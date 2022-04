L'horoscope du dimanche 24 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous risquez d'avoir une surprise, un imprévu aujourd'hui. Pourtant, votre journée semble toute tracée, un parcours un peu obligatoire, mais il y aura de la fantaisie ! Au bout du compte, vous ne serez peut-être pas entièrement satisfait car la conjonction entre Mercure et Saturne peut vous faire voir l'avenir avec un certain pessimisme.

Taureau

Allez debout, ça va être l'heure d'aller à l'école ! Non, je plaisante... Mais pas tant que ça. Vous avez une obligation à remplir aujourd'hui et vous n'y dérogerez pas ! A moins que vous ne soyez souffrant, que vous ne puissiez pas vous déplacer (3e décan surtout), ou que vous ayez tendance à vous révolter contre tout et tous.

Gémeaux

Mercure, planète qui gère votre signe, est en conjonction exacte avec Saturne, ce qui peut vous inciter à être plus sérieux et à ne pas faire la moindre plaisanterie. En fait, ce sont les autres qui seront hyper sérieux et il semble que cela déteindra sur vous. En fin de journée, vous risquez d'avoir une contrariété, 3e décan surtout.

Cancer

Libérez-vous les amis ! Ne donnez pas autant de pouvoir à votre imaginaire, il vous incite à ne pas vivre la vraie vie. Elle vaut le coup, même si elle n'est pas à votre goût ! En outre, dans la réalité aujourd'hui il y a une petite contrainte que vous devez respecter. Mais cela ne vous prendra pas longtemps, et vous aurez la conscience tranquille.

Lion

On ne peut pas dire que la conjoncture soit très joyeuse aujourd'hui. C'est un peu la mort dans l'âme que vous ferez ce que vous avez à faire, notamment 3e décan. La rencontre entre Mercure et Saturne paralyse un peu vos neurones, vous ne savez pas quoi faire et vous avez l'impression que, quelque part, on vous empêche de vous exprimer.

Vierge

La conjoncture n'est pas meilleure qu'hier, pas plus pour vous que pour les autres, elle parle d'avenir et le futur ne vous apparaît pas du tout comme étant radieux. Au contraire, il vous inquiète beaucoup. Mais méfiez-vous tout de même de votre imagination, elle risque de vous faire voir la situation pire qu'elle n'est en réalité.

Balance

Comme je vous le disais hier, vous êtes épargné par la conjoncture, sauf peut-être si vous êtes du 1er décan, Jupiter s'oppose à vous et vous trouvez la vie injuste. Ou plutôt : il est possible que vous soyez en bisbille avec un partenaire ou un associé, ou encore que vous pensiez sans cesse à l'un de vos proches qui a des problèmes.

Scorpion

Vénus arrive à votre secours, 3e décan. Même si à vos yeux rien ne semble se passer comme vous le voulez, Vénus entame un bon aspect et la douceur va revenir. Vénus sera en conjonction avec Neptune, puis avec Jupiter et il serait étonnant que les poids que vous ressentez actuellement ne s'allègent pas d'ici la fin de la semaine prochaine.

Sagittaire

Comme beaucoup d'autres, vous aurez un petit déplacement à faire aujourd'hui, mais Mercure étant encombrée de Saturne rien ne sera très simple, 3e décan. Soit vous aurez du mal à vous déplacer parce que vous aurez mal quelque part, soit vous vous trouverez plein de bonnes raisons pour ne pas faire ce que vous avez à faire.

Capricorne

Vous qui avez souvent la mine fermée de ceux qui portent le monde sur leurs épaules, vous serez tout sourire aujourd'hui, rien ne viendra vous contrarier. Les choses se passeront comme vous l'avez prévu et même si vous n'êtes pas très bavard et si on vous le reproche, cela ne vous atteindra pas... Vous saurez rester zen.

Verseau

Toujours dans votre signe, la Lune n'est pas au diapason, surtout 2e et 3e décan. Vous aurez un empêchement, ou alors c'est vous qui déciderez de ne pas bouger. Je parle, bien sûr, du bureau de vote où (éventuellement) vous devez vous rendre aujourd'hui. Mais est-ce que le contexte vous le permet ? Ce n'est pas sûr.

Poissons

Si vous parvenez à ne pas vous fixer sur des détails que vous êtes le seul à trouver gênants, ou même contrariants, vous pourrez passer une bonne journée. Je ne vous garantis pas que vous allez pouvoir buller tranquillement dans votre jardin ou dans votre canapé, peut-être parce que vous vous sentirez envahi par des proches.