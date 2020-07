L'horoscope du 28 juillet 2020

publié le 28/07/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, vous êtes à l'abri des dissonances et certains sont d'ailleurs investis dans un projet qui peut les enthousiasmer, avec réalisation en fin d'année. Et je peux vous dire que vous en serez très content... Le hasard pourra aussi jouer en votre faveur.

Taureau

Tout baigne pour le 3ème décan, à tel point que vous vous demanderez si cela ne cache pas quelque chose, si par hasard vous ne devriez pas être méfiant. Mais non, il n'y a aucune raison et je vous engage à profiter des bons moments qui se présentent et vont se présenter.

Gémeaux

1er, 2ème décan, c'est le bon moment pour prendre vos vacances ou pour lever le pied au boulot. Les distractions seront nombreuses dans les prochains jours. Il est vrai que le Soleil en Lion accentue une tendance qui vous est propre : le besoin de vous amuser, d'être insouciant.

Cancer

Né en juin, les chaleureux rayons solaires produisent un confort, un bien-être que les autres décans sont loin de ressentir. Comme hier, l'orage gronde, en vous ou autour de vous. Mais né en juin, vous êtes tranquille à ce niveau et certains ont un important achat à faire.

Lion

Né aujourd'hui, si vous avez choisi de prendre votre indépendance professionnelle, le changement a pris du temps, et il faut être encore patient jusqu'en fin d'année. Saturne s'opposant bientôt de nouveau à vous, soyez patient, rien ne dépend de vous.

Vierge

Vous améliorerez nettement votre relations avec votre entourage, peut-être parce que vous serez plus ouvert au dialogue et que vous vous montrerez compréhensif. 2ème décan, surtout : vous disposez de Mercure aussi soyez à l'écoute de vos proches et amis.

Balance

Mars s'oppose à vous 2ème décan, né après le 8 octobre. Évitez les rapports de force et ne jouez pas le jeu de ceux qui vous cherchent querelle, tournez-leur le dos. Ne cherchez pas à vous justifier de quoi que ce soit, de toute façon les accusations sont infondées.

Scorpion

Vous serez dans l'empathie, plus que d'habitude 2ème décan, l'un de vos proches pourrait avoir de gros ennuis et vous ne saurez pas quoi faire pour l'aider. Peut-être qu'être à son écoute suffira, parfois on a juste besoin d'une oreille compatissante.

Sagittaire

Les remous dont il était question hier pour le 3ème décan vont en s'atténuant et le domaine financier pourrait même recevoir un coup de pouce après jeudi. Ce sera léger puisqu'il s'agira d'un aspect rapide de Mercure, mais il sera le signe que vous allez vers un mieux.

Capricorne

Vous n'avez plus beaucoup d'aspect sur votre décan si vous êtes né en décembre, profitez-en pour vivre le moment présent et apprécier les joies de l'existence. Ce n'est pas souvent que ça arrive ! Aucune dissonance ne vous freine, mais il faut voir votre ascendant...

Verseau

Vous prendrez tout trop à coeur aujourd'hui et aurez tendance à être un peu parano. Vous serez persuadé qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou qu'on cherche à vous manipuler. Mais à partir du moment où vous le savez, vous n'en êtes pas victime, non ?

Poissons

Les vacances approchent peut-être, ou vous y êtes déjà, en tout cas vous avez un très fort besoin d'espace et de vous sentir libre de toute forme de contrainte. 3ème décan, pour beaucoup d'entre vous, il pourrait y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, ou avec un lieu.