L'horoscope du vendredi 23 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une très bonne période pour le 1er décan qui recevra les bonnes ondes solaires jusqu'au 2 août. Votre priorité sera de plaire, de séduire, mais aussi de montrer que vous avez de l'humour et que vous êtes cool. En couple, sachez exprimer ce que vous ressentez et donner à l'autre un sentiment de sécurité qui lui manque. Du 2 au 12 août, ce sera au tour du 2e décan de recevoir les influx solaires, un peu dérangés par Uranus et Saturne ; l'un de vos projets pourrait changer au dernier moment (en début de période). 3e décan, tout se passera bien du 12 au 22 août.

Taureau

La famille, la maison, vos racines, tout cela est à l'honneur avec le Soleil en Lion, ressenti jusqu'au 2 août pour ceux du 1er décan. Votre priorité sera votre vie intime et ceux qui en font partie, vous aurez besoin à la fois de protéger ceux que vous aimez et de vous sentir protégé par eux. Vénus aidant, l'ambiance sera telle que vous la désirez. Mais par pour le 2e décan : le Soleil vous regardera du 2 au 12, avec des remous en début de période, liés à un changement de dernière minute ou à un imprévu déplaisant. 3e décan, même ambiance que pour le 1er, mais du 12 au 22 août.

Gémeaux

C'est une période amusante pour le 1er décan, jusqu'au 2 août, vous serez bien entouré, très sollicité par votre entourage qui appréciera votre façon d'être et votre humour. Votre sens de l'observation sera très accentué, vous ne raterez rien des petits défauts des autres. Des petits déplacements seront aussi au menu. Du 2 au 12 août, c'est le 2e décan qui recevra les influx solaires, avec un léger souci en début de période, mais qui concernera un proche ; il ne respectera pas un engagement qu'il a pris envers vous. 3e décan, aucun vrai souci du 12 au 22, le Soleil et Jupiter (chances) veilleront sur vous.

Cancer

Le Soleil en Lion occupera votre secteur 2 jusqu'au 2 août. C'est-à-dire que vous serez plus gourmand que d'habitude et dans tous les domaines. Vous aurez envie de dépenser, de manger des friandises, d'avoir plus de sexe avec votre chéri/e et d'être dans le plus grand confort moral et physique. Et le ciel devrait exaucer vos voeux ! 2e décan, du 2 au 12, même ambiance sauf qu'il peut y avoir un imprévu en début de période, pas désagréable a priori : de l'argent qui vous tombe du ciel, par exemple. 3e décan, le Soleil et Jupiter étant opposés du 12 au 22, surveillez les excès, surtout côté dépenses.

Lion

Bon anniversaire ! Le Soleil restera dans votre 1er décan jusqu'au 2 août et ne fera aucune dissonance. Apparemment vous serez gâté puisque Vénus est entrée hier dans votre secteur des biens et acquisitions ; on peut donc vous faire un joli cadeau, probablement celui que vous attendez car vous n'aimez pas les surprises. Le 2e décan fêtera son anniversaire du 2 au 12, mais connaîtra quelques mésaventures en début de période, vous devrez peut-être changer votre fusil d'épaule. 3e décan, c'est Jupiter qui sera encore face à vous : une question relationnelle, ou juridique pour certains.

Vierge

Le Soleil en Lion regarde votre 1er décan pour l'instant et éclaire votre secteur d'ombre. Vous serez tenté, pendant deux ou trois jours chacun, de vous juger un peu sévèrement, de vous comparer aux autres mais heureusement Vénus est là ! Elle est dans votre décan et vous dit que vous avez de la valeur, probablement plus que vous ne le pensez (jusqu'au 2 août). 2e décan, vous vivrez l'ambiance Lion du 2 au 12 août, et les dissonances du début du mois risquent de retarder quelque chose de prévu. 3e décan, le Soleil Lion vous regardera du 12 au 22 août.

Balance

1er décan, jusqu'au 2 août, vous serez dans une très agréable ambiance, qui comporte une notion de changement dans vos habitudes. On peut supposer, très logiquement, que c'est le départ en vacances qui sera au programme. Toutefois, vos amitiés et des petits coups de chance seront également dans votre actualité. 2e décan, le Soleil du Lion vous regardera du 2 au 12 août, il sera un peu remuant en début de période - un changement de dernière minute - mais par la suite tout se passera bien. Et pas de souci pour le 3e décan, du 12 au 22 août ; au contraire, Jupiter accentuera votre créativité.

Scorpion

Pas de problème pour le 1er décan, le Soleil en Lion vous enverra sa lumière jusqu'au 2 août et ce sera peut-être l'occasion d'atteindre l'un de vos objectifs. Celui de pouvoir partir en vacances, par exemple, ou au contraire de trouver un job ou même d'obtenir la promotion que vous visez depuis longtemps. 2e décan, le Lion vous regardera du 2 au 12 août, avec quelques problèmes en début de période car le Soleil formera des dissonances déstabilisantes ; une promesse ne sera pas tenue, par exemple. 3e décan, du 12 au 22, vous serez beaucoup plus émotif et sensible que de coutume.

Sagittaire

Le Soleil vous envoie ses plus chauds rayons si vous êtes du 1er décan. Jusqu'au 2 août, vous profiterez de tout ce qu'il peut y avoir de bon (selon vous) sur cette terre. Voyages, fêtes, relations sociales au top, mais aussi (pour certains) l'envie de s'enrichir l'esprit et justement du temps pour lire, écrire, échanger avec ceux dont vous respectez la culture. 2e décan, du 2 au 12 août, même ambiance sauf qu'en début de période un imprévu vous contrariera momentanément. Rien de très important. 3e décan, la période du 12 au 22 sera vraiment très agréable, où que vous soyez.

Capricorne

Vos relations avec le Lion sont souvent étranges car vous êtes très différents ! 1er décan, l'ambiance créée par ce signe très chaud vous fera de l'effet dans le sens où vous trouverez que les autres sont beaucoup trop expansifs, qu'ils n'ont pas assez de self-contrôle. Mais une question d'argent peut aussi être au 1er plan jusqu'au 2 août. Du 2 au 12, c'est le 2e décan qui aura droit à l'ambiance Lion, avec un petit imprévu en tout début de période, peut-être du côté de vos finances ; un paiement qui n'a pas été transmis. 3e décan, du 12 au 22, vous serez tout feu, tout flamme et bien décidé à être plus accessible pour vos proches.

Verseau

Le Soleil en Lion s'oppose à vous, 1er décan jusqu'au 2 août, et vous propose plusieurs situations, plutôt positives pour la plupart. Un engagement pour les uns, avec un contrat à la clé, un accord favorable avec un partenaire professionnel ou affectif, ou alors d'agréables rencontres pour les autres, amicales ou amoureuses. Mais cela dépendra de votre ascendant. Du 2 au 12, le 2e décan aura maille à partir avec la conjoncture, il se trouvera face à une situation déstabilisante, voire angoissante ou triste (2 ou 3 jours pas plus). 3e décan, le Soleil Lion s'opposant à Jupiter, vous aurez l'occasion de vous faire remarquer. Trop, peut-être.

Poissons

Votre sens du service, votre envie de vous rendre utile seront accentués par le Soleil du Lion, 1er décan jusqu'au 2 août. Vous aurez peut-être l'occasion d'aider quelqu'un, ou de montrer à quel point on peut avoir besoin de vous. Vous avez parfois l'impression que les autres ne font pas attention à vous, mais ça ne sera pas le cas. 2e décan, du 2 au 12 août, le Soleil Lion forme des dissonances, mais il est possible que ce soit pour l'un de vos proches et que vous ayez à lui donner des conseils de bon sens. Là aussi, on aura besoin de vous. Même chose pour le 3e décan (sans les dissonances) du 12 au 22 août. Mais n'en faites pas trop !