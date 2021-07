L'horoscope du dimanche 25 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Méfiez-vous de votre mémoire, 3e décan, elle aura le chic pour transformer vos souvenirs et en masquer les aspects négatifs au profit des aspects positifs. C'est ce que fait en général la mémoire, c'est automatique, elle gomme ce qui dérange. Sauf les traumatismes malheureusement. 2e décan, pas d'aspect au programme d'un dimanche qui devrait vous inciter à revisiter votre passé. 1er décan, avec Vénus en Vierge vous resterez très réservé sur vos sentiments.

Taureau

Les influx de Mercure/Neptune, bien alignées, sont positifs pour votre 3e décan. Vous aurez l'occasion de venir en aide à un proche grâce à vos conseils. En fait, vous " sentirez " ce que vous devez dire à cette personne pour lui remonter le moral. 2e décan, une journée au calme, mais à cause de Saturne vous avez toujours un souci en tête... Difficile de vous en débarrasser. 1er décan, Vénus vous invite à être épicurien, à apprécier l'amour, la nature, les animaux, etc.

Gémeaux

Vous aurez tout à fait raison d'être sur vos gardes, 3e décan, face à quelqu'un qui vous fait des promesses, ou qui soi-disant a quelque chose à vous révéler. Il se peut que vous soyez face à quelqu'un de manipulateur et qui ne veut pas que votre bien (né autour du 14 juin). 2e décan, vous devriez passer un bon dimanche, il n'y a pas de dissonance et, à l'arrière-plan, un aspect de Saturne qui vous conforte dans vos certitudes. 1er décan, ne vous retournez pas trop sur le passé.

Cancer

Vous ne manquerez pas de feeling aujourd'hui, notamment 3e décan, et votre intérêt est d'écouter ce que vous disent vos petites voix à propos d'un proche. Ce proche vous envoie peut-être des signaux comme quoi quelque chose ne va pas ? Soyez en éveil. 2e décan, aucune configuration gênante, essayez de profiter au maximum de ce dimanche en ne vous occupant pas des histoires des autres (de la famille surtout). 1er décan, une agréable visite, ou un petit déplacement vous changeront les idées.

Lion

Mercure et Neptune sont parfaitement alignées, vous aurez une espèce de radar intérieur pour détecter les menteurs et surtout leur mettre le nez dedans. Vous ne ferez pas de quartier, 3e décan, même s'il s'agit d'un proche qui essaye simplement de vous embobiner pour vous faire croire quelque chose. Mais vous sentirez tout de suite l'arnaque. 2e décan, les dissonance d'hier sont éteintes, vous n'avez plus d'aspect, sauf celui de la frustrante Saturne (né vers le 2 août. 1er décan, évitez d'être trop dans le contrôle.

Vierge

Vous serez plus sensible que d'autres à l'harmonie entre Mercure et Neptune, surtout 3e décan, elle vous fait rêver, mais ne mélangez pas rêve et réalité. Malheureusement, Neptune est souvent trompeuse et ne vous fait voir que de belles apparences et pas ce qui se cache en-dessous et qui n'est peut-être pas beau à voir. 2e décan, aucun aspect en vue, prévoyez un dimanche tranquille, sans accroc. Mais consultez quand même votre ascendant... 1er décan, né vers le 26 août, Vénus vous invite à donner, tout donner... mais pas à votre détriment.

Balance

Pour vous, 3e décan, cet alignement entre Mercure et Neptune c'est trop d'émotions à cause d'une conversation où des souvenirs familiaux seront évoqués. Mais après tout, cela peut vous faire du bien en vous incitant à oublier le reste, c'est-à-dire les difficultés que la vie a pu vous causer, et vous cause encore (cf. Pluton). 2e décan, aucun aspect en vue sauf celui de Saturne, qui peut brider momentanément votre créativité ou créer un problème avec ou à cause d'un enfant. 1er décan, n'analysez pas trop vos sentiments, vivez-les tout simplement.

Scorpion

1er décan, je vous rappelle que Vénus vous envoie des influx amicaux, conciliants et que vous avez eu une bonne idée si vous partez en vacances à plusieurs. Essayez de ne pas vous amuser à analyser les comportements des uns et des autres, ils y verraient de la critique. 2e décan, il n'y a que la dissonance de Saturne aujourd'hui mais elle n'est pas activée... Consultez votre ascendant, il vous en dira plus. 3e décan, Mercure et Neptune en parfaite harmonie, c'est l'assurance de bien comprendre ceux qui vous entourent et d'être compris par eux.

Sagittaire

3e décan, en apparence votre idée pour régler une question financière sera bonne, mais examinez-la de plus près car vous risquez une erreur de jugement. Vous êtes peut-être impatient de passer à autre chose parce que vous partez en vacances, mais pour bien faire les choses, le temps est nécessaire. Vous, 2e décan, le temps est votre allié en ce moment, mais en êtes-vous vraiment conscient ? Vous aussi vous êtes impatient. 1e décan, vous êtes le seul à être raisonnable, à penser en termes de résultats à long terme.

Capricorne

Vous avez des bénéfices à retirer de la conjoncture, 3e décan. On vous soufflera une bonne idée ou c'est votre intuition qui vous la soufflera et vous l'écouterez. Méfiez-vous cependant, cette idée mérite quand même une analyse critique : Neptune est certes en bon aspect avec vous, mais elle est toujours trompeuse. 2e décan, pas d'aspect intéressant à l'horizon, vous allez peut-être pouvoir passer un dimanche agréable et reposant. 1er décan, né vers le 25 décembre, de l'argent pourrait vous tomber du ciel.

Verseau

Vous serez plus attentif et à l'écoute de vous-même que jamais 3e décan, peut-être à cause d'une question de santé, un domaine qui a le don de vous effrayer. Souvent vous êtes de ceux qui ont peur des maladies et s'imaginent les avoir toutes. 2e décan, Saturne pèse son poids dans votre vie, vous rajoute des soucis, mais vous n'avez pas d'autre choix que de suivre le mouvement. 1e décan, vous recevez des influx du Soleil et de Vénus : vous devez beaucoup plaire !

Poissons

3e décan, votre capacité à vous mettre à la place des autres est au premier plan, cependant ne pensez surtout pas à leur place, vous ne pouvez que vous tromper. Nous ne sommes jamais dans la tête des autres, sauf ceux qui sont télépathes. 2e décan, il n'y a pas d'aspect pour vous dans le ciel de ce dimanche, profitez-en pour vous laisser aller à votre activité favorite : rêver, contempler la nature ou vous occuper de votre jardin. 1er décan, un climat amoureux a pu s'installer.