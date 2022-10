L'horoscope du jeudi 27 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous saurez détourner les énergies du Scorpion à votre avantage aujourd'hui. En effet, votre optimisme devrait être accentué par la Lune en Sagittaire et vous verrez plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Toutefois, si vous êtes du 3ème décan, la dissonance entre Mercure et Pluton vous expose à des personnes très négatives et qui refuseront ce que vous leur demanderez.

Taureau

Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais il est important que vous soyez dans la conciliation en ce moment et encore plus aujourd'hui. Vous serez en effet bien disposé pour vous réconcilier avec quelqu'un, ou pour dire oui à celui ou celle qui vous demande quelque chose. Essayez de vous mettre à sa place pour mieux le ou la comprendre et pouvoir ainsi mieux l'aider.

Gémeaux

Soit vous assisterez à une réunion professionnelle, soit vous serez invité à un pot chez des proches ou chez des voisins ; en tout cas, il y aura du monde autour de vous aujourd'hui, surtout 1er décan. Vous pouvez aussi être encadré par des soignants - pour ceux qui sont malades - ou par des éducateurs, des enseignants, tout cela suivant votre âge évidemment.

Cancer

Certains, du 3ème décan, doivent être sensibles depuis deux ou trois jours à la dissonance entre Mercure et Pluton, très passagère et qui peut les exposer à un refus. Ne demandez rien jusqu'à samedi, vous ne serez pas déçu ! Mais il se peut aussi qu'un objet soit définitivement hors d'usage et que vous deviez le remplacer. 1er décan, vous êtes toujours sous le charme... ou très charmeur.

Lion

C'est avec un grand plaisir que vous retrouverez quelqu'un de votre passé, ou qu'on vous rappellera des bons moments qui sommeillaient dans un coin de votre tête. Il semble que, quelle que soit votre situation par ailleurs, vous privilégierez le plaisir aujourd'hui, que vous développerez de l'optimisme et que vous le transmettrez à vos proches. Même si vous savez que c'est passager.

Vierge

Contrairement ce qu'on peut croire, les dissonances se révèlent parfois positives et ce sera le cas avec celle d'aujourd'hui qui met en présence Mercure, votre maître et Pluton. Votre esprit critique sera très accentué et vous verrez des détails, parfois négatifs, qui échapperont aux autres et feront que vous serez très utile pour détecter ce qui ne va pas - dans un document par exemple.

Balance

Depuis le début de la semaine, une dissonance entre Mercure (dans votre signe) et Pluton doit en embêter plus d'un. Vous, ou un partenaire, êtes concerné et développez un esprit très critique. Il se pourrait même que vous (ou l'autre) soyez plutôt négatif, alors que ce n'est pas dans vos habitudes. Sauf quand votre voisin, le Scorpion, reçoit des planètes et c'est le cas en ce moment.

Scorpion

Il n'y a pas que des dissonances chez vous en ce moment ! Au contraire, vous êtes même favorisé, 1er décan en tout cas, et la conjoncture du jour donne une valeur particulière à vos amours et à vos plaisirs en général. Soit vous êtes de ceux qui savent les apprécier et vous passerez une excellente journée, soit vous êtes mécontent au fond de vous et de toute façon rien ne vous plaira.

Sagittaire

La Lune fera son apparition chez vous à 12h56 et y restera jusqu'à samedi. Vous risquez de commettre quelques excès de "bonne bouffe", probablement pour combler un vide. Vous me rétorquerez que non, que vous êtes simplement un bon vivant... Et si vous y réfléchissiez ? Avoir des certitudes nous empêche parfois de nous voir tels que nous sommes en réalité.

Capricorne

Vous avez besoin de solitude, de vous déconnecter un peu ? N'en ayez pas honte et si on vous fait une remarque, jouez l'indifférence. "Ah bon ? Ça te dérange vraiment ?". Et vous verrez que l'autre n'aura pas de bonne raison à vous opposer, sauf peut-être si c'est votre amoureux/se et qu'il ou elle ne peut pas se passer de vous. Probablement que vous ne vous connaissez pas depuis longtemps...

Verseau

Les tensions, c'est fini, vous êtes passé à autre chose avec la rapidité de l'éclair. Peut-être une idée qui vous est venue en tête, un projet que vous pourrez concrétiser aujourd'hui... Bref, votre attention se reportera plus sur le futur que sur le passé ou le présent. Surveillez juste que vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses trop utopiques.

Poissons

Vous aurez des obligations à respecter, le sentiment d'avoir trop de responsabilités sur le dos, entre votre travail quotidien et l'attention que vous devez à vos proches, à la famille. Vous vous sentirez un peu envahi, mais si vous parvenez à vous organiser, à vous donner des priorités, du plus important au moins important, vous vous en sortirez très bien.

