L'horoscope du lundi 9 août 2021

Bélier

A part le Soleil, qui dynamise le 2e décan jusqu'à jeudi et lui donne envie de se faire remarquer par son courage et surtout par sa loyauté, vous êtes à peu près tous marqués par les planètes en Vierge. Le 1er décan surtout, puisque Mars (volonté, décision) s'y trouve et vous regarde si vous êtes né après le 27 mars. Mercure s'y rajoutera à partir de mercredi et votre machine à penser fonctionnera à plein rendement.

Taureau

Prévoyez une agréable semaine, surtout si vous êtes du 1er décan. Mars accentue votre désir d'être créatif et vous donne les moyens de l'être, en dépit de la dissonance de Saturne, qui vous inquiète pour quelqu'un que vous aimez. En outre, Mercure sera en phase avec vous à partir de mercredi et si vous avez quelqu'un à convaincre, vous aurez tous les atouts en main. Une visite peut aussi être à faire, ou à recevoir.

Gémeaux

La nouvelle Lune d'hier va continuer à faire bon effet sur le 2e décan, en tout cas jusqu'à jeudi. Votre plaisir sera de retrouver des proches ou des amis pour les vacances et pendant quelque temps, vous ne penserez qu'à vos loisirs, tout en gardant à l'esprit les responsabilités qui sont les vôtres. 3e décan, Vénus vous regarde toute la semaine, aussi attention à ne pas vous faire trop de films côté coeur.

Cancer

Les natifs de juin et début juillet sont les plus favorisés cette semaine, d'autant plus que Mercure entre mercredi chez l'amie Vierge et rejoindra bientôt Mars. C'est-à-dire que vous saurez convaincre tout le monde que vos idées sont les meilleures et qu'on doit se ranger à votre avis puisque c'est vous qui détenez la vérité. 2e décan, jusqu'à jeudi, vous aurez encore des besoins affectifs ou matériels qui demandent à être comblés.



Lion

Mars va enfin vous lâcher 1er décan, mais pas avant samedi. Du coup reposez-vous, économisez vos forces, c'est important car vous en avez moins que d'habitude. En effet, Saturne est revenue face à vous et sape un peu votre vitalité ; quel que soit votre âge, vous avez l'impression d'avoir le poids des ans sur les épaules (et sur le dos). 2e décan, le Soleil est encore face à vous jusqu'à vendredi, des journées où vous partagerez davantage,



Vierge

3e décan, attention aux illusions amoureuses, Vénus s'oppose à Neptune jusqu'à jeudi et vous risquez de vous faire des idées, de vous projeter un joli petit film, loin de la réalité. Toutefois, vous pouvez aussi avoir affaire à un/e partenaire qui est omniprésent, envahissant, étouffant, mais cette relation toxique n'est pas nouvelle. 2e décan, ne pensez pas que d'autres valent mieux que vous, vous êtes spécial/e...



Balance

Une semaine mi-figue, mi-raisin pour le 1er décan, Vénus entre en Vierge ce mercredi et vos amours ne seront pas à la hauteur de vos espérances. Votre partenaire restera sur la réserve et ne sera pas très partageur, alors que vous auriez envie de pouvoir échanger autour de vos émotions. 2e décan, le Soleil est encore votre allié jusqu'à jeudi et si vous en avez l'occasion, suivant l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir vous faire de nouvelles relations.



Scorpion

On pourrait vous faire des reproches, 3e décan, peut-être parce que vous avez été négligent avec l'argent, que vous l'avez jeté par les fenêtres. Et il va falloir vous justifier, ce que personne n'aime faire. De plus, cela n'arrangera pas forcément les choses, quoi que vous disiez on pensera que vous ne dites pas la vérité. 2e décan, les influx solaires sont encore actifs jusqu'à jeudi et vous aurez votre fierté pendant ces quelques jours, une fierté qui sera facilement égratignée.



Sagittaire

Les planètes en Vierge ne vous facilitent pas la vie en ce moment, elles vous créent des obligations, réfrènent votre enthousiasme naturel et vous demandent de respecter des horaires ou des habitudes, alors que vous avez l'impression que cela vous enferme. Or, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est enfermer un Sagittaire. Mais c'est peut-être le contexte où vous vous trouvez qui vous y oblige.



Capricorne

Au contraire de votre voisin Sagittaire, vous appréciez les planètes en Vierge, notamment 1er décan puisque vous y avez Mars, pour l'énergie, la volonté et Mercure qui y arrive ce mercredi. Cela va vous donner un important pouvoir de conviction, utilisez-le en toute circonstance, ne laissez pas les autres vous dire qu'ils savent mieux que vous ! 2e décan, à partir de samedi votre détermination sera dopée par Mars.



Verseau

Les dissonances que vous avez supportées la semaine dernière sont terminées, seul le 1er décan pourrait être un peu déprimé à cause de l'opposition de Saturne. Vous avez peut-être la crainte de perdre quelqu'un, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais attention, cela n'augure pas forcément d'un avenir sombre. 2e décan, le Soleil s'oppose à vous jusqu'à jeudi, vous êtes donc bien entouré et en phase avec votre conjoint.

Poissons

Vous n'êtes pas sans ressource face aux autres, 1er décan, Mars vous dit de réagir mais pas en vous mettant en colère. Plutôt en utilisant votre pouvoir de conviction, lequel sera accentué par l'arrivée de Mercure en Vierge, où elle va rejoindre Mars. Ne vous laissez surtout pas imposer quoi que ce soit sans en discuter auparavant. 2e décan, le Soleil vous éclaire encore jusqu'à jeudi : vous vous sentirez utile aux autres.