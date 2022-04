L'horoscope du vendredi 22 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous semblez être un peu démotivé, surtout 1er décan. Vous manquez d'énergie, mais peut-être aussi que vous êtes sur un projet et que vous y travaillez sans en parler à personne ? En tout cas, la dissonance qui s'installe entre Mercure et Saturne vous conseille de ne pas trop parler, vous serez plus à l'aise pour le faire à partir de jeudi prochain.

Taureau

Dans votre signe, Mercure atteint votre 3e décan, ce n'est pas une très bonne nouvelle car elle va former une dissonance avec Saturne qui risque de vous ralentir, voire de vous bloquer. Vous pouvez être empêché de vous déplacer, de communiquer (mal de gorge ?). L'aspect sera exact dimanche et lundi.

Gémeaux

Vous recevrez encore les influx de Jupiter jusqu'au 10 mai, avec la possibilité pour les mieux lotis d'obtenir un avancement, un changement de poste ou même une mutation. Mais il n'est pas exclu, selon votre thème, que vous ayez un litige sur les bras et que vous soyez obligé de vous défendre contre un adversaire de taille.

Cancer

Les invitations et les tendres tête à tête sont encore au programme, mais il peut y avoir un effet surprise aujourd'hui, 2e décan surtout. Il est possible qu'on vous appelle au dernier moment pour un dîner ou pour une soirée amicale et vous ne direz pas non parce que Vénus est en bon aspect et accentue votre pouvoir de séduction.

Lion

Au zénith de votre thème, Mercure atteint votre 3e décan, ce qui pourrait être positif pour vos échanges et autres négociations si elle n'était pas en dissonance avec Saturne. Vous aurez du mal à obtenir qu'on vous écoute ou qu'on réponde à vos interrogations. L'aspect sera exact dimanche 24 et lundi 25, patience.

Vierge

3ème décan, si quelque chose cloche ce week-end, si vous êtes empêché de vous déplacer ou si rien ne va comme vous le voulez, ne vous en faites pas, cela ne durera pas. Mercure, votre maître, reçoit en effet une dissonance de Saturne samedi et dimanche, mais dès lundi Vénus sera face à vous et arrangera votre situation.

Balance

Il n'est pas exclu que vous ayez un litige à gérer avec un prestataire, un employé, un collègue ou même un proche, 3e décan. Et ce qui vous agace le plus, c'est qu'on ne vous répond pas : vous envoyez des mails, vous appelez et il n'y a personne au bout du fil. Cela ne va pas durer, dès la semaine prochaine votre ciel se dégage.

Scorpion

Mercure s'oppose à vous, tout en formant une dissonance avec Saturne, si vous êtes du 3e décan. Vous aurez le sentiment (vrai ou faux) qu'on vous tient à distance et vous-même aurez du mal à établir des connexions avec vos proches. C'est représenté par une dissonance Mercure/Saturne qui se terminera mercredi.

Sagittaire

Soyez attentif, si vous êtes né en novembre, à cause de la dissonance de Mars vous risquez de vous faire mal. Cela pourrait être une forme de punition parce que vous vous êtes mis en colère après quelqu'un que vous aimez et vous savez que vous avez exagéré, que vous n'auriez pas dû. Vous pensez inconsciemment que vous devez être puni !

Capricorne

La Lune est toujours chez vous, 2e décan aujourd'hui et elle réveille le bon aspect qu'Uranus vous envoie. Aussi, mettez-vous en avant, faites en sorte qu'on vous remarque et ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de votre attitude. Après tout, vous avez autant le droit d'exister que n'importe qui, il faut le faire savoir.

Verseau

Vous serez sensible à la présence de Mercure en Taureau, en dissonance avec Saturne qui se trouve dans votre 3e décan. Cela va durer jusqu'à vendredi prochain, une semaine, mais l'aspect sera surtout actif demain, dimanche et lundi. Il se peut que des souvenirs désagréables remontent à la surface, ou qu'on vous parle méchamment.

Poissons

Très en retard sur le reste de la conjoncture, Vénus traverse votre 2e décan jusqu'à demain, 3ème à partir de dimanche. Pour le 2e, tout baigne, la vie est agréable et vous pourriez même être amoureux ou vous sentir aimé. 3e décan, vous risquez malheureusement de vous faire des illusions, de croire qu'on vous aime ou de trop idéaliser quelqu'un.