L'horoscope du jeudi 14 juillet 2022

Bélier

Essayez d'être raisonnable aujourd'hui, de ne pas laisser l'aspect matériel de l'existence prendre toute la place, parce que forcément vous serez insatisfait. Plus vous demanderez, moins on vous donnera. Tentez le coup, restez détaché et vous pourrez peut-être constater que vous n'avez pas besoin de demander, on vous donne !

Taureau

Dans votre 1er décan, Mars et la Lune se disputent et vous aussi, vous risquez de vous disputer avec quelqu'un de la famille, ou tout du moins de lui en vouloir. Essayez d'être plus " adulte ", plus raisonnable que l'autre : prenez de la hauteur et vous pourrez passer à autre chose plus rapidement que vous le pensez.

Gémeaux

Une Lune en Verseau suffit généralement à vous mettre de bonne humeur (une fois par mois, parfois plus quand Vénus passe en Verseau). Toutefois, aujourd'hui, vous aurez une petite difficulté qui risque de ternir un peu votre humeur joyeuse. Il est possible que vous soyez juste fatigué, un peu démotivé.

Cancer

La Lune en Verseau étant en dissonance avec Mars, les énergies seront un peu trop fortes pour vous ! Vous pourrez renverser la vapeur en faisant aujourd'hui quelque chose de totalement inédit, que vous n'avez jamais fait ou rarement : cela vous aidera à prendre de la distance si jamais ça bouillonne intérieurement.

Lion

Pour vous, les énergies sont très fortes aussi et il n'est pas exclu que vous ressentiez de la colère, mais vous parviendrez à vous en servir de manière positive. C'est-à-dire que si vous vous lancez un défi, si vous mettez ces énergies à profit pour faire quelque chose de difficile, d'ardu, la colère vous servira de moteur (1er décan, début du 2e).

Vierge

3ème décan, jusqu'au mardi 19, vous recevrez des bons influx de Mercure, mais pas plus d'une journée chacun, voire moins. Ce sera l'occasion d'une prise de contact prometteuse, ou d'un rendez-vous amical. Mais vous pourrez aussi faire ce que vous aimez, c'est-à-dire rendre service à quelqu'un, lui être utile.

Balance

Lune et Jupiter seront en harmonie, vous pourriez avoir un petit coup de chance 1er décan ! Une affaire dont il est question depuis des semaines pourrait prendre une bonne tournure et se conclure plus rapidement que vous ne le pensiez. Et surtout quand le Soleil sera en Lion, après le 23, vous serez aidé par les astres.

Scorpion

Né en octobre, vous serez bientôt débarrassé de Mars (le 19), mais aujourd'hui sa dissonance avec la Lune risque de réveiller une vieille rancune. Si c'est votre cas, ne croyez-vous pas que c'est de l'énergie dépensée en pure perte et que vous auriez tout intérêt à jeter ce ressenti à la poubelle : vous vous sentirez plus léger.

Sagittaire

Tout semble aller bien aujourd'hui, surtout pour le 1er décan. Si vous êtes du 3ème, nous avons vu hier qu'il fallait garder les pieds sur terre, ne pas être dans la croyance. Mais pour ceux de novembre, l'harmonie entre la Lune et Jupiter est une garantie d'éprouver de la satisfaction : celle de vous sentir aimé et respecté.

Capricorne

3ème décan, Mercure entame une très rapide opposition avec votre Soleil. Les discussions, les accords à trouver, les échanges d'idées seront au premier plan jusqu'au 19. C'est une bonne période également pour obtenir des rendez-vous et faire bonne impression. Mais plus dans le travail peut-être que dans la vie privée.

Verseau

Non seulement la Lune est dans votre signe, mais elle se fâche avec Mars (1er décan). Il est possible que quelque chose vous mette en colère ou provoque en vous une forte émotion. Mais la Lune étant rapide, cela ne durera que quelques heures. En outre, tout de suite après elle s'harmonise avec Jupiter, vous serez de nouveau au top.

Poissons

3ème décan, profitez du moment présent ! Mercure est en harmonie avec vous jusqu'au 19 et tout ce que vous verrez, entendrez, lirez, sera une source de plaisir. Mais il n'est pas exclu non plus qu'on vous fasse des compliments et que vous vous sentiez très valorisé. Acceptez-les comme vous accepteriez un cadeau.

