne soyez pas sensible au baratin de ceux qui vendent et qui n'en ont rien à faire de vos intérêts. Banques et organismes de crédit ne sont pas vos amis, sauf quand vous avez beaucoup d'argent.

