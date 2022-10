L'horoscope du mercredi 26 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Seriez-vous en crise, 2ème décan ? Pas de gros souci pour le 1er, juste une question administrative à régler. Mais le 2ème décan est passagèrement sensible, plus que d'habitude, surtout parce qu'il s'aperçoit que certains ne sont pas très honnêtes avec lui, ou tentent de le manipuler. Mais au lieu de vous déprimer, cela devrait au contraire vous donner de l'énergie pour vous battre !

Taureau

Autant vous êtes en phase si vous êtes né en avril, autant le 2ème décan subit par moments des petites secousses qui lui rappellent qu'il ne faut pas trop attendre des autres. Soyez votre propre maître, ne donnez ce privilège à personne, même au nom de l'amour. Cela vous empêcherait - ou cela vous a déjà empêché - de développer votre personnalité.

Gémeaux

L'esprit de la nouvelle Lune est toujours là, je vous rappelle qu'elle est conjointe à Vénus et que vous pourriez vous découvrir des sentiments pour un collègue, ou pour quelqu'un que vous voyez tous les jours dans le cadre de vos activités, quelles qu'elles soient... Cela dit, 2ème décan, vous serez plus nerveux et donc moins facile d'accès que ceux du 1er décan, avantagés par la Nouvelle Lune.

Cancer

Les planètes sont encore très bien alignées pour vous, à quelques exceptions près, et les loisirs, les plaisirs, les jeux sont à l'honneur (certains devront distraire leurs enfants). Mais il y a aussi un aspect très libérateur, plutôt pour le 2ème décan. Il est actif, mais gêné, et ne s'exprime pas pleinement. Dites-vous que le temps est votre allié et que vous prendrez votre envol d'ici peu.

Lion

Les natifs de juillet sont toujours dans les bonnes grâces de la conjoncture. C'est le 2ème décan qui sera le moins bien servi aujourd'hui car un petit incident ou quelqu'un lui rappellera que les choses n'avancent pas dans la bonne direction et qu'il n'y peut rien. Il faut juste vous adapter et surfer sur les vagues qui se présentent les unes après les autres.

Vierge

Comme la conjoncture est encore à votre service et qu'elle indique une ambiance très agréable et en bonne compagnie, on peut en déduire que vous êtes en vacances ou, si vous travaillez, que certains collègues sont partis et que vous avez le champ libre pour faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Personne pour vous donner des ordres...

Balance

La conjoncture n'a guère évolué depuis hier, l'ambiance de la nouvelle Lune est toujours là, positive pour concrétiser vos désirs et faire respecter vos besoins. Par ailleurs, Mars stationne à présent dans le 3ème décan des Gémeaux et regarde votre 3ème décan, lui insufflant une énergie qui n'est pas très bien employée, la planète étant en dissonance avec Neptune. Ne prenez pas de décision impulsive.

Scorpion

Vous fêtez votre anniversaire sous une dissonance entre Saturne et Uranus, activée aujourd'hui par la Lune. Il risque donc d'y avoir une situation familiale à gérer dans le courant de l'année - peut-être l'arrivée d'un enfant pour le 1er décan que vous êtes, ou une relation amoureuse qui démarre de manière un peu surprenante, grâce à des amis ?

Sagittaire

Il y a encore trois planètes en Scorpion et aujourd'hui, elles sont dissonantes. Cela peut avoir un effet surprenant parce que vous aurez une sorte de révélation, quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant et qui concerne l'un de vos proches ou un collègue. Il se pourrait que cette personne ne soit pas aussi bienveillante que vous le pensiez.

Capricorne

Les planètes étant bien alignées, c'est encore une belle journée qui s'offre à vous, surtout 1er décan, grâce à la rencontre Soleil/Vénus dans votre secteur des projets et de l'amitié. Pour le 2ème décan, il se peut qu'il y ait une petite surprise, un imprévu, mais rien d'ennuyeux : quelqu'un peut se décommander, mais au final cela vous arrangera, vous pourrez caser autre chose.

Verseau

Il pourrait y avoir des tensions aujourd'hui, mais surtout pour le 2ème décan, les autres n'ayant rien à reprocher à la conjoncture. Né entre le 1er et le 10 février, les choses ne se passent pas comme prévu et encore moins comme vous le désirez. C'est frustrant, il faut vous y adapter, mais il vaut mieux faire un effort si vous ne voulez pas être déçu.

Poissons

Vous êtes encore dans l'agréable ambiance de la nouvelle Lune d'hier, en tout cas 1er décan. Et c'est encore mieux pour le 2ème décan qui reçoit de bons influx produits par l'opposition Lune/Uranus. Vous recevez ces influx depuis 2021 et ils vous ont permis, cette année, de vous libérer de l'influence d'un proche qui exerçait des contraintes sur vous. Un proche ou une idéologie aussi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info