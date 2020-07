L'horoscope du 27 juillet 2020

publié le 27/07/2020 à 05:30

Bélier

Dans votre signe, Mars se heurte toute la semaine à Jupiter, vous aurez envie d'attaquer ou de vous défendre avec vigueur, surtout né autour du 10 avril. On vous accuse de quelque chose ? Veillez à ne pas réagir trop vite et trop impulsivement.

Taureau

On aura vraiment besoin de vous car vous saurez calmer les esprits, rester rationnel et dire à vos proches ce qu'ils ont besoin d'entendre pour être rassurés. Mais l'un d'entre eux risque de ne pas vous écouter et vous vous sentirez impuissant à l'aider.

Gémeaux

Une histoire de coeur pourrait ne pas évoluer comme vous le désirez, 3ème décan, vous vous apercevez en ce moment que vous vous êtes trompé sur la personne. Mais une question d'argent peut aussi vous perturber, le travail pouvant manquer.

Cancer

Cette semaine s'annonce vraiment très orageuse, en général mais aussi en particulier pour ceux du 2ème décan. Vous risquez d'être victime d'une injustice. Vous ne pourrez qu'être en rage contre quelqu'un ou contre une société.

Lion

La tempête astrale de cette semaine ne vous touche qu'à moitié, vous n'avez pas grand-chose à craindre, mais c'est autour de vous qu'il y aura du ramdam. Peut-être pourrez-vous intervenir, mais ne le faites que si vous êtes né en juillet.

Vierge

Vous aussi vous semblez être à l'abri des caprices du ciel, aussi ne vous inquiétez pas inutilement. Occupez-vous plutôt de vous, 3ème décan, surtout de vos amours. La dissonance Vénus-Neptune est encore active en début de semaine et vous déstabilise.

Balance

2ème décan, vous êtes affecté par la conjoncture de la semaine, mais plus par les problèmes d'un associé ou du conjoint. Vous aimeriez régler le problème à leur place, mais cela semble être peine perdue. Restez en retrait, ça vaut mieux.

Scorpion

Il se trouve que vous aussi vous êtes protégé des intempéries, vous qui avez tendance à vous angoisser, vous serez avec quelqu'un qui saura vous raisonner. Vous ne vous laisserez pas aller à vos fantasmes habituels, parfois sources d'angoisse.

Sagittaire

3ème décan, il y a des remous dans votre vie affective et si ce n'est pas dans ce domaine, c'est dans celui des finances que vous aurez du mal à tenir la barre. Gardez votre cap, cela devrait aller progressivement mieux après jeudi.

Capricorne

C'était déjà dans l'air, mais cela se précise cette semaine pour ceux nés entre le 7 et le 12 janvier. Il faut vous battre, vous défendre, quoi qu'il vous en coûte. Pour les uns il s'agit de défendre leur honneur, pour d'autres il s'agit de préserver bien qui vous appartient.

Verseau

Vous ne serez pas très sensible à l'ambiance de cette semaine parce que vous pourrez lutter, vous aurez une belle énergie et vous l'utiliserez pour les autres ; ils ont besoin de vous. Du coup, vous vous démènerez pour eux et ne penserez pas à vous !

Poissons

3ème décan, veillez à ne pas faire de choix hasardeux en début de semaine, réfléchissez avant d'accepter ce qu'on vous fait miroiter et qui peut être un piège. Mais vous pouvez aussi être très séduit par quelqu'un de manipulateur.