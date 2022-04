L'horoscope du jeudi 21 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez des obligations à respecter aujourd'hui, mais cela vous prendra du temps que vous auriez aimé consacrer à autre chose. Ne râlez pas et dépêchez-vous de faire ce qu'on vous demande car vous aurez finalement la satisfaction du devoir accompli (1er décan surtout). 3e décan, un projet avance, mais lentement et sûrement.

Taureau

C'est vraiment une bonne journée, les planètes sont bien alignées et si vous fêtez votre anniversaire, vous êtes les rois du monde. Enfin presque. Pour l'année à venir vous êtes débarrassé de toute dissonance et au printemps prochain, Jupiter entrera dans votre signe. Né aujourd'hui, n'hésitez pas à faire des projets, seul ou à deux.

Gémeaux

Votre vie n'est pas un long fleuve tranquille, 1er décan, vous manquez de patience ou êtes préoccupé au point d'avoir du mal à trouver le sommeil. Vous vous demandez peut-être si vous avez fait un bon choix ou si celui que vous allez faire sera le bon. 3e décan, votre vie commence à être moins perturbée, ça va aller en s'arrangeant.

Cancer

Une invitation, une soirée à deux, ou encore une réunion sont au programme du jour et le 1er décan en sera enchanté. Des amis pourraient aussi vous présenter quelqu'un qui peut vous plaire. 2e décan, vous aussi vous pouvez avoir quelqu'un à séduire, mais difficile de savoir si c'est dans la sphère professionnelle ou privée.

Lion

Vous serez un peu trop perfectionniste aujourd'hui, vous examinerez de près des détails parfois mineurs et cela vous fera perdre du temps, souvent inutilement. Et vous serez tout aussi exigeant pour vous que pour vos collaborateurs ou employés. Et que ce soit au boulot ou à la maison, vous n'apprécierez pas qu'on conteste votre autorité.

Vierge

Les astres dessinent un beau triangle dans votre zodiaque, signe que vous êtes dans une période favorable, surtout 1er et 2e décan. Cependant, 1er décan, vous êtes plus facilement irritable que d'habitude, mais il est possible qu'on vous cherche. Prenez de la hauteur, dit la conjoncture, ne vous abaissez pas à entrer dans les conflits.

Balance

1er décan, vous avez de bonnes raisons d'être mécontent, vous n'êtes pas aidé en ce moment et tout ce que vous entreprenez vous semble voué à l'échec. C'est une impression, ne l'oubliez pas, et ça ne va pas durer. Seul le 3e décan peut avoir de vraies bonnes raisons de se plaindre car tout est lent. Ça changera début juin.

Scorpion

C'est une bonne journée pour être plus communicatif que d'habitude. Souvent, vous gardez certaines informations pour vous, parce que vous pensez les utiliser à un moment opportun. Mais aujourd'hui justement, il faudra dire ce que vous avez à dire, 2e décan surtout. 3e décan, au contraire, pour vous le silence est d'or.

Sagittaire

Essayez de vous poser des limites aujourd'hui, vous risquez d'être excessif soit dans votre demande affective à ceux qui vous entourent, soit dans le désir de vous faire plaisir. Par exemple, vous mangerez ou boirez trop, ou alors vous dépenserez trop. Mais vous pouvez lutter contre ces tendances, elles ne sont pas inscrites dans le marbre !

Capricorne

La Lune traverse votre signe, 1er décan aujourd'hui, et ne forme que des bons aspects. Votre monde intérieur sera totalement en phase avec le monde extérieur, avec votre entourage en particulier, et vous vous sentirez en veine de séduction. Il est vrai que vous aurez des atouts, que vous serez particulièrement séduisant.

Verseau

Votre imaginaire est très actif en ce moment et il le sera davantage aujourd'hui. Le problème c'est que vous aurez tendance à vous projeter intérieurement les scénarios du pire, et rien n'indique qu'ils peuvent se produire. Cela dit, avec Saturne en conjonction, le 3e décan a de bonnes raisons d'avoir peur de quelque chose.

Poissons

1er décan, vous devriez regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Certes, pour l'instant, les faits ne vous donnent pas envie d'aller de l'avant, mais vous avez des armes pour vous défendre contre la déprime, ou contre le pessimisme. Apparemment, l'action sous toutes ses formes, peut se révéler une aide précieuse.