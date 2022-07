L'horoscope du vendredi 15 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars, votre planète maîtresse, entame un bon aspect (mineur cependant), avec Jupiter qui est dans votre signe. 1er décan, s'il y a une décision à prendre, on peut penser que vous ne tergiverserez pas. Mais attention à ne rien faire qui ne soit bien réfléchi, pesé, et approuvé par votre entourage. Vous avez tout votre temps !

Taureau

Aujourd'hui c'est avec Uranus que la Lune se dispute, mais vous ne vous disputerez pas, vous serez simplement tendu, ou en tout cas l'esprit fixé sur quelque chose qui se prépare, ou que vous-même préparez. Comme je vous l'ai déjà dit, il se peut que vous songiez à prendre votre liberté, mais vous n'êtes pas sûr de vous.

Gémeaux

La Lune est encore en Verseau et en aspect dynamique avec Uranus. Vous serez conscient que vous devez examiner certaines de vos opinions à la loupe. Il n'y a pas de mal à en changer et à retourner votre veste, comme on dit. C'est dans votre nature d'ailleurs, vous n'aimez pas rester toujours le/la même.

Cancer

Vénus est en approche, 1er décan vous devez déjà sentir ses tendres influx et, plus que d'habitude, vous avez besoin de recevoir et de donner de l'amour ou du plaisir à ceux que vous aimez. Elle sera physiquement dans votre signe entre dimanche et lundi, préparez-vous à vivre d'agréables et charmants moments.

Lion

Lune et Uranus sont en dissonance, votre 2e décan risque d'être stressé aujourd'hui. Des tensions internes, dus à des changements probablement professionnel. Vous pourrez lutter contre cette tendance en essayant de changer le cours de vos pensées, en vous visualisant dans le succès et non dans l'échec.

Vierge

Prévoyez un petit changement dans vos habitudes, qui peut être dérangeant pour vous qui n'aimez pas le changement. Mais, s'il s'agit de partir en vacances, ou de revenir, après quelques heures vous ne penserez plus à ce qui vous dérange. Il vous est conseillé d'utiliser votre mental pour vous projeter des images rassurantes.

Balance

Le Soleil et Mercure sont conjoints et se trouvent au zénith de votre zodiaque, 3e décan. Il est possible que vous atteigniez un but longtemps poursuivi, quelque chose que vous attendiez parce que vous vous y êtes beaucoup investi. Et comme Pluton est rétrograde, vous semblez n'avoir aucun obstacle majeur à franchir.

Scorpion

2ème décan, aujourd'hui vous faites partie de ceux qui seront agacés par des tensions relationnelles. De fait, il semble que vous êtes " fixé " sur une situation, ou sur une relation qui vous échappe et chaque fois que vous y pensez ou qu'on vous y fait penser, cela produit du stress parce que vous n'avez pas le contrôle.

Sagittaire

Pas de stress pour vous, mais malgré tout une situation qui sera excitante et qui peut produire du stress, mais du stress positif. Celui qui pousse soit à l'action, soit à trouver des idées. Et vous ne serez pas en reste (2e décan en particulier). S'il y a une petite crise à gérer, perso ou pro, vous saurez la dénouer facilement.

Capricorne

1er décan, il est possible que vous soyez déjà sous le charme de Vénus et que quelque chose d'agréable se profile. La tendre planète va en effet se trouver face à vous entre dimanche et lundi, et elle sera active jusqu'au 26 juillet. Invitations, tendres tête à tête, et même rencontres sont au programme ; pour les autres décans, après le 26.

Verseau

Toujours chez vous, la Lune se fritte avec Uranus (votre maître). Si vous êtes du 2ème décan, vous serez sous pression et stressé : il faut absolument que vous trouviez le moyen de vous détendre, surtout né autour du 7 février. Il vous est même conseillé de faire prendre votre tension, des fois qu'elle ait grimpé.

Poissons

Ouf, la dissonance entre Vénus et Neptune est dépassée, peu à peu vous serez moins rêveur et surtout moins vulnérable si on essaye de vous manipuler, de vous faire croire à des choses qui n'existent pas. Surtout si quelqu'un du passé tente de refaire surface alors que vous n'en vouliez plus. Il faut que vous soyez ferme.

