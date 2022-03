L'horoscope du vendredi 25 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez surprenant aujourd'hui parce que vous serez plus réservé et plus froid que d'habitude (1er décan), surtout dans votre travail, ou avec des personnes qui sont importantes à vos yeux. Certains pourraient même être du genre glacial ! Peut-être que ce sera pour contenir vos émotions ? 2e décan, c'est top, Vénus et Jupiter sont encore en phase, comme hier. 3e décan, une révélation peut vous perturber.

Taureau

Vous ne serez pas le plus rapide du zodiaque, alors que ceux qui vous entourent seront pressés, impatients. Et plus ils vous rabroueront, plus vous ralentirez. Votre esprit de contradiction est très fort en ce moment, 1er et 2e décan. 3e décan, l'entente entre Mercure et Pluton est positive pour vous car elle indique un enrichissement, il peut autant être spirituel que matériel. Vous êtes en quête de quelque chose.

Gémeaux

Vous serez dans le doute au sujet de l'un de vos amis dont on vous a dit du mal. Mais, comme souvent, vous préférerez vous faire votre opinion par vous-même. Le problème, 3e décan, c'est que vous ne parviendrez pas à savoir ce qu'il en est. Il est vrai que seul le temps vous permettra d'y voir clair. 1er décan, un problème financier peut vous tracasser, alors que 2e décan, vous pourriez vous évader.

Cancer

Votre couple sera au premier plan, 1er décan surtout, vous n'êtes pas d'accord au sujet d'un projet ou à propos d'argent. Essayez de ne pas dramatiser, vous pourriez être tenté de le faire alors que si vous n'en rajoutez pas, ça passera très vite. Autres décans, il peut y avoir une invitation à la clé pour les uns, alors que pour les autres c'est au contraire un week-end en solitaire qui s'annonce.

Lion

Il y a des ouvertures pour vous en ce moment, des portes où vous pouvez vous faufiler, mais vous risquez de vous dire que " ce n'est pas assez ". Soit au niveau des responsabilités, soit parce que ce qu'on vous propose est mal payé par rapport à ce que vous gagniez auparavant. 2e décan surtout. 3e décan, vous êtes au contraire dans une séquence de fermeture, on vous isole ou vous le faites de vous-même.

Vierge

En dépit du Soleil en Bélier, qui ne vous donne pas une grande confiance en vous, et peut-être encore moins dans les autres, vous serez en phase avec vous-même, surtout parce que vous aurez des distractions qui vous changeront les idées. Acceptez-les, elles vous feront du bien, 1er décan. 3e décan, votre travail est plus pénible qu'avant, ou alors votre vie quotidienne manque totalement de fantaisie.

Balance

Une journée un peu agitée pour ceux de septembre. C'est peut-être parce que l'un de vos proches, ou votre conjoint, vous cherchera des poux et vous vous demanderez si vous devez réagir ou pas. Vous aurez peur qu'il ou elle ne vous aime plus ! 2e décan, les relations avec les enfants font partie des domaines éclairés par la conjoncture ; avec des moments chaleureux mais aussi des disputes.

Scorpion

Vos échanges avec votre entourage sont au premier plan, un frère ou une soeur étant en rivalité avec vous et ce, quel que soit votre âge. Cela dure depuis toujours et ça ne changera pas. Vous pensez qu'il/elle a été favorisé (1er décan). Il y a encore du stress, peut-être parce qu'un projet qui vous tient à coeur n'avance pas. 3e décan, soyez opportuniste, tentez votre chance, n'attendez pas qu'elle se manifeste.

Sagittaire

D'habitude avec la Lune en Capricorne, vous vous dites qu'il faut être raisonnable, ne pas trop dépenser et vous y arrivez. Mais en ce moment, vous avez du mal à vous poser des limites et cela vaut autant pour l'argent que pour d'autres sujets (1er décan). 2e décan, ça pulse, il y a de fortes vibrations entre vous et un proche, mais il se peut qu'il y ait un problème. 3e décan, ne parlez pas trop.

Capricorne

La Lune est encore chez vous jusqu'à demain soir, des émotions vous perturbent (toujours 1er décan) mais ne vous isolez pas pour autant et ne les refoulez pas systématiquement. Après, elles filent dans le corps et vous avez des problèmes de peau ! 2e décan, vous pourriez vous lâcher côté dépenses, mais vous n'avez pas envie d'être raisonnable. 3e décan, on pourrait vous faire une proposition inouïe.

Verseau

Vous avez deux jours devant vous pour réfléchir et trouver une idée pour booster vos activités, 2e décan, ou pour parvenir à conclure avec quelqu'un qui vous plaît. Cela dit, vous risquez d'être un peu nerveux, c'est toujours le cas quand vous êtes amoureux. 1er décan, vous êtes très rapide à la détente, mais n'oubliez pas que vos propos peuvent être blessants. 3e décan, vous n'êtes qu'attente en ce moment !

Poissons

Plus gentil que vous, plus compatissant et prêt à se sacrifier aux autres, il n'y aura pas ce week-end. De plus, vous serez zen, et certains feraient bien de s'inspirer de vous. Est-ce qu'on vous en sera reconnaissant ? Peut-être si vous êtes né vers les 10, 11 mars. 1er décan, vous pourriez désapprouver ce que dit ou fait l'un de vos amis, trouvez les mots pour le lui dire. 3e décan, un retour aux sources ce soir et demain ?