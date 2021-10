L'horoscope du lundi 4 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La nouvelle Lune de mercredi, accolée à Mars, s'opposera à vous et vous demandera de l'indulgence, de la mansuétude. N'accusez pas les autres de tous les maux, dites-vous que vous n'êtes pas parfait et les autres non plus. Surtout 2e décan. 3e décan, l'opposition de Mercure cessera provisoirement après mercredi, une discussion, une négociation risque de marquer le pas, au moins jusqu'au 19 octobre.

Taureau

Votre planète, Vénus, est dominante cette semaine, or elle changera de signe jeudi. 1er décan, ses influx proviendront d'un secteur lié à vos gains, à votre productivité. Et Vénus étant une planète généreuse, on peut penser que l'argent va circuler. 2e décan, la nouvelle Lune de mercredi sera en relation avec vous et sa conjonction avec Mars indique que vous aurez à vous battre pour récupérer quelque chose.

Gémeaux

Une bonne semaine, en principe, même si la nouvelle Lune est un peu orageuse. C'est surtout l'entrée de Vénus en Sagittaire mercredi, qui fera votre miel. 1er décan, vous attirerez les autres comme des mouches, votre charme et votre joie de vivre y seront pour beaucoup. Et certains se sentiront plus/mieux aimés. 2e décan, la nouvelle Lune s'adresse en priorité à vous, amours et plaisirs sont en vedette.

Cancer

Le Soleil, Mercure et Mars faisant un bout de chemin ensemble, il pourrait y avoir une réunion d'anciens au programme. A moins que ça ne soit une réunion familiale. Toutefois (2e décan) Mercure étant rétrograde, il se peut que quelqu'un joue les trouble-fête et que vous soyez furieux ! 1er décan, Vénus en Sagittaire après jeudi donnera de la valeur à ce que vous accomplissez : travail, ou toute autre occupation.

Lion

Les planètes sont bien alignées pour vous cette semaine, le problème c'est qu'elles se disputent entre elles et que, forcément, vous aurez envie de vous en mêler. C'est-à-dire qu'il y aura de l'orage dans l'air, un conflit quelque part ; cela vous donnera à réfléchir et l'envie de vous exprimer (2e décan). 1er décan, l'arrivée de Vénus en Sagittaire jeudi va vous rendre plus joyeux et vous aider à mieux vous aimer.

Vierge

La Lune occupe votre 1er décan aujourd'hui et regarde Saturne d'un peu loin. Il n'empêche que vous vous aurez un sujet d'inquiétude, un petit nuage vite dissipé. Votre premier mouvement c'est l'inquiétude, mais vous savez vous raisonner ! 3e décan, une de vos relations au travail vous préoccupe et cela dure depuis plusieurs mois. Vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins et ça vous ronge.



Balance

Fatigué ? Ça tombe bien, vous allez pouvoir vous reposer. Enfin, si vous ne vous énervez pas à tout vouloir ranger, vos affaires, celles des autres et votre courrier. Laissez un peu tomber, vous êtes sans cesse sur le pont, surtout 2e décan... 3e décan, Mercure et Jupiter sont en phase, vous pourriez avoir obtenu ou obtenir encore (d'ici le début novembre) une autorisation, ou réussir un examen.

Scorpion

Vénus vous quittera jeudi, 3e décan, mais si vous êtes né après le 18/11, vous serez dans une ambiance sexy et glamour jusque-là, vous pourriez même (re)tomber amoureux. Mais l'argent peut aussi arriver, pour votre plus grand plaisir. 2e décan, Mars est toute la semaine dans l'ombre (secteur 12) et vous serez probablement fatigué ou un peu démotivé par des résultats insuffisants (selon vous).

Sagittaire

C'est votre semaine ! En effet, Vénus débarque dans votre 1er décan ce jeudi avec pour seul but, vous faire aimer encore plus la vie tous les plaisirs qu'elle offre. Ceux de la chair, de la bonne chère, ceux aussi des voyages que vous pouvez préparer, 1er décan. 2e décan, vous recevrez des influx positifs de la nouvelle Lune de mercredi, ils vous inciteront à jouer les héros, à vouloir vous investir dans une cause...

Capricorne

Mercure continue de rétrograder au zénith de votre thème, d'abord 3e puis 2e décan. Elle rencontre le Soleil en fin de semaine, aussi aurez-vous important rendez-vous. Enfin, vous lui accorderez une importance particulière parce que vous aurez affaire à quelqu'un qui dirige, qui décide, votre boss peut-être. 1er décan, avec Vénus en 12 à partir de jeudi, vos amours et vos plaisirs passeront au 2nd plan jusqu'au 16.

Verseau

Poissons

2ème décan, 1er au 10 mars, vous êtes en vedette cette semaine : vous n'aurez qu'une envie, arranger une situation qui est comme un orage au-dessus de votre tête. Cela ne vous concerne peut-être pas personnellement, mais vous voudrez que justice soit faite. 1er décan, Vénus se placera au zénith (secteur 10) à partir de jeudi, et vos chances d'atteindre l'un de vos objectifs seront plus importantes que jamais.