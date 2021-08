L'horoscope du samedi 7 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un bon week-end en perspective, la Lune est en Lion dès aujourd'hui alors que c'est la nouvelle Lune demain. Vous aurez donc un pouvoir de séduction très développé et aujourd'hui c'est pour le 1er décan. Cependant, il y a un petit hic : pour certains, le but recherché (séduire ?) sera difficilement atteint, il faudra y mettre beaucoup d'énergie, sans effrayer l'autre ! 2e décan, c'est le Soleil qui vous envoie de chaleureux rayons, favorables à votre image. Il est possible qu'on vous fasse un beau compliment dont vous serez flatté. 3e décan, Mercure est avec vous pour quelques jours, les contacts et petits déplacements seront une source de plaisir.

Taureau

Le 1er décan est très partagé, d'un côté Mars qui vous impose de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, de l'autre Saturne qui vous tire carrément en arrière. La planète revient là où elle était en janvier-février et ce que vous ressentez en ce moment pourrait avoir un lien avec les événements du début de l'année. Mais c'est un ressenti plus qu'une réalité. 2e décan, le Soleil vous regarde rapidement mais sera plus fort demain avec la nouvelle Lune. 3e décan, Vénus entame un bon aspect qui révèle que vous serez bien dans votre peau et plutôt content de vous.

Gémeaux

Ça pourrait être du gâteau pour les natifs de mai s'il n'y avait pas la dissonance de Mars qui provoque des émotions fortes que vous avez du mal à contrôler. Peut-être une colère contre un membre de la famille, ou contre vous-même parce que vous n'êtes pas allé au bout de quelque chose ? A moins qu'il n'y ait un problème technique dans votre maison. 2e décan, le Soleil est en phase avec vous et vous invite à échanger avec certains proches, dans le but d'organiser une réunion familiale ? 3e décan, gare à la dissonance Vénus/Neptune qui peut vous replonger dans une situation un peu chaotique.

Cancer

Vos appétits de toute nature sont au premier plan avec la Lune en Lion, il faudrait instantanément combler vos besoins sinon vous vous sentirez frustré, 1er décan. Pour les uns c'est d'appétit financier dont il sera question, pour les autres de nourriture, mais il semble que justement, vous risquez de vous sentir frustré étant donné que la Lune s'opposera à Saturne (les freins). La raison l'emportera. 2e décan, les influx solaires font qu'une sorte de digue se rompt et que vous ne serez pas raisonnable du tout avec vos appétits ! 3e décan, c'est avec plaisir que vous retrouverez certains proches d'ici le 16.

Lion

1er décan, la Lune traverse votre signe, c'est d'ailleurs la nouvelle Lune demain, et s'oppose à Saturne ; la journée risque d'être morose ! Mauvais temps dehors, mauvais temps dedans, vous vous sentirez un peu accablé mais sans plus. Saturne est rétrograde et donc moins efficace que lorsqu'elle est directe et ce n'est pas pour tout de suite. 2e décan, c'est encore un peu stressant si vous êtes né autour du 7 août, mais nous en reparlerons demain avec la nouvelle Lune. 3e décan, Mercure est entrée chez vous, vous allez séduire tout le monde avec de belles paroles !

Vierge

3e décan, vous accueillez Vénus à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 août. Pour l'instant, elle s'oppose à Neptune et indique que vous idéalisez beaucoup votre partenaire ou une personne que vous avez rencontrée. Vous aurez de la poudre aux yeux jusqu'à mardi, et puis la réalité reprendra ses droits et vous risquez d'être déçu. 2e décan, plus d'aspect des planètes rapides avant celui de Mars le 14 août. Profitez ! Et puis consultez votre ascendant pour plus de précision. 1er décan, évitez toute occasion de vous énerver, et cela même si vous vous sentez provoqué.

Balance

1er décan, la Lune et Saturne vous regardent amicalement, aussi arrêtez de vous faire du souci pour ceux qui vous entourent, au contraire ! Vous devriez être rassuré sur l'avenir de vos enfants, par exemple, ou sur celui de l'un de vos projets qui se construit, mais un peu trop lentement à votre goût. Mais c'est pour bientôt. 2e décan, pas d'aspect spécial aujourd'hui, mais la nouvelle Lune de demain sera en phase avec vous comme nous le verrons. 3e décan, un bon aspect de Mercure jusqu'au 11, c'est rapide mais efficace pour vos relations amicales et vos projets.



Scorpion

2e décan, vous n'êtes pas vraiment tranquille sous l'actuelle conjoncture et il y a encore la nouvelle Lune de demain à supporter, mais on peut affirmer que tout ira mieux la semaine prochaine. Le problème rencontré ne sera pas réglé, mais en tout cas il prendra du recul et vous vous détendrez au fil des jours, les planètes n'étant plus dissonantes. 1er décan, d'un côté Mars vous pousse à agir/réagir, de l'autre Saturne vous freine : Saturne étant la voix de la raison, il faut l'écouter. 3e décan, un important rendez-vous, contact ou déplacement sera un plaisir.



Sagittaire

1er décan, il y a du voyage et du dépaysement au programme, mais attention à la dissonance de Mars qui peut indiquer que vous aurez un obstacle à franchir. Peut-être un excès de vitesse si vous êtes au volant ? Un oubli si vous êtes à la gare ou à l'aéroport ? Ou alors vous allez vous engueuler avec votre partenaire... ça pourrait être un peu galère. 3e décan, vous aussi il y a du dépaysement mais tout devrait bien se passer, c'est ce que nous dit un bon aspect de Mercure. 2e décan, Vénus est en train de terminer son passage au zénith, vous aurez moins de responsabilités ?

Capricorne

3e décan, Vénus vous fait apprécier la vie et vous donne davantage confiance en l'autre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 août. Un voyage en amoureux peut aussi être en vedette, mais cela semble plus aléatoire. C'est peut-être l'endroit où vous séjournerez, même s'il n'est pas loin de chez vous, que vous trouverez romantique, propice à l'amour. 2e décan, le Soleil accentue votre volonté d'être le premier ou la première dans le coeur de l'autre ; vous êtes exclusif et possessif. 1er décan, vous sentirez que c'est à vous de prendre les initiatives.

Verseau

1er décan, l'opposition entre la Lune et Saturne de ce soir risque de vous créer des états d'âme dont vous n'êtes pas coutumier. Mais il se peut que quelqu'un vous manque. Saturne revient aux positions qu'elle occupait en janvier-février et début mars, une vraie galère pour certains d'entre vous, avec des conséquences en ce moment. 2e décan, pas d'aspect des planètes rapides, avant la fin de la semaine prochaine. Profitez de quelques belles journées, mais allez voir votre ascendant tout de même. 3e décan, une offre/proposition pourrait se révéler juteuse.

Poissons

3e décan, Vénus entame une opposition avec vous et avec Neptune, aussi attention à ne pas être trop en confiance côté sentiments. Surtout si vous avez fait une rencontre récemment ; apprenez d'abord à mieux connaître l'autre avant de vous laisser aller à aimer. Vous êtes dans une période où vous pouvez faire de mauvais choix. 2e décan, il n'y a pas d'influx des planètes rapides, aussi consultez votre ascendant pour avoir des indications. 1er décan, on dirait que vous êtes mal entouré, des personnes trop réactives et vous devez marcher sur des oeufs.