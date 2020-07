L'horoscope du 26 juillet 2020

publié le 26/07/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né en mars, vous passerez une bonne semaine, alors que le 2ème décan sera tenu de se justifier face à d'injustes attaques. Mais vous aurez des arguments pour vous défendre. Peut-être en attaquant à votre tour ? C'est une bonne technique, meilleure que de se justifier.

Taureau

3ème décan, quatre planètes sont à vos pieds, mais elles sont rétrogrades. Patience, elles tiendront leurs promesses à partir de septembre-octobre pour la plupart. Il y a peut-être une promotion, une nouvelle mission ou un poste que vous visiez depuis longtemps.

Gémeaux

2ème décan, né avant le 9 juin, vous pouvez enfin faire des projets, ils ne partiront pas à vau l'eau, comme cela a été le cas depuis au moins deux ou trois ans. Vous sortez d'une période compliquée, soyez patient car le temps est votre allié. Vous le constaterez en 2021.

Cancer

Si les disputes sont encore d'actualité 2ème décan, en revanche le 3ème décan se pose des questions qui sont, pour l'instant, sans réponse. Ça se décantera après la rentrée. Et dès la fin de l'année, vous n'aurez plus toutes ces oppositions qui vous gênent pour progresser.

Lion

Vous serez submergé par des émotions fortes, probablement causées par la présence de personnes que vous aimez ; vous fêtez peut-être votre anniversaire ? Et vous ne vous attendiez pas à ce que ces proches soient présents ? En tout cas, ce sont des émotions positives.

Vierge

Jupiter et Neptune sont en phase et les planètes étant rétrogrades, le risque d'être manipulé et dévalorisé est atténué, mais restez quand même méfiant. Si vous le pouvez, évitez celui ou celle qui a ce pouvoir sur vous ; mais vous pouvez aussi l'affronter.

Balance

2ème décan, la Lune et Mars s'opposent, il y a des chances pour que vous soyez en colère contre votre partenaire, apparemment il/elle est de très mauvais poil. Et vous pourriez aussi avoir des échos de cette conjoncture 3ème décan, surtout né autour des 13, 14 octobre.

Scorpion

3ème décan, né après le 11 novembre, vous aurez un petit coup de chance du côté des finances dans les prochains jours. De l'argent que vous n'attendiez pas si vite. Mais s'il s'agit d'une prime par exemple, vous risquez d'être un peu déçu par son montant.

Sagittaire

2ème décan, vous aurez la pêche, d'autant plus que vous serez soutenu par la famille ou vos amis, peut-être parce que vous vous êtes engagé dans une compétition ? A moins que l'un de vos proches n'aie besoin de vos excellents conseils mais ne les écoute pas !

Capricorne

Les aspects de ce dimanche ne sont pas des plus calmes, surtout pour le 2ème décan. Vous pourriez avoir à vous montrer très ferme avec un membre de la famille. Soit il faudra lui refuser quelque chose, soit vous devrez lui remonter sérieusement les bretelles.

Verseau

Encore une bonne journée pour vous, il se peut que vous exprimiez des émotions que vous gardiez pour vous et que ce soit un vrai soulagement, une vraie détente. Il faut un peu relâcher la vapeur de temps en temps, il vous arrive d'être trop dans le contrôle.

Poissons

3ème décan, Vénus et Neptune sont encore en dissonance, je vous réitère mes conseils de prudence concernant un partenaire qui ne veut pas votre bien. Tromperie, manipulation, volonté de contrôle, tout cela peut exister mais c'est à relativiser en fonction de votre thème.