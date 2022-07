L'horoscope du samedi 16 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Essayez de ne pas trop vous prendre la tête ce week-end ! Vous aurez tendance à faire une montagne de choses parfois très mineures, mais évidemment c'est votre point de vue qui compte et non pas la réalité. Protégez-vous de vos émotions, de vos peurs, ce sont elles qui vous fragiliseront aujourd'hui.

Taureau

Mars est encore dans votre 1er décan jusqu'à mardi prochain, mais la planète reçoit un amical aspect de la Lune aujourd'hui. Aussi agirez-vous à l'instinct, ce qui n'est pas une mauvaise idée car cela vous empêchera de remâcher la contrariété représentée par Mars. Il peut s'agir d'une douleur ou d'un conflit.

Gémeaux

Vous serez contrarié parce que vous ne vous sentirez pas libre d'agir à votre guise, vous aurez des obligations et votre temps ne vous appartiendra pas. Mais, comme souvent, c'est une vue de l'esprit et une fois que vous aurez fait ce que vous dicte votre conscience, vous vous direz que ce n'était pas si terrible que ça.

Cancer

Une agréable conjoncture pour ce week-end, vous vous sentirez plus en forme que jamais, mais il est intéressant de constater que cette forme qui est surtout psychologique au départ, dynamise aussi votre corps et que vous aurez plus d'énergie à dépenser que les autres jours. Le sport, l'exercice vous feront du bien.

Lion

Les signes d'Eau étant en vedette, vous ne serez pas tout à fait dans votre élément, surtout 1er décan, peut-être parce que vous vous sentirez un peu trop émotif et sensible. Ne luttez pas contre ce que vous ressentez, au contraire : essayez de comprendre ce qui se passe en vous, cela vous enrichirait.

Vierge

Vénus est presque arrivée en Cancer (entre dimanche et lundi) et déjà vous devez ressentir ses influx très amicaux si vous êtes du 1er décan. Si vous n'êtes pas convié chez des amis, si vous ne rencontrez pas de vieux amis, c'est avec vous-même que vous serez en amitié. Vous vous apprécierez plus que d'habitude !

Balance

Jupiter, qui vous regarde de travers 1er décan, adoptera bientôt une marche rétrograde. Il faut espérer que vous aurez réglé le litige qui vous occupe depuis le mois de mai, ou même avant. En général, les aspects de Jupiter sont ressentis longtemps à l'avance, surtout les dissonances. Aussi le problème date peut-être de février-mars.

Scorpion

Cette journée pourrait bien être marquée par des émotions fortes ! En tout cas, vous serez très sensible et vous vivrez la moindre remarque comme une agression. Aussi, votre devise sera : oeil pour oeil, dent pour dent... Et ce n'est pas la meilleure devise qui soit. Il vaut mieux prendre de la hauteur et tourner le dos à l'agresseur.

Sagittaire

Un samedi à remuer le passé, ou à être remué par le passé ? En général, vous regardez rarement en arrière, votre signe est de Feu, il est dynamique, vous allez de l'avant. Mais il arrive que quelqu'un vous entraîne à évoquer des souvenirs, ou que sa présence fasse remonter des images du passé, ce qui peut vous émouvoir.

Capricorne

C'est un bon week-end pour rester connecté ! Pas à vos appareils (enfin, on peut l'espérer) mais plutôt à vos proches avec lesquels le courant passera mieux que d'habitude, surtout 1er décan. Mais il est possible aussi que vous cherchiez des réponses à une question et que vous obteniez des renseignements sur votre ordinateur !

Verseau

La Lune vous quitte et s'invite en Poissons où elle sera en bon aspect avec Mars. Aussi serez-vous enclin à dépenser, pour faire des cadeaux la plupart du temps. A moins que vous n'ayez besoin de quelque chose de particulier pour votre travail. Mais le mieux serait de vous dépenser physiquement : certains sont en colère...

Poissons

La Lune entre dans votre signe ce matin, et formera une harmonie avec Mars en fin de journée ainsi que demain. Cela va vous permettre de " sortir " vos émotions, de ne pas les retourner contre vous ou de ne pas être envahi par elles. 1er décan, vous êtes le plus concerné. 3ème décan, croyez en vos intuitions.

