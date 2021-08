L'horoscope du jeudi 5 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est possible que vous soyez d'humeur maussade, 1er décan, parce que vous serez un peu trop susceptible. Du coup, vous prendrez de travers l'attitude ou les paroles de vos proches, mais il semble que votre mental aura tendance à grossir des détails qui ne sont pas aussi importants que vous le pensez. N'oubliez pas que le diable se cache dans les détails ! 2e décan, chez vous aussi ce sont des détails qui auront de l'influence, surtout dans le domaine amoureux où vous ne verrez que les défauts de l'autre. 3e décan, vous avez des aspects des planètes lentes, mais ils ne sont pas actifs aujourd'hui.

Taureau

Vous vous connecterez facilement aux autres aujourd'hui, vous aurez d'ailleurs de bonnes nouvelles de vos proches, frères et soeurs par exemple, et vous pourriez même en recevoir un/e chez vous pour quelques jours (1er décan). La preuve en est que Mars vous voit plus actif que d'habitude et content d'avoir la sensation d'agir pour faire plaisir à quelqu'un (1er décan surtout). 2e décan, né après le 7 mai, un rapide bon aspect de Vénus atténue les tristes problèmes liés à la dissonance Soleil/Saturne (perte, frustration ?). 3e décan, vous avez de bonnes planètes, mais elles ne sont pas activées aujourd'hui.

Gémeaux

1er décan, vous avez peut-être manqué les horoscopes précédents ? Sachez que Mars vous envoie une dissonance qui peut vous fâcher avec l'un de vos proches et aujourd'hui, avec la Lune en Cancer, c'est à propos d'argent que vous pouvez avoir un différend. Toutefois, vous pouvez aussi avoir trouvé un toit pour les vacances, mais il ne vous plaît pas. 2e décan, né après le 7 juin, vos amours ne sont pas très épanouissantes, vous avez l'impression que c'était mieux avant et c'est peut-être vrai. Mais rien ne dit que les beaux jours ne reviendront pas. 3e décan, les choses vont se corser côté coeur à partir de demain.

Cancer

La Lune étant dans votre 1er décan, vous serez d'humeur changeante une grande partie de la journée. Ce sera à cause d'un de vos proches que vous verrez s'agiter, s'énerver et vous aurez envie de l'envoyer promener, ce que vous ne pourrez pas faire. Mais vous reprendrez vite le dessus étant donné que la Lune passera dans le 2e décan en fin de journée. 2e décan, né après le 8 juillet, vous pouvez compter sur Vénus jusqu'à samedi pour fluidifier vos relations et vous donner envie de vous amuser, de flirter, de badiner comme on disait dans le temps. 3e décan, consultez votre ascendant pour en savoir plus.

Lion

Ce n'est pas une journée pour faire le fanfaron, vous avez besoin de vous ressourcer et c'est seulement en famille que vous pourrez le faire parce que, face à vos proches, vous pourrez être vous-même, au naturel. Parfois, votre nature vous oblige à être toujours au top, physiquement ou moralement et cela finit par être épuisant. Reposez-vous, 1er et surtout 2e décan : vous avez vécu des moments stressants dernièrement et il y a encore la nouvelle Lune de dimanche à passer. Après, ça ira. 3e décan, une association voire un mariage pourrait être dans vos projets d'ici la fin de l'année.

Vierge

Vénus est toujours très généreuse avec ceux du 2e décan, surtout nés après le 8 juillet. Son aspect est léger, c'est vrai, mais il vous donnera peut-être envie de chanter parce que vous vous sentirez bien, tout simplement. Toutefois, certains peuvent se sentir en phase avec l'être aimé et ceux qui sont seuls seront entourés amis très affectueux, une vraie famille ! Et comme vous êtes très sélectif, ce sont des amis fidèles et sincères. 1er décan, comme hier, Mars est chez vous et cela peut vous inciter à prendre un risque, très calculé cependant. 3e décan, pas d'aspect des planètes rapides avant le week-end.

Balance

Surveillez votre tendance naturelle à tout prendre en charge, les responsabilités les plus lourdes parfois. En tout cas, c'est ainsi que vous vivez l'incessante demande de ceux qui vous entourent (conjoint, enfant), des demandes qui vous laissent penser que tout le monde se repose sur vous et n'a aucun respect pour votre bien-être à vous, pour votre tranquillité. Mettez-leur des limites (1er décan aujourd'hui). 2e décan, comme hier vous vous poserez des questions sur l'amour (né autour du 9 octobre), mais ça vous passera. 3e décan évitez, vous aussi, de trop vous fatiguer.

Scorpion

Si vous avez choisi de partir aujourd'hui ou demain, vous avez bien fait parce que justement les énergies s'exprimeront dans le domaine du voyage, et du lointain en général. Toutefois, vous pourriez aussi avoir rendez-vous avec quelqu'un d'important, en tout cas si vous travaillez. Cela concerne surtout le 1er décan et le début du 2ème. Vous pourriez aussi, 2ème décan, tomber amoureux de quelqu'un d'origine étrangère, qui vous sera présenté par des amis (né autour des 8, 9 novembre). 3e décan, ce sont surtout les planètes lentes qui vous regardent et elles ne sont pas activées aujourd'hui.

Sagittaire

Normalement, vous n'êtes pas quelqu'un qui doute facilement, votre nature vous porte à faire confiance... Mais la conjoncture vous mettra en présence de quelqu'un que vous ne "sentirez" pas, 1er décan, et qui vous laissera une désagréable impression. Et comme cette personne risque de vous être imposée par quelqu'un de la famille, vous ne pourrez rien dire, juste enrager intérieurement (1er décan). 2e décan, il est possible que vous soyez ennuyé par une question d'argent, vous douterez d'une dépense que vous avez faite. 3e décan, c'est calme pour l'instant, profitez des bons moments qui se présentent.

Capricorne

On pourrait chercher à vous influencer, et même à vous manipuler, ce dont vous avez horreur. D'ailleurs, vous les voyez venir de loin ceux qui cherchent à avoir le pouvoir ! On ne peut que vous féliciter pour votre lucidité et votre force intérieure qui font que vous ne lâchez jamais rien. 1er décan, vous pourriez recevoir une invitation aujourd'hui et votre intérêt est d'aller vers les autres. 2e décan, né autour des 6, 7 janvier, Vénus vous envoie des énergies qui portent au bien-être et à la détente, mais... loin de chez vous si possible. 3e décan, les bons aspects des planètes lentes ne sont pas très actifs aujourd'hui.

Verseau

Le Soleil et Uranus ont entamé une dissonance qui va durer jusqu'à dimanche, 2e décan. Vous avez eu celle de Mercure, vous savez donc à peu près ce qui vous attend : de l'énervement, du stress, de l'anxiété à propos d'une relation ou d'un contrat dont vous êtes en train de discuter ; et comme les discussions ne se passent pas comme prévu... 1er décan, vous mettrez l'accent sur des détails pratiques qui ne méritent pas autant d'attention de votre part... Mais ce sera peut-être pour ne pas penser à un autre sujet. 3e décan, ne donnez pas votre confiance trop vite, ce serait une erreur.

Poissons

Vous aurez tout pour plaire, 1er décan, ou en tout cas dans votre tête vous aurez décidé de séduire quelqu'un, mais il semble qu'on s'y oppose, ou que la personne elle-même n'est pas intéressée. Aussi, allez-y à pas de loup, en suggérant, et vous verrez bien comment l'autre réagira. Vous pourrez ainsi adapter vos comportements à ceux de la personne que vous voulez séduire. 2e décan, né autour des 6, 7 mars, une rencontre est possible, tout comme vous pouvez être invité à un tendre tête-à-tête. 3e décan, une journée tranquille en apparence puisque les planètes ne sont pas actives en ce qui vous concerne.