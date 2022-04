L'horoscope du samedi 23 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'idée que vous vous faites de votre avenir n'est pas très positive en ce moment, 2e et 3e décan, mais vous devriez vous montrer plus positif, la roue va tourner. C'est-à-dire que des choses vont changer, surtout à partir du moment où Jupiter atteindra votre signe le mois prochain. Vous pourrez envisager de beaux développements.

Taureau

Vous n'êtes pas franchement des rebelles dans l'âme, et pourtant vous faites la révolution, mais en vous. Certains natifs sont en effet en plein chambardement. La Lune en Verseau ce week-end va activer la conjonction qu'Uranus (planète révolutionnaire) forme avec votre Soleil si vous êtes du 2e décan. Mais tout le signe en aura des échos.

Gémeaux

Auriez-vous la possibilité de vous évader ce week-end ? En tout cas, vous vous sentirez plus libre, plus disponible aussi pour les autres et de très bon conseil. Il est vrai que nous votons demain pour le 2ème tour et que vous avez une opinion tranchée à communiquer sur celui/celle qui devrait tenir le gouvernail. Et ça ne sera pas de l'imprévu !

Cancer

Votre souci, ce week-end, ce sera votre pouvoir d'achat, vos ressources et on peut penser que si vous votez demain, ce sera en fonction d'un programme économique. Certains sont en effet en mauvaise posture financière et ça ne date pas d'aujourd'hui (3e décan). C'est à cause de ces deux dernières années, en réalité.

Lion

Votre partenaire, ou un/e ami/e aura un fort esprit de contradiction ce week-end et vous aurez vraiment envie de l'envoyer paître, tellement il ou elle vous énervera. Pour lutter contre cette ambiance, prenez la clé des champs, allez vous promener ou plongez-vous dans la contemplation de belles choses, tableaux, créations...

Vierge

La conjonction Mercure/Saturne, agrémentée d'une dissonance Lune/Uranus, ce n'est pas ce week-end que vous pourrez vous reposer, vous ne serez pas à l'aise. Quelque chose vous dérangera dans vos habitudes et cela vous prendra la tête. Vous pourriez même faire une fixette sur une contrainte que vous supportez mal.

Balance

Il semble que les dissonances n'auront pas d'effet négatif sur vous. Vous prendrez bien les choses, à la limite vous vous en ficherez s'il y a un imprévu ou un blocage. Cela ne vous touchera ni de près ni de loin... peut-être de loin mais comme vous aurez autre chose en tête, peut-être du travail, rien ne vous dérangera vraiment.

Scorpion

Au contraire des Balance, vous serez sensible aux deux dissonances du week-end, ne vous attendez pas à des moments de rêve, tout vous contrariera, 2e et 3e décan. En revanche, cela passera comme une lettre à la poste pour le 1er décan, bien décidé à ne faire que ce qu'il a envie de faire, quoi qu'en pensent les autres.

Sagittaire

Vous aurez des avis péremptoires et tenterez, parfois vainement, de les partager avec votre entourage. Il faudra donc accepter qu'on ne pense pas comme vous ! Ce serait d'ailleurs un énorme progrès pour vous car cela vous éviterait pas mal de polémiques ; à moins que vous n'aimiez cela et que vous ne les provoquiez !

Capricorne

Votre tendance à vous restreindre est accentuée en ce samedi ; vous ne vous accorderez pas beaucoup de petits plaisirs et pourtant vous en auriez besoin. Les plaisirs, quels qu'ils soient, participent à votre détente, or vous serez tendu aujourd'hui, surtout 2e et un peu moins 3e décan. Le 1er sera le plus cool !

Verseau

La Lune est chez vous aujourd'hui et demain, ce qui vous promet de l'impatience, de l'anxiété, des émotions fortes. Il semble que vous vibrerez avec l'actualité, les événements en cours et surtout avec les souvenirs que cela évoque, notamment pour le 3e décan. Pour le 2e décan, rien ne se passera comme vous l'avez prévu.

Poissons

Vous risquez d'être perturbé, non pas par vos émotions mais par celles des autres. Pour vous protéger vous n'aurez pas d'autre solution que d'aller voir ailleurs. Et vous aurez peut-être raison, d'autant plus que certains propos tenus ne vous plairont pas, surtout s'ils sont extrémistes. Vous avez besoin de mesure et de paix.