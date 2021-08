L'horoscope du mardi 10 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne détesterez pas la dissonance entre Mercure et Mars, vous pourrez même en profiter pour rétablir une vérité et dire tout net ce que vous pensez de ceux qui cherchent à tromper les autres, à leur faire passer de fausses informations par exemple. Il se peut que vous preniez l'un de vos proches en flagrant délit de mauvaise foi (3e décan). 2e décan, quelques rayons solaires, mais ils seront flatteurs pour vous.

Taureau

Je vous avais promis une agréable semaine, mais il y a cette dissonance entre Mercure et Jupiter qui peut toucher le 3e décan, la fin du décan en particulier. On pourrait vous faire une remarque injuste et comme vous êtes très sensible en ce moment, vous serez particulièrement furieux contre cette personne. Mais ce sera terminé demain, si vous n'êtes pas trop rancunier ! 2e décan, certains changements peuvent se révéler positifs.

Gémeaux

Si vous voulez impressionner quelqu'un grâce à votre humour et à votre tchatche, vous ne raterez pas votre coup : vous avez de bons influx de Mercure et de Jupiter, il faut en profiter pour montrer ce dont vous êtes capable ; même si vous êtes un peu dans l'exagération, cela ne devrait pas avoir d'effet négatif. A priori, cela plaira (3e décan). 2e décan, tout ce que vous avez mis en place ces derniers mois se consolide.

Cancer

3e décan, Vénus et Neptune nous révèlent que vous avez le coeur qui bat et même que vous êtes totalement sous le charme, au point de perdre un peu vos repères habituels. Attention, gardez les pieds sur terre, avec Neptune vous pouvez être totalement dans le rêve, vous pouvez vous faire un film qui n'est pas basé sur la réalité. Maintenant, vous pouvez aussi vivre quelque chose de fusionnel. 2e décan, la Lune accentue votre réceptivité.

Lion

Mercure et Jupiter s'opposent jusqu'à jeudi et si vous êtes du 3e décan, vous devez faire face à une situation injuste ou à quelqu'un qui se montre de très mauvaise foi vis-à-vis de vous ! Il va falloir vous justifier, assurer que vous dites la vérité ou que vous n'avez pas prononcé telle ou telle parole. Ce qui risque de vous énerver au plus haut point. Les influx solaires vous placent encore sur un piédestal, et accentuent votre orgueil.

Vierge

1er décan, né après le 30 août Mars est encore conjointe à votre Soleil et vous risquez de vous faire mal parce que vous, d'habitude si habile, vous serez maladroit. Mais vous pourriez aussi blesser en paroles parce que vous serez en colère et que les mots dépasseront votre pensée. Normalement, vous savez vous contrôler, mais avec Mars chez vous, c'est plus difficile que d'habitude.

Balance

3e décan, l'opposition qui s'est formée entre Mercure et Jupiter n'est pas négative pour vous, au contraire, même si vous êtes en vacances, vous pourrez (à distance) prendre une décision, imposer l'une de vos idées, ou encore agir de manière à faire avancer le projet sur lequel vous planchez depuis des mois, ou alors aider un ami en mauvaise posture. 2e décan, essayez de ne pas trop penser aux questions financières qui vous déstabilisent.

Scorpion

Vous serez sensible, 3e décan, à l'opposition entre Mars et Jupiter car elle représente quelque chose d'injuste, une inégalité flagrante contre laquelle vous avez envie de lutter et il n'y a personne pour vous arrêter apparemment (aucune planète en travers de cette conjoncture). S'il y a une vérité à rétablir, faites-le, vous vous sentirez mieux ! 2e décan, Uranus va bientôt rétrograder (le 20) et vous vous sentirez moins déstabilisé.

Sagittaire

Vous aussi, 3e décan, vous serez sensible à l'opposition entre Mercure et Jupiter qui vous incitera à imposer votre point de vue de manière un peu autoritaire. Vous n'admettrez pas qu'on vous contredise et, dans certains cas, qu'on n'ait pas les mêmes idées que vous. Essayez de ne pas rester fermé à d'autres pensées que les vôtres. 2e décan, né après le 9 décembre, vous avez peut-être la possibilité de partir ces jours-ci.

Capricorne

Les natifs du 3e décan ont l'occasion de s'évader et d'y trouver du plaisir, à moins que vous n'ayez fait une rencontre et que, pour une fois, vous ne vous imposiez pas de rester dans votre coin. Vous pourriez en effet vivre une petite aventure, il n'y aura que vous pour vous en empêcher. Ne traînez pas, Vénus va bientôt changer de signe. 2e décan, ne luttez pas contre le changement ; né autour du 5 janvier, il est inéluctable.

Verseau

Mercure et Jupiter s'opposent, cette dernière occupant votre 3e décan en mode rétrograde. Une ancienne affaire administrative ou judiciaire datant d'avril pourrait vous revenir à l'esprit parce que l'un de vos proches vous posera une question à son sujet et peut-être que vous n'aurez pas de réponse à lui donner. Pour l'instant. 2e décan, né après le 6/2, les hauts et les bas vont se calmer à partir du 20.

Poissons

3e décan, la dissonance Vénus/Neptune est encore active aujourd'hui, alors ne vous laissez pas trop facilement séduire ou attendrir par une personne qui cherche à profiter de vous. Et si vous vous sentez attiré par quelqu'un, prenez des renseignements sur son passé, sur ses relations, ne vous lancez pas sans savoir où vous mettez les pieds. 2e décan, si vous voulez ajouter une corde à votre arc, c'est la bonne période pour le faire.