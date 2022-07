L'horoscope du dimanche 17 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez tendance à trop parler, surtout 3e décan, et même à monopoliser la parole. Comme si vous ne vouliez pas que votre interlocuteur s'exprime... Soit parce que ce qu'il/elle aura à dire ne vous intéresse pas, soit pour bloquer les émotions que peut vous provoquer ce face à face ; avec quelqu'un du passé, peut-être ?

Taureau

La conjoncture vous sourit si vous êtes du 3e décan. Saturne étant rétrograde, vous vous sentez moins frustré, moins dévalorisé et vous recevez aujourd'hui un bel aspect entre Mercure et Neptune, qui vous branche direct sur ce que vos proches ressentent et sur ce qu'ils attendent de vous. Que vous saurez anticiper.

Gémeaux

Vous serez un peu trop distrait, voire à l'ouest si vous êtes du 3e décan. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, mais est-ce que vous en avez la possibilité ? C'est là tout le problème : votre entourage vous envahit et vous ne lui mettez pas de limites, ou ce sont vos pensées (positives ou non) qui prennent toute la place.

Cancer

Une harmonie entre Mercure et Neptune est exacte et si vous êtes du 3e décan vous devez la ressentir. Si vous avez la foi, une croyance, cela vous donnera une formidable confiance en la vie. Sinon, vous aurez une mémoire surprenante et vos échanges avec les autres seront marqués par une sympathie immédiate, un "feeling".



Lion

Le bon aspect entre Mercure et Neptune va fortement accentuer votre intuition et rien n'échappera à votre sens de l'observation. Soyez attentif, car tout ce que vous capterez consciemment ou inconsciemment vous en dira beaucoup sur la personne que vous avez en face de vous, ou sur une situation en particulier (3e décan surtout).

Vierge

L'harmonie entre Mercure et Neptune est généralement un bon aspect, qui vous voit plus généreux, plus empathique et avec la volonté d'aider les autres. Quelqu'un vous touche peut-être plus particulièrement... Mais il faut se méfier de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne sent pas : un excès de confiance la plupart du temps.

Balance

Soyez indulgent avec ceux qui vous entourent, conjoint ou enfants ! D'habitude vous l'êtes trop, vous leur passez tout, parce que vous êtes quelqu'un de gentil et d'aimant. Mais, souvent, il y a une force en vous que vous ne maîtrisez pas, et qui vous porte à une forme de rigueur, surtout si on se comporte de manière injuste avec vous.

Scorpion

Vous êtes connu pour avoir des flashs, des visions, une forte intuition. La conjoncture de ce samedi indique que le 3e décan sera le plus branché sur l'invisible, sur ce qu'on ne capte qu'avec un ressenti qu'il est difficile d'expliquer. Servez-vous de ce 6ème sens pour mieux comprendre ceux qui vous entourent.

Sagittaire

Il s'avère que le bon aspect du jour entre Mercure et Neptune peut vous inciter à voir une situation, ou une personne, sous l'angle le plus optimiste, sans tenir compte d'une réalité que vous percevez cependant, mais que vous occultez. C'est souvent le cas avec ces aspects de Neptune : on ne voir que ce qu'on veut voir.

Capricorne

Comme hier, et peut-être encore plus, vous serez totalement en phase avec vos proches, et même parfois en osmose. Il faut dire que la Lune est en Poissons, en conjonction avec Neptune et en bon aspect avec Mercure. Vous pourrez comprendre ceux que vous aimez sans avoir besoin de mots. Vous serez hyper-réceptif.

Verseau

L'aspect du jour valorise Neptune et sa capacité à se connecter à l'invisible, au rêve, à des mondes imaginaires (ou réels). Aussi serez-vous très "branché" aujourd'hui et les idées vous viendront en masse. Des idées parfois impossibles à concrétiser... À moins que vous n'ayez quelqu'un en tête, qui n'est plus là, ou que vous ne pouvez pas joindre.

Poissons

3ème décan, il apparaît que vous risquez de manquer de limites aujourd'hui ! Il faut dire que Neptune est très active et que ce manque de limites peut se manifester autant dans votre tendance à la rêverie, amoureuse ou non, que dans votre vision de la vie, ou d'une personne en particulier. Vous ne serez pas trop dans la réalité !



