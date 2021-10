L'horoscope du dimanche 3 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Soyez prudent dans vos rapports avec les autres, ne vous emballez pas parce qu'on vous affirme des choses qui vont à l'inverse de ce que vous pensez être la vérité. Vous contrôlant difficilement, vous diriez des choses que vous ne pensez pas vraiment (3e décan). 1er décan, le Soleil et Mars ne sont plus là, le conflit que vous avez pu avoir à gérer semble terminé. Vous avez apparemment fait ce qu'il fallait.

Taureau

Ce ne sont pas des belles paroles d'espoir dont vous avez besoin, 1er décan, c'est de résultats concrets et qui, accessoirement, pourraient vous rendre fier de vous. Mais aurez-vous vraiment une bonne raison de penser du bien de vous, étant donné la dissonance de Saturne ? 3e décan, l'association de Vénus et Pluton est encore active et crée dans votre relation de couple un climat qui semble être très coquin.

Gémeaux

Cela vaut-il le coup de monter sur vos grands chevaux, 1er décan ? Il se peut que vous entendiez une critique, mais il vaut mieux faire comme si de rien n'était et l'ambiance restera agréable Des souvenirs pourraient aussi venir vous déstabiliser un peu. 2e décan, vous serez rapide à juger les autres, à porter sur eux un oeil critique. Au risque de créer un conflit et d'en vouloir à vos interlocuteurs.

Cancer

Il se peut que vous ayez à vous justifier, 3e décan, des paroles malheureuses ont pu vous échapper et vous aimeriez rattraper le coup. Mais ça ne se fera pas tout de suite, ne vous précipitez pas, ça ne servirait à rien ! 1er décan, vous aurez besoin de bouger, de changer de décor, et il est possible que vous ayez l'occasion de rendre visite à des personnes proches mais qui ne vivent plus dans votre coin.

Lion

Profitez de ce dimanche pour jouer les bricoleurs, vous serez habile et si vous n'aimez pas mettre les mains dans le cambouis, jetez un oeil sur votre comptabilité. Cela concerne surtout le 1er décan, qui a peut-être quelques soucis financiers, ou un souci d'un ordre plus général. 3e décan, vous pourriez avoir à exprimer vos opinions mais on risque de vous tomber dessus à bras raccourcis.

Vierge

La Lune occupe votre 1er décan aujourd'hui et regarde Saturne d'un peu loin. Il n'empêche que vous vous aurez un sujet d'inquiétude, un petit nuage vite dissipé. Votre premier mouvement c'est l'inquiétude, mais vous savez vous raisonner ! 3e décan, une de vos relations au travail vous préoccupe et cela dure depuis plusieurs mois. Vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins et ça vous ronge.

Balance

Fatigué ? Ça tombe bien, vous allez pouvoir vous reposer. Enfin, si vous ne vous énervez pas à tout vouloir ranger, vos affaires, celles des autres et votre courrier. Laissez un peu tomber, vous êtes sans cesse sur le pont, surtout 2e décan... 3e décan, Mercure et Jupiter sont en phase, vous pourriez avoir obtenu ou obtenir encore (d'ici le début novembre) une autorisation, ou réussir un examen.

Scorpion

Mais que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus ? La chanson de Léo Ferré vous colle parfaitement ; il faudrait aller aux nouvelles, surtout aujourd'hui. Ils se sont peut-être clairsemés, ou ont des problèmes, et comme vous êtes un fidèle de chez fidèle... (1er décan). 2e décan, la conjonction Soleil/Mars qui vous regarde représente un conflit. Entre vous et vous, ou ailleurs dans le monde ?

Sagittaire

Vous aurez peu de temps pour les loisirs, peut-être à cause d'un travail à terminer. Et remerciez le ciel parce que sinon, votre vieil ennemi, l'ennui, se manifesterait. Sinon, vous pouvez aussi avoir à rendre service à un " ancien ", de la famille ou non. 3e décan, Mercure et Jupiter s'entendent bien et vous donnent raison en toute circonstance. Vous pouvez affirmer vos opinions, on ne vous contredira pas.

Capricorne

C'est un bon dimanche qui vous attend, il se peut que vous vous déplaciez pour rendre visite à un parent, ou que ce soit lui qui vous annonce sa venue. Ce qui est très banal pour un dimanche ! 3e décan, Mercure n'est plus en dissonance avec Pluton mais en harmonie avec Jupiter ! Si vous cherchez à avoir une validation, si vous voulez trouver un accord, ça peut prendre du temps mais ça se fera.

Verseau

Les idées ne vous manqueront pas aujourd'hui, il y en aura même trop ! Si vous voulez rester réaliste et y faire un tri, ce dimanche s'y prête parfaitement, 1er décan. Cela dit, attention, vous pourriez avoir tendance à ruminer des idées négatives. 2e décan, avec la conjonction Soleil/Mars, il se peut que vous ayez à vous battre pour défendre vos opinions, qui sont très différentes de celles des autres.

Poissons

Vous serez attentif aux autres, en particulier à votre conjoint si vous êtes à deux mais vous aurez l'esprit très critique. Toutefois, vous garderez vos remarques pour vous, ce serait vous tirer une balle dans le pied que de parler, car vous ne voulez pas de conflit (1er décan). 3e décan, la vie vous semble injuste en ce moment, des événements qui se passent chez nous ou ailleurs vous indignent fortement.