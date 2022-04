L'horoscope du lundi 25 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune va passer 3 jours dans votre signe à partir de mercredi, aussi attention à ne pas être trop impulsif, susceptible et réactif. Il va falloir contrôler vos émotions, si vous ne voulez pas partir dans tous les sens ! 1er décan, vous pourriez avoir une bonne nouvelle ou un rendez-vous intéressant, mais seulement en fin de semaine.

Taureau

Aucun gros souci pour les deux premiers décans, Mars vous dynamise et vous cassez la baraque. En revanche, 3e décan, il y a un blocage, psychologique ou physique. Mercure est en dissonance avec Saturne depuis quelques jours et fort heureusement cela se termine demain. Et sachez, que vous y verrez plus clair après jeudi.

Gémeaux

1er décan, vous vous débarrasserez de la dissonance de Mars à partir de jeudi. Jusque-là, évitez de vous mettre en colère inutilement, pour des broutilles. Vous vous énerverez parfois sur des détails qui n'en valent pas la peine. 3e décan, gare à la dissonance Vénus/Neptune qui vous fera prendre des vessies pour des lanternes.

Cancer

Vous êtes plutôt favorisé par les astres, tout simplement parce que vous serez positif et optimiste. Surtout 3e décan ; vous pouvez tenter votre chance dans tout domaine, vous ne risquez pas de vous prendre un mur. Mais veillez à ne pas vous faire trop de films dans votre tête, vous risquez de craquer sur quelqu'un et d'être déçu.

Lion

C'est encore difficile ce lundi pour le 3e décan du Lion, qui est déstabilisé par une relation qui ne fonctionne pas bien. Rassurez-vous l'aspect se termine demain. Toutefois, si Mercure s'en va, Saturne reste en dissonance avec vous et vous expose à des relations difficiles. Heureusement, elle rétrogradera à partir du 5 juin.

Vierge

Une semaine qui a l'air très sympa, au premier coup d'oeil, mais dans le détail et à cause de la conjonction Vénus/Neptune, elle peut vous voir très déçu 3e décan. Cela peut venir d'un/e partenaire qui était un mauvais choix pour vous, ou d'un partenaire professionnel qui vous " promène " en vous faisant de vaines promesses.

Balance

La planète qui vous représente, c'est-à-dire Vénus, subit toute la semaine les outrages de Neptune. Celui ou celle que vous aimez vous semblera très indifférent, et c'est évidemment quelque chose de blessant. Maintenant, il est possible que vous vous fassiez des idées, qu'il ou elle soit simplement absorbé/e par son travail.

Scorpion

Ce lundi sera encore empreint de tristesse ou de frustration pour le 3e décan, mais comme je vous le disais hier, courage ! Vénus vous apporte douceur et tendresse, c'est ce dont vous avez besoin pour sortir de cet épisode difficile et qui se termine demain. Vénus étant conjointe à Neptune, quelqu'un saura vous consoler.

Sagittaire

1er décan, la dissonance de Mars est encore active jusqu'à jeudi, aussi serez-vous intenable pendant ces quelques jours. De plus, vous vous disperserez de tous côtés. Essayez de vous concentrer sur un objectif à la fois. 3e décan, avec la conjonction de Vénus et Neptune, c'est le règne de la désillusion (né autour du 16 décembre.

Capricorne

Aucune contrariété à l'horizon, sauf si vous faites partie des Capricorne pessimistes et qui voient toujours tout en noir. Objectivement, vous devriez mettre un peu de rose car la plupart des planètes sont bien alignées. Maintenant, peut-être que vous vous inquiétez, 1er décan, à propos d'un conflit qui est en train de s'amplier...

Verseau

Si vous êtes en vacances cette semaine, profitez-en pour débrancher et surtout pour trouver le moyen de vous détendre et de ne pas vous angoisser de trop, 3e décan. Saturne ne sera plus activée par Mercure à partir de jeudi, vous vous sentirez donc plus libre de bouger ou de vous exprimer. 1er décan, vous, ça va bouger sérieusement d'ici peu.

Poissons

Jusqu'à samedi, Vénus et Neptune seront en conjonction et si vous êtes du 3e décan, vous devez absolument éviter de trop idéaliser une personne que vous aimez. Il est peut-être déjà trop tard, vous l'avez mise sur un piédestal... Mais ceux qui y sont en retombent un jour, simplement parce que personne n'est parfait et vous le savez.