L'horoscope du lundi 26 juillet 2021

Bélier

Le Soleil en Lion accentue votre besoin de plaire, de donner une bonne image de vous et Mercure va ajouter de l'humour à votre panoplie de séducteur. Ce sera à partir de mercredi pour le 1er décan, et cet humour sera dû à un sens de l'observation très accentué. Vous serez taquin, moqueur, et ça plaira. 2e décan, c'est la semaine prochaine que vous disposerez des mêmes armes de séduction que le 1er décan, soyez patient ! 3e décan, ne parlez pas trop vite ce lundi et surtout pas sous l'emprise de vos émotions.

Taureau

Les planètes en Lion vous voyant sensible et émotif, 1e décan, vous apprécierez celles qui sont en Vierge, et surtout Mars qui vous aidera à vous canaliser. Disons que votre volonté sera plus ferme et que vous vous contrôlerez plus facilement. Mais il faudrait éviter de contrôler ceux qui vous entourent ! 2e décan, né autour du 1er mai, Saturne reste encore cette semaine en dissonance avec vous (tristesse, frustration, perte), mais s'en va la semaine prochaine. 3e décan, Jupiter revient vers vous (rétrograde) à partir de mercredi. Un problème financier reprend de l'importance.

Gémeaux

Ne vous énervez pas, 1er décan, ne vous mettez pas la pression non plus et prenez votre temps. A force vous risquez d'énerver vos proches dans leur ensemble. C'est l'arrivée de Mars en Vierge qui est en cause, il faudra aussi vous méfier d'une tendance à l'impulsivité : vous pourriez vous faire mal quelque part. 2e décan, le week-end pourrait vous voir nostalgique d'un passé révolu. 3e décan, vous serez encore hyper-actif jusqu'à jeudi.

Cancer

Mercure se rajoute mercredi au Soleil qui est déjà en Lion, si vous avez quelque chose à demander ou si vous voulez vous offrir un petit cadeau, c'est le moment. Mais vous serez aussi très généreux avec ceux qui vous entourent et qui en profiteront ! Veillez à ce qu'ils n'abusent pas de votre gentillesse (1e décan). 2e décan, Vénus vous enverra d'agréables influx à partir de vendredi, vous promettant le plus sympathique des week-ends. 3e décan, quelqu'un pourrait se montrer négatif avec vous ce lundi. Renvoyez-lui... Il ne faut jamais garder le négatif.

Lion

Né cette semaine, Mercure entrera mercredi dans votre signe, aussi les petits déplacements, les contacts, les échanges seront au menu jusqu'à dimanche. Né en fin de semaine, Saturne est en train de revenir face à vous, il se peut qu'une relation vous fasse de nouveau souffrir parce que vous avez du mal à communiquer. 2e décan, Saturne étant en train de vous quitter, vous avez jusqu'au 12 décembre pour souffler et intégrer ce qu'il s'est passé. 3e décan, Mars vous fichera enfin la paix ce jeudi, vous ne serez plus sous pression.

Vierge

Après Vénus, c'est Mars qui entrera cette semaine dans votre signe, 1er décan jusqu'au 14 août. C'est une conjoncture qui risque de beaucoup vous énerver, et même pour certains de vous mettre en colère face à une injustice. A moins que vous n'ayez à vous justifier face à votre hiérarchie (né les 23, 24 août). 2e décan, vous recevrez Mars du 14 au 30 août, avec des effets très positifs pour ceux nés vers le 7/9 ; vous prendrez des libertés et vous étonnerez vous-même. 3e décan, Jupiter revient mercredi dans votre secteur du travail, mais elle rétrograde... Nous en reparlerons.

Balance

Vous êtes pris entre deux feux, d'un côté les planètes en Lion vous invitent à vous imposer dans le domaine relationnel, et celles en Vierge vous intimident. Mais peut-être que c'est une bonne conjoncture pour vous débarrasser de cette réserve qui est souvent la vôtre et qui fait croire aux autres que vous êtes hautain ? Surtout si vous faites partie des Balance saturniennes comme Catherine Deneuve, Balance ascendant Capricorne (plus que saturnienne !). Essayez de vous mettre davantage en avant.

Scorpion

Vénus occupe votre secteur d'amitié et d'entraide depuis la semaine dernière et c'est Mars qui y arrivera jeudi. Ce sera à votre tour de proposer votre aide ! Cela vous demandera certainement des efforts et vous mettrez parfois toute votre énergie pour voler au secours d'un/e ami/e. Mais si besoin est, on vous aidera concrètement (1er décan). 2ème décan, face aux aspects qui se préparent et qui risquent d'être stressants, profitez de cette semaine pour vous reposer (si vous le pouvez). 3e décan, Mars termine son transit en Lion jeudi, vous aurez moins de responsabilités sur le dos !

Sagittaire

Vous aurez le moral toute la semaine, 1er décan, et vous en aurez besoin pour supporter les énervants énergumènes qui vous contrarieront dès jeudi. En effet, Mars entrera en Vierge et vous aurez affaire à des personnages que vous trouverez imbuvables, difficiles à gérer, mais pas pour très longtemps ! 2e décan, pas d'aspect sur votre Soleil avant la semaine prochaine, profitez-en pour n'en faire qu'à votre tête. Un départ ce week-end peut-être. 3e décan, né après le 16/12, vous vous débarrasserez de plein de détails en début de semaine.

Capricorne

Deux nouveautés dans votre ciel, d'abord Mercure qui entre en Lion mercredi et Mars en Vierge jeudi. Votre humour so british sera votre meilleure arme. Si vous devez dire ce que vous pensez à quelqu'un qui vous ennuie, faire de l'humour sera la meilleure façon de lui clouer le bec, 1er décan pour l'instant. 2e décan, Vénus sera en phase avec vous à partir de vendredi, vous promettant un week-end d'évasion. 3e décan, surveillez vos paroles aujourd'hui et demain.

Verseau

Le Soleil en Lion sera conjoint à Mercure à partir de mercredi. Né en janvier, il est possible qu'on vous fasse une offre, ou que vous puissiez signer un accord. Mais il y aura probablement des questions financières à régler, vous voudrez imposer votre volonté et on ne vous facilitera pas la tâche ! 2e décan, une semaine qui semble tranquille. En revanche, il pourrait y avoir du stress le week-end, peut-être à cause d'un changement de dernière minute. 3e décan, Jupiter revient chez vous, mais rétrograde, des chances sont à venir mais pas avant octobre.

Poissons

Natif de février, Mars entame une opposition avec vous cette semaine, ne vous étonnez pas si vous avez affaire à des personnes énervées et agressives. Essayez de les ignorer, l'indifférence est toujours une arme puissante contre ceux qui pensent qu'ils peuvent vous manipuler à leur guise. Protégez-vous ! 2e décan, vous c'est Vénus qui sera face à vous et qui sera favorable à vos rencontres si vous êtes célibataire, ou à une harmonie entre vous et votre partenaire. Une invitation ? 3e décan, rien de très concret, consultez votre ascendant.