L'horoscope du Sagittaire pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Sagittaire au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 22 novembre et le 21 décembre.

Climat général

On ne peut pas dire que le mois de novembre soit votre préféré et cela se comprend, étant donné que votre énergie vitale est un petit peu en baisse à cause de la présence du Soleil dans votre secteur 12, le Scorpion. Vous n'êtes pas aussi optimiste que d'habitude mais en revanche votre instinct et votre intuition sont en nette augmentation. Vous avez donc intérêt à écouter vos petites voix intérieures, d'autant plus que le Soleil sera conjoint à Mercure, en tout cas jusqu'à ce qu'elle entre dans votre signe le 17. À partir de cette date vous verrez les choses autrement, vous serez beaucoup plus curieux et enclin à communiquer. Puis on vous souhaitera votre anniversaire à partir du 22 à 9h20 (cette année). Un accord pourrait être au programme...

Vie quotidienne

Vous êtes toujours malheureusement sous l'influence d'une dissonance entre Mars, qui se trouve en Gémeaux, et Neptune en Poissons. C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, ou alors qui se comporte de manière étrange. Apparemment vous ne pouvez pas lui faire confiance. Par ailleurs, il est possible aussi que vous soyez submergé de travail peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous organiser, que vous avez trop de choses à faire au boulot et à la maison. Troisième décan, Jupiter est de retour en Poissons et il se peut qu'une promesse qu'on vous avait faite, une promotion éventuellement, puisse se concrétiser d'ici la fin du mois.

Vie amoureuse

Comme le mois dernier, Vénus est conjointe au soleil. Elle se fait extrêmement séductrice quand elle est en Scorpion mais elle est également jalouse et possessive. Or nous avons vu que le Scorpion gérait votre secteur d'ombre, en conséquence vous ne montrez jamais rien lorsque vous êtes jaloux, ou alors au contraire vous faites des scènes mémorables. Cela n'a pas l'air d'être le cas ce mois-ci, mais tout dépend de votre thème natal. Il se peut aussi que vous viviez une relation virtuelle, que vous ayez des sentiments pour quelqu'un qui n'est pas libre ou qui ne vous " calcule " pas. Évidemment ça ira beaucoup mieux à partir du 16 quand Vénus abordera votre signe. Ce sera une période, jusqu'au 10 décembre, où l'amour prendra la première place et où les célibataires ont des chances de faire des rencontres. La période devrait être très agréable.

En aparté

La nouvelle Lune a lieu le 23 c'est-à-dire quelques heures après l'entrée du Soleil dans votre signe. Elle ne forme aucun aspect mais elle a été en harmonie avec votre maître, Jupiter, deux jours avant. C'est donc une nouvelle Lune un peu idéaliste et qui vous incitera à voir le bon côté des choses et à être très optimiste sur la suite des événements. Attention à ne pas être trop en confiance avec des gens que vous connaissez à peine, surtout si vous êtes du troisième décan (pour les raisons citées plus haut). Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

