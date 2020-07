L'horoscope du 24 juillet 2020

publié le 24/07/2020 à 05:30

Bélier

Il y a de l'eau dans le gaz pour ceux du 2ème décan nés début avril. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous emporter alors qu'il faudrait dialoguer calmement. Mais ce n'est pas dans votre tempérament si vous êtes un vrai Bélier. N'en faites pas trop tout de même.

Taureau

L'un de vos proches semble vous chercher querelle, mais vous restez de marbre et ne jouez pas le jeu. C'est précisément ce qui amplifie son irritation à votre égard. Il/elle n'a pas de prise sur vous... Avez-vous raison ? Pas forcément, il vaut toujours mieux dialoguer.

Gémeaux

Pour vous aussi, le week-end devrait être agréable, il y a des promesses de plaisir, mais il serait dans votre intérêt de laisser votre carte bancaire à la maison, ou en tout cas de ne pas dépasser vos limites ! Mais pour ceux nés autour des 10, 11 juin, ça sera difficile.

Cancer

Mercure et Mars étant en bisbille jusqu'au 31, l'ambiance est encore orageuse et donc propice aux disputes surtout pour le 2ème décan. Prenez du recul... C'est parce que vous avez le nez dans le guidon et que vous êtes fixé sur un point précis, que cela continue à vous titiller.

Lion

Les dissonances du jour ne vous touchent pas personnellement, il faut juste accepter que, pendant un certain temps, vous devez modérer vos dépenses. Même si vous avez les moyens d'investir, ou d'acheter des choses, il faut l'éviter jusqu'à début août.

Vierge

Vénus ne s'entend toujours pas avec Neptune et la Lune s'en mêle. Méfiez-vous d'une tendance à idéaliser une situation ou une personne qui ne le mérite pas. Peut-être que vous vous êtes laissé emporter par un courant collectif, mais la raison va finir par vous revenir.

Balance

2ème décan, Mars s'oppose à vous jusqu'au 5 août. Né avant le 8 octobre, vous serez très sensible à la mauvaise humeur d'un proche, qui se montrera invivable. Il s'agit probablement de votre partenaire, évitez qu'il/elle se défoule sur vous, ce n'est pas votre rôle.

Scorpion

Il y a quelque chose d'illogique dans la conjoncture ces jours-ci et cela peut vous déranger car vous êtes le signe qui a le plus de logique. Restez en retrait. Évitez de participer à l'émotion ambiante dont vous sentirez très bien qu'elle a quelque chose de faux.

Sagittaire

Il est possible que vous soyez déçu par quelqu'un que vous aimez 3ème décan, mais c'est probablement parce que vous aviez mis cette personne sur un piédestal. Vous l'avez beaucoup trop idéalisée et à présent vous vous rendez compte qu'il/elle est comme tout le monde.

Capricorne

2ème décan, né les premiers jours de janvier, on est en colère contre vous, on vous fait des reproches et au lieu de vous expliquer, vous vous murez dans le silence. C'est souvent une habitude chez vous, et ça se retourne contre vous la plupart du temps. Exprimez-vous !

Verseau

Vous pourriez partir en vacances ce week-end, mais même si vous ne partez pas vous aurez l'agréable sensation d'être loin d'ici, de vous sentir libre comme un oiseau. Mais il est aussi possible que vous ayez des nouvelles d'un proche qui vit à l'étranger.

Poissons

On sait que vous détestez les conflits, et justement si vous êtes du 2ème décan il faudrait vous expliquer avec quelqu'un. Allez, faites un petit effort, vous verrez comme vous vous sentirez mieux après. Parfois, l'idée d'une situation est plus désagréable que la réalité.