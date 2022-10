L'horoscope du mardi 25 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Évidemment, nous parlons encore d'argent avec la nouvelle Lune, d'autant plus qu'elle est conjointe à Vénus. De deux choses l'une, soit vous allez recevoir une somme bienvenue, soit l'amour et surtout le désir feront une réapparition remarquée dans votre vie. Le Scorpion est en effet le signe attribué à la libido, en tout cas pour votre signe.

Taureau

La nouvelle Lune enfonce le clou ! Elle est conjointe à Vénus, votre planète maîtresse, et il n'est pas exclu donc que vous fassiez des rencontres. Bien évidemment, cela ne peut se faire que si vous sortez de chez vous et si vous acceptez les invitations qui vous seront faites. En effet, votre vie sociale devrait être nettement plus animée sous cette conjoncture.

Gémeaux

Comme hier, le Soleil et la Lune se tiennent la main et Vénus les a rejoints, c'est donc une nouvelle Lune très vénusienne, mais dans un secteur qui ne l'est pas. À vous de rendre vos activités plus agréables ou même de reprendre une activité si vous aviez arrêté. Et croyez-moi, ce sera un plaisir. Mais on peut aussi penser qu'un travail va vous rapporter, ou vous a rapporté.

Cancer

C'est une très jolie nouvelle Lune, conjointe à Vénus, qui va dynamiser vos amours. Essayez d'être démonstratif avec ceux que vous aimez, ils vous en seront reconnaissants. C'est également une conjoncture très créative et récréative : si vous avez des enfants, vous aurez de bonnes idées pour les distraire ou pour les obliger à faire leurs devoirs. Et si vous désirez un enfant, c'est le bon moment.

Lion

Même si la lunaison est en Scorpion, un signe d'Eau qui n'est pas très en harmonie avec le vôtre, vous devriez être bien dans votre peau et ravi de revoir quelqu'un de votre passé. À moins que vous ne fantasmiez des retrouvailles dont il n'est pas sûr qu'elles puissent avoir lieu. Mais si vous cherchez un nouveau logement, c'est le bon moment pour trouver un nid douillet.

Vierge

Il y a beaucoup de complicité, de rires et d'échanges de toute nature avec cette nouvelle lune du Scorpion, conjointe à Vénus. Elle est aussi favorable à vos relations avec vos proches qu'à vos relations commerciales ou autres. C'est votre charme et votre délicatesse qui seront vos atouts majeurs plus que votre capacité à convaincre. Appuyez-vous sur votre séduction.

Balance

La nouvelle lune étant conjointe à Vénus, il est possible que votre charme soit décuplé. Disons que votre séduction agira tous azimuts et que vous devrez faire attention parce que les jaloux seront encore plus jaloux ! Toutefois, votre créativité sera également très accentuée et si vous exercez un métier lié à l'art, vous serez particulièrement bien inspiré.

Scorpion

Votre nouvelle Lune de l'année est conjointe à Vénus, ce qui est d'excellent augure pour votre 1er décan, mais je pense que tout le signe en aura des retombées positives. Il y aura du glamour dans l'air, vous aurez besoin/envie de séduire, ou de vous laisser séduire par quelqu'un. Et comme je vous le disais hier, il est très possible que vous ayez d'agréables rentrées d'argent.

Sagittaire

Cette lunaison vous incite à vous tourner vers votre vie intérieure et si vous vous posez des questions, que ce soit sur votre avenir ou sur celui de la planète, les réponses que vous obtiendrez pourraient être positives. Cependant, votre optimisme sera en berne et vous ne verrez que le négatif, alors qu'en réalité, il y a de l'espoir. Celui de trouver un ou des terrains d'entente.

Capricorne

N'allez pas dire que vous n'avez pas de chance ! Parce que là, au contraire, avec cette nouvelle lune, elle pourrait se manifester. L'un de vos projets pourrait reconnaître un destin très positif, la lunaison étant conjointe à Vénus. Il est possible également que vous fassiez de nouvelles relations susceptibles de vous aider à développer l'un de vos projets.

Verseau

Avec une telle nouvelle lune, vous avez tous les atouts en main pour réussir à atteindre l'un de vos objectifs. À moins que ça ne soit déjà fait et que vous ne dégustiez votre plaisir. En effet, Vénus est conjointe à la nouvelle Lune, située dans votre secteur professionnel et vous met donc en joie (1er décan surtout). Et comme cette conjoncture va s'installer, d'autres réussites vous attendent.

Poissons

La nouvelle lune étant conjointe à Vénus, elle cultive la joie et l'optimisme. Il est possible que vous soyez en vacances, mais si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on vous a annoncé une promotion ou une mutation, quelque chose en tout cas que vous désiriez et qui vous est offert sur un plateau d'argent. Cela concerne surtout le premier décan, mais tout le signe en aura des échos.

