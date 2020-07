L'horoscope du 25 juillet 2020

publié le 25/07/2020 à 05:30

Bélier

Ça continue à se disputer chez les natifs du 2ème décan, surtout nés autour des 4, 5 avril. Ou alors vous êtes vraiment très énervé par l'attitude d'un proche. L'un de vos frères et soeurs, ou un enfant : il semble qu'on vous cherche, qu'on vous pousse à sortir de vos gonds.

Taureau

Il y a peut-être une réunion familiale, ou quelqu'un lié à votre passé va vous rendre visite. Vous chercherez à ce que tout soit parfait, mais surtout restez naturel ! Sinon, vous ne serez pas à l'aise parce que votre nature profonde aime ce qui est naturel.

Gémeaux

Il y a peut-être une réunion familiale, ou quelqu'un lié à votre passé va vous rendre visite. Vous chercherez à ce que tout soit parfait, mais surtout restez naturel ! Sinon, vous ne serez pas à l'aise parce que votre nature profonde aime ce qui est naturel.

Cancer

Ce week-end n'est pas propice à l'entente cordiale, vous vous disputerez avec vos proches à propos de ce qui vous appartient et de ce qui leur appartient à eux. Cela concerne surtout les natifs du 2ème décan qui sont aux taquets et veulent avoir raison à tout prix.

Lion

Déjà bien servi par le Soleil, la Lune s'y met aussi et si vous êtes né en juillet vous aurez une agréable sensation d'équilibre entre vos rêves et la réalité. Je ne dis pas que vos rêves vont se réaliser, mais que vous réfléchirez à la manière de les concrétiser.

Vierge

Les questions d'argent seront au premier plan, vous serez ennuyé par une dépense à faire qui sort de votre budget ; apparemment vous ne l'avez pas prévue. Mais si vous êtes du 2ème décan, vous aurez peut-être à coeur d'aider un proche en lui prêtant une somme.

Balance

Chez vous la Lune s'entend avec le Soleil et vous aurez vous aussi besoin de vous entendre avec tout le monde, même avec ceux qui vous cherchent querelle. Parce qu'avec Mars face à vous, ne me dites pas que tout votre entourage est charmant avec vous.

Scorpion

Vous serez encore plus secret et énigmatique que d'habitude, mais on peut penser que ce sera votre manière de séduire quelqu'un qui vous a tapé dans l'oeil. Ou pour recoller les morceaux avec l'un de vos proches à qui vous avez dit ses quatre vérités !

Sagittaire

Les luminaires sont en phase avec vous, vous vous sentirez en pleine forme et prêt à tout, parfois même à prendre des risques si vous faites du sport, par exemple. Mars étant bien placée, vous vous sentirez capable de tout, surtout 2ème décan.

Capricorne

Est-ce que vous y serez obligé ou est-ce vous qui le déciderez, en tout cas vous aurez des obligations auxquelles vous ne voudrez pas ou ne pourrez pas échapper. Certes c'est votre nature d'être responsable, mais pensez un peu à votre bien-être tout de même.

Verseau

C'est la journée idéale pour partir, vous envoler loin d'ici, ou pour recevoir la visite d'un proche qui vit dans un autre pays. Certains en auront juste des nouvelles, mais quoi qu'il en soit, cela vous fera plaisir et il vous est conseillé d'apprécier le moment présent.

Poissons

Comme la Vierge, il y a une question d'argent à régler aujourd'hui, plus du côté des dépenses que des recettes. Une dépense-plaisir pour vous, ou pour faire plaisir à quelqu'un. Veillez à ne pas dépasser les limites que votre banquier vous a fixées.