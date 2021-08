L'horoscope du vendredi 6 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il faudrait remettre en cause certaines de vos croyances, ne pas faire preuve de crédulité et vous défendre de toute influence, c'est ce que vous dit la conjoncture. Le Soleil va rejoindre Neptune cette semaine et vous serez tenté d'être, encore une fois, séduit par une personnalité très charismatique dont vous écoutez les discours avec passion et partagez les idées. Il faudrait avoir l'esprit plus critique (né autour des 8, 9, 10 avril surtout).

Taureau

Soleil et Uranus sont en exacte dissonance et vous le ressentez si vous êtes du 2e décan, né après le 4 mai. Un changement de statut se profile pour les uns, avec un sentiment de rejet, alors que pour les autres il peut s'agir d'une situation qui provoque de l'anxiété ; une évolution mal gérée à la tête de votre entreprise par exemple. 1er décan, avec Mars il se peut que vous ayez à lutter pour conserver un acquit ou, dans certains cas, votre partenaire. Mais c'est très provisoire. 3e décan, la Lune accentue votre besoin de rêver et de faire vibrer votre imaginaire.

Gémeaux

Vos préoccupations seront essentiellement financières aujourd'hui, vous avez de l'argent à récupérer et vous vous prendrez la tête pour savoir comment l'obtenir au plus vite car vous en avez besoin - probablement pour vos vacances (2e décan). Vous vous êtes peut-être manifesté très récemment ? Si c'est le cas, soyez un peu patient. 1er décan, les disputes en famille sont toujours au premier plan et il semble que c'est vous qui avez allumé la mèche. 3e décan, pour vous aussi il sera question d'argent, mais dans vos fantasmes. Vous espérez peut-être gagner au Loto ?

Cancer

Dans votre signe, 2e décan, la Lune se soumet à Vénus et cela va booster vos sentiments pour votre partenaire, ou pour l'un de vos enfants. En tout cas, ce qui comptera le plus aujourd'hui, c'est ce que vous ressentirez... et ce que vous ferez ressentir aussi à ceux que vous aimez. Vous aurez l'art de les émouvoir et de vous montrer attachant. 1er décan, ne vous mêlez pas des disputes de vos enfants ou de vos frères et soeurs, il doivent apprendre à se désembrouiller tout seuls. 3e décan, né vers le 18/7, rien ne vous oblige à subir votre situation mais vous n'y voyez pas d'issue. Pour l'instant.

Lion

Vous pourriez vous enrichir ce matin, surtout 2e décan né après le 8 août. Il est en effet possible que vous soyez enfin payé pour un travail que vous avez accompli. La Lune et Vénus sont en harmonie et comme Vénus occupe actuellement votre secteur d'argent, cette interprétation est logique. Mais vous pouvez aussi acheter quelque chose. 1er décan, vous ne recevrez pas d'argent, au contraire il semble que vous devrez réclamer ce qu'on vous doit face à des mauvais payeurs. 3e décan, votre imagination est accentuée, mettez-la au service de votre créativité.

Vierge

Il y a ce matin une harmonie entre Lune et Vénus, propice à vos amours et surtout à vos espoirs amoureux. Vous avez peut-être fait une rencontre, 2e décan, et vous espérez qu'elle va aboutir à quelque chose de concret, mais rien n'est sûr et, comme souvent, vous êtes dans le doute ; vous imaginez toutes les situations possibles, et surtout les pires. 1er décan, Mars étant encore chez vous jusqu'au 14, prenez votre mal en patience, même si c'est difficile parce que vous avez mal quelque part. 3e décan, la Lune est amicale, alors soyez-le aussi avec ceux qui vous entourent.

Balance

3e décan, ne vous culpabilisez pas si vous avez soudain envie de moins vous préoccuper des problèmes des uns et des autres. Vous avez droit, vous aussi, à ce qu'on vous respecte et qu'on porte attention à vos propres problèmes. Or, vous vous sentez nié, parfois même dénigré, surtout si vous êtes né après le 19 octobre. Et vous ne pouvez rien dire ! 2e décan, l'harmonie entre Lune et Vénus ce matin allège momentanément votre charge mentale. 1er décan, vous n'appréciez pas l'ambiance actuelle mais vous aussi, vous ne pouvez rien dire.

Scorpion

2e décan, une agréable conjoncture, surtout né après le 9 novembre, vous serez content de constater que vos amis sont là quand vous en avez besoin. Peut-être partez-vous en vacances avec eux ou avec l'un d'entre eux ? En tout cas, la journée devrait être chaleureuse et il est possible que la soirée le soit tout autant. Une petite fête au programme ? 1er décan, l'un de vos projets est sur le point de se concrétiser (jusqu'au 14), la situation que vous allez vivre sera inédite. 3e décan, veillez à contrôler vos émotions, elles pourraient déborder aujourd'hui.

Sagittaire

Vous aimez créer de l'émotion chez les autres, et vous êtes doué pour ça, mais vous n'accueillez pas facilement vos propres émotions, vous préférez les ignorer. C'est ce que vous chercherez à faire aujourd'hui, surtout 3e décan, ces émotions étant dérangeantes parce qu'elles vous en rappellent d'autres que vous n'aviez pas appréciées. Mais tant que vous les fuirez, elles reviendront ! 1er décan, vous êtes mécontent et vous ne vous gênez pas pour le faire savoir. 2e décan, né après le 8 décembre, vous avez atteint un objectif mais vous êtes à moitié satisfait.

Capricorne

Les astres vous demandent d'être plus à l'écoute de vos émotions et de celles des autres. Ne rejetez pas ce qui pourrait vous aider à mieux vous connecter à vos proches. Vous paraissez souvent assez dur, justement parce que vous contrôlez beaucoup vos émotions et ne vous laissez pas atteindre par celles des autres. On dirait que vous êtes insensible alors que, peut-être, il vous arrive d'être trop sensible. Comme aujourd'hui.

Verseau

Le Soleil et Uranus sont en exacte dissonance pour ceux du 2e décan, surtout nés les premiers jours de février. Vous pourriez avoir le sentiment d'être rejetés, ce qui provoque logiquement une tendance à la révolte et la volonté (consciente ou inconsciente) de résister. Le mieux serait de demander leur avis à certains de vos amis ou même à un spécialiste. 1er décan, le retour de Saturne peut vous replonger dans un problème datant du début de l'année. Mais pas pour très longtemps. 3e décan, un problème de trésorerie pour ceux nés autour du 11 février ?

Poissons

Comme hier, vous serez dans la séduction et même plus, si vous êtes du 2ème décan né après le 6 mars. Toutefois, il est aussi possible que vous soyez très séduit par quelqu'un qui vous fait du charme, mais tellement discrètement que vous ne savez pas très bien comment vous devez interpréter son attitude. Laissez-le ou la venir vers vous. 1er décan, ce n'est pas du tout la même ambiance à cause d'un rapport de force avec un partenaire, professionnel ou affectif. 3e décan, aucun souci en apparence, mais consultez votre ascendant pour plus de précisions.