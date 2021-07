L'horoscope du jeudi 22 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pas sûr que vous soyez satisfait des services de Vénus en Vierge, cher Bélier, elle est trop cérébrale, trop ritualisée, pour vous plaire. C'est-à-dire que votre chéri/e restera fixé/e ses habitudes et aura du mal à accepter l'imprévu. En outre, vous aurez un oeil critique sur lui/elle et il se peut que lui/elle aussi ! Heureusement, Vénus est rapide : 1er décan jusqu'au 30. 2e décan, né vers le 7/4, vous contrôlerez vos émotions au lieu de les accepter. 3e décan, votre volonté de séduire vous conduira à aller un peu trop fort et trop vite en besogne.

Taureau

Vénus en Vierge vous donnera exactement ce que vous attendez de l'amour et des plaisirs de la vie. Vous dégusterez des moments assez délicieux si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 30/7) et tout aura le bon goût de ne pas être excessif. En couple, l'autre vous rassurera, vous vous sentirez en sécurité. Célibataire, quelqu'un vous plaira. 2e décan, né vers le 8/5, dites ce que vous pensez, mais avec humour ; ça sera mieux accepté. 3e décan, né vers le 16, c'est encore un peu orageux chez vous.

Gémeaux

C'est dans l'ambiance familiale que vous devriez normalement vous sentir le mieux, 1er décan (jusqu'au 30). Sauf que ces jours-ci Vénus s'oppose à Jupiter et qu'une crise dans ce domaine peut être très accentuée ; à moins que vous ne soyez en difficulté dans votre boulot avec l'un de vos supérieurs et que ça se soit amplifié. 2e décan, né vers le 8/6, à votre tour d'avoir une question d'argent à régler dans la journée. 3e décan, ne contrariez pas vos enfants en voulant trop les stimuler. Laissez-les s'ennuyer un peu...

Cancer

Vénus en Vierge occupe votre secteur d'échanges, et c'est un domaine qui devrait vous satisfaire, 1er décan jusqu'au 30 juillet. Vous serez chaleureusement entouré le temps que Vénus vous regarde (un jour ou deux) et vous sentirez bien relié à ceux qui vous entourent. Il pourrait même y avoir un petit flirt au programme. 2e décan, né vers le 9 juillet, à votre tour de recevoir Mercure. Votre mémoire pourrait être très vive et surtout très sollicitée, pour telle ou telle raison. 3e décan, généralement Mars sert d'accélérateur et si vous avez de l'argent à réclamer, ça ne traînera pas.

Lion

Le signe de la Vierge, qui accueille Vénus à partir d'aujourd'hui est très cérébral et vous allez peut-être plus penser à l'amour que le vivre. Il se peut que vous, 1er décan, attendiez la venue de quelqu'un et que votre plaisir soit d'y penser à l'avance. Mais Vénus est aussi une planète d'argent et il pourrait arriver sur votre compte ces jours-ci. 2e décan, si vous avez une petite douleur quelque part, elle devrait passer dans la journée ; si elle persiste, demandez conseil. 3e décan, né vers le 18/8, vous débordez d'énergie ; mais gare à un excès d'impulsivité.

Vierge

Bienvenue à Vénus ! 1er décan, elle est chez vous jusqu'au 30, sûrement un peu trop rapide à votre goût car c'est le moment de vous détendre et de profiter au maximum des bonnes choses de la vie. Surtout ne vous privez de rien pendant les quelques jours où sa présence se fera remarquer. Toutefois, son opposition à Jupiter peut encore jouer son rôle (voir hier). 2e décan, né vers le 10 septembre, les amicales nouvelles ou rencontres sont à l'ordre du jour, pour vous exclusivement. 3e décan, vous aurez tendance à vouloir ce que vous ne pouvez pas avoir...

Balance

Votre planète sera chez vous à partir du 16 août, en attendant elle se cache dans l'ombre de votre signe et peut-être que vos sentiments vont se cacher eux aussi ? Cela dit, la dissimulation ne fait pas partie de vos tendances, aussi on peut penser (1er décan jusqu'au 30), que vous serez juste plus réservé que d'habitude, peut-être parce que vous ne serez pas chez vous ? 2e décan, des souvenirs avec un proche ou avec vos enfants pourraient refaire surface (né vers le 10/10). 3e décan, vous êtes souvent un ardent défenseur des opprimés, et vous en ferez encore la preuve.

Scorpion

L'amitié, la solidarité, l'entraide seront au premier plan avec Vénus en Vierge, 1er décan jusqu'au 30. Vos plaisirs seront surtout liés à ces domaines où vous vous attirerez toutes les sympathies. On vous appréciera, on vous aimera, pour votre gentillesse et la solidité de vos sentiments amicaux. En couple, vos points communs vous rapprocheront et créeront une bonne ambiance. 2e décan, un voyage, ou un contact avec l'étranger pour les natifs du 10/11. Et 3e décan, né vers le 17/11, il va falloir faire preuve de fermeté avec un parent ou votre conjoint.

Sagittaire

On ne peut pas dire que Vénus en Vierge soit vraiment romantique. 1er décan (jusqu'au 30), vous serez au contraire dans le concret, le réel, car vous aurez quelqu'un à prendre en charge, à surveiller de près : un parent pour les uns, des enfants pour les autres... Vous n'aurez pas trop de temps pour vos amours ! 2e décan, né autour du 9/12, vous trouverez que l'un de vos proches est un peu sournois, vous douterez de lui. 3e décan, quel bel esprit de compétition !

Capricorne

Chaque décan à votre tour et jusqu'au 16 août, vous apprécierez forcément cette Vénus de la Vierge. Elle occupe un secteur qui parle de confiance, de bien-être, mais aussi de convivialité. Ce sont les vacances pour certains et vous pouvez être sûr qu'elles vous changeront les idées et que votre relation à l'autre sera harmonieuse. Vous pourriez même vivre une petite aventure. 2e décan, né vers le 7/1, une discussion devrait aboutir positivement aujourd'hui. 3e décan, votre perfectionnisme vous poussera à refaire ce que vous avez déjà fait !

Verseau

Vous êtes déjà quelqu'un de très cérébral, et vous le serez davantage avec Vénus en Vierge (1er décan). Si vous aimez quelqu'un, ce sera dans votre tête que ça ne se passera pas toujours dans la réalité. Vous aimerez l'idée de l'amour, aspirerez peut-être à vivre un amour vibrant et passionné, mais il ne faudra pas qu'il empiète sur votre liberté. 2e décan, né vers le 6/2, évitez les petites remarques critiques qui peuvent blesser. 3e décan, votre partenaire est encore mal luné.

Poissons

Vénus en Vierge se positionne face à vous, dans le secteur qui représente vos unions, associations, accords et désaccords. Son opposition avec Jupiter (pour le 1er décan) peut vous inciter à exagérer tout ce qui vient de l'autre, que ce soit du positif ou du négatif. Mais il y a un juste milieu à trouver. 2e décan, né vers les 7, 8 mars, vous aurez droit à des compliments, voire des flatteries ; votre amour-propre en sera ravi. 3e décan, encore une fois, vous ne saurez pas dire non à une demande (né vers le 16 mars).