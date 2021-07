L'horoscope du samedi 24 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Positive, la pleine Lune s'adresse au 1er décan et éclaire des secteurs valorisants pour votre ego. Tout en vous incitant à vous détacher de cet ego pour aller vers les autres. Souvent, pour votre signe, le monde tourne autour de vous... Mais cette pleine Lune vous montre qu'il y a plein d'autres mondes dont vous pourriez beaucoup apprendre, vous n'êtes pas seul ! 2e décan, la pleine Lune vous influence aussi, mais moins. Auriez-vous un choix à faire entre amour et amitié ? 3e décan, Mars et Jupiter vous voient plus compétitif que jamais, et vous avez la marque du gagnant !

Taureau

Il se peut que vous ne preniez pas beaucoup de vacances cette année, la pleine Lune semble dire qu'il vaut mieux que vous travailliez ou que vous cherchiez du boulot. Mais vous serez très hésitant (1er décan), votre nature vous portant à vouloir vous investir dans votre vie familiale quand le Soleil est en Lion, ou à vous laisser porter par elle... 2e décan, ce samedi ne sera pas très agréable, mieux vaut le savoir, et si vous prenez le volant, vous allez passer des heures sur les routes encombrées. 3e décan, Mars et Jupiter vous regardent de travers, vous pourriez être très en colère.

Gémeaux

Pour vous, la pleine Lune se fait joueuse, mais vous devriez vous demander si on a envie de jouer avec vous ! 1er décan, c'est sûr, vous trouverez votre alter-ego, celui ou celle qui vous renverra la balle et fera autant de plaisanteries que vous. Ce sera une façon, pour certains d'entre vous, de flirter, de vous amuser, de vous sentir libre de vous exprimer. 2e décan vous serez moins libre d'être vous-même et vos blagues ne plairont pas à tous. Essayez de ne pas être trop moqueur ou taquin. 3e décan, la pêche que vous avez en ce moment ! Vous êtes une vraie locomotive, on vous suit partout.

Cancer

La pleine Lune vous libère de certaines inhibitions ; vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais vous vous comportez comme si tout vous était dû, 1er décan surtout. Vous demanderez plus d'attention ou dépenserez comme si vous n'aviez aucune limite. C'est surtout du côté du portefeuille que vous devriez vous méfier de vous. 2e décan, vous aurez un sentiment de perte qui ne vous donnera pas envie de dépenser. Vos revenus n'étant pas à la hauteur, vous serez sage. 3e décan, on vous racontera une belle histoire, sera-t-elle vraie ou fausse ?

Lion

Journée de pleine Lune, qui implique votre signe, et le 1e décan en particulier. Soyez le plus sociable possible, et évitez d'imposer vos certitudes à votre entourage. Vous serez un peu rigide, mais cela peut être un système de défense parce que vous vous sentirez plus vulnérable : forcément, la Lune s'oppose à votre décan. 2e décan, vous aussi la Lune va s'opposer à vous dans la journée et sera également opposée à Saturne, ce qui risque de vous déprimer un peu. Ne voyez pas tout en noir ! 3e décan, Mars et Jupiter entament une opposition, il semble que la colère monte !

Vierge

Le Soleil et la Lune opposent des secteurs qui parlent de travail d'un côté, et d'évasion de l'autre. Vous avez peut-être encore quelques jours de boulot avant de partir ? Vous serez partagé, 1e décan, vous demandant si vous ne devriez pas vous avancer de manière à avoir plus de temps devant vous la semaine prochaine. 2e décan, Mercure vous quitte, vous serez donc moins occupé, moins sollicité, enfin les vacances ? 3e décan, à votre tour de recevoir Mercure et d'avoir mille idées en tête et un esprit critique très affûté. Un bon sens de l'observation aussi.

Balance

Une jolie pleine Lune pour votre signe, le 1er décan étant plus favorisé que les autres. Amour et amitié sont concernés, peut-être qu'une relation vous fait hésiter ? Un/e ami/e vous plaît et vous aimeriez aller plus loin ? Allez-y prudemment, mieux vaut un bon ami qu'un mauvais petit ami ! Mais vous avez vraiment l'impression de lui plaire... 2e décan, la Lune s'opposera à Saturne et à Uranus, d'un côté vous aurez envie de vous laisser aller à des rêveries, de l'autre la réalité vous rattrapera. 3e décan, Mars et Jupiter vous envoie de très bons influx : vous pouvez foncer !

Scorpion

Ce n'est pas une pleine Lune de rêve et si elle remet un problème familial sur le tapis pour le 1er décan, le 2e décan ne se sentira pas au top de sa forme, physique ou psychologique. En effet, dans la journée, la Lune s'opposera à Saturne (tristesse, morosité, puis à Uranus (anxiété). Vous serez probablement le jouet d'émotions contrastées et qui peuvent être provoquées par une décision qui a été prise sans votre consentement. 3e décan, une décision à prendre ? Un nouveau travail à commencer ? Ou alors une très grosse colère difficile à contenir.

Sagittaire

Bien placée la pleine Lune touche votre 1er décan et vous invite au voyage puisque les deux luminaires occupent des signes de mouvement, le Lion symbolisant aussi l'étranger. Peut-être allez-vous partir en-dehors de nos frontières ou qu'un membre de votre famille habitant loin de vous va revenir pour les vacances et vous rendre visite ? 2e décan, vous aussi, vous n'aurez qu'une envie, celle de vous dépayser, de ne pas rester là où vous êtes et où vous êtes peut-être encore coincé pour quelques jours. 3e décan, vous avez besoin de vous dépenser, mais ne vous mettez pas en danger !

Capricorne

La Lune est pleine et se trouve chez votre voisin Verseau. 1er décan, entre dépenser et économiser, vous ne saurez pas quoi faire ; d'après le ciel, la raison s'imposera. Ou devrait s'imposer... Toutefois, vous laisser aller à votre désir vous ferait plaisir ou ferait plaisir à l'un de vos proches à qui vous semblez décidé à faire un petit cadeau. 2e décan, a priori la pleine Lune ne vous regarde pas et d'ailleurs si vous vouliez dépenser, Saturne (le devoir) vous en empêcherait ! 3e décan, Mercure se place face à vous jusqu'à mercredi : un accord ou un désaccord seront au programme.

Verseau

Né en janvier, la Lune étant chez vous et le Soleil face à vous en Lion, vous aurez une irrépressible envie de plaire à quelqu'un, tout en ne voulant pas vous engager et risquer de perdre votre liberté ! Votre attitude dépendra de la position de Vénus dans votre thème natal. 2e décan, la journée risque d'être un peu désagréable dans le domaine relationnel, vous aurez plus envie de vous replier sur vous-même que de socialiser comme le Soleil vous le conseille. 3e décan, il n'est pas exclu que vous soyez en plein orage, là aussi dans le domaine relationnel.

Poissons

Le Soleil éclaire un secteur de réalité, mais la Lune vous incite à être dans le rêve, dans l'imaginaire. Le monde que vous créez vous semble plus sûr que le monde réel ; toutefois, la pleine Lune vous incite à hésiter entre les deux, alors que vous savez très bien que votre univers est imaginaire. Mais vous ne voulez pas de la réalité (1er décan). 2e décan, malheureusement - ou heureusement - la réalité aura plus de poids chez vous que chez les autres Poissons. Parce que 3e décan, Mercure s'oppose à Neptune et vous aussi vous êtes entre rêve, illusion, et réalité. Mais vous connaissez !