L'horoscope du lundi 21 novembre 2022

Bélier

Le Soleil entre en Sagittaire demain, cette semaine sera donc enthousiasmante, notamment pour le 1er décan, mais tout le Bélier en bénéficiera, chacun à sa manière. En tout cas, si vous êtes né en mars, il se pourrait que vous ayez des nouvelles de l'étranger, de quelqu'un qui habite loin - ou qui s'est éloigné de vous - et ces nouvelles vous réjouiront certainement.

Taureau

Tout se passe cette semaine dans des secteurs financiers, et si vous avez quelque chose à négocier, un achat ou une vente, cela se passera sans problème pour le 1er décan. Cela dit, vous pouvez aussi recevoir de l'argent, une somme que vous attendiez impatiemment (2e décan aussi, né avant le 7 mai). 3e décan, l'argent continue à être au centre de vos préoccupations.

Gémeaux

Face à vous, toute la semaine, Mercure et Vénus font leur show et vous invitent à sortir, à vous amuser et à ne penser à rien d'autre qu'à faire des rencontres. Il se peut d'ailleurs que ce soit une réalité pour le 1er et le 2ème décan. Votre séduction sera au top, servez-vous en en toute circonstance. 3e décan c'est moins rose, l'opposition de Mars est toujours là et vous oblige à marcher sur des œufs.

Cancer

C'est le dernier jour pour l'harmonie entre le Soleil et Jupiter, aussi profitez-en un maximum si vous êtes du 3e décan. Une chance pourrait vous être offerte sur un plateau d'argent. Ou c'est vous qui saurez saisir une occasion qui passe... 1er et 2e décan, la rencontre de Mercure et Vénus dans votre secteur du travail, du soin, indique des satisfactions dans ces domaines.

Lion

Une semaine très chaleureuse et valorisante, surtout pour le 1er décan et le début du 2ème. Vénus et Mercure sont en phase avec vous attirerez facilement les autres. Il peut même y avoir une rencontre qui fera battre votre coeur (1er décan jusqu'à jeudi, 2ème décan après). Même le 3e décan sera bien servi et disposera des bons outils pour démarrer un projet ou un nouveau boulot (né autour du 15/8).

Vierge

Une bonne semaine pour le 1er décan, très attentif à sa famille et à ses amis. On vous en sera reconnaissant. 2ème décan, quelqu'un du passé pourra se manifester. Les plus " ennuyés " seront encore une fois ceux du 3e décan, mais apparemment moins que les autres semaines car Mars sera épaulée par Saturne. C'est-à-dire que vous serez plus fort face au défi qui vous est lancé, et à votre inquiétude.

Balance

C'est une belle semaine pour vous, Vénus et Mercure vous font de l'oeil et un compromis, un accord a des chances d'être avalisé. A moins que l'amour ne soit votre religion. En tout cas, tout ira dans le bon sens (1er et 2e décan). Et il en sera de même, mais d'une autre manière, pour le 3e décan : vos petites angoisses vont s'apaiser (né autour du 22 octobre), vous passez à autre chose.

Scorpion

La semaine sera marquée par une agréable rencontre entre Mercure et Vénus, dans votre secteur d'argent, qui peut signifier que vous allez effectuer un achat. C'est autant valable pour le 1er décan, que pour le 2ème à partir de jeudi. Sinon, le 3e est toujours sous la domination d'un Mars rétro en Gémeaux, mais en bon aspect avec Saturne, ce qui accroît nettement votre endurance.

Sagittaire

Vous êtes les plus chanceux cette semaine, en tout cas les 2 premiers décans. Chez vous, Vénus et Mercure se rencontrent, on va sûrement parler d'amour ou... d'argent. Côté amour, vous pourriez faire une rencontre, entendre d'agréables paroles, et côté argent vous pourrez faire une acquisition dont vous serez ravi. Il se peut aussi que vous receviez une somme qu'on vous devait.

Capricorne

Vous n'avez pas le monopole du coeur, sauf que cette semaine vous serez généreux et exprimerez davantage vos sentiments. Mais à votre manière, très pudique. On ne vous changera pas, en revanche si vous savez comment vous fonctionnez, si vous vous connaissez bien, vous pouvez très bien faire comprendre à l'autre que vous l'aimez sans pour autant cesser d'être vous-même.

Verseau

Une belle semaine pour vous, grâce à la présence de Vénus et de Mercure dans votre secteur d'amitié. L'une d'entre elles peut beaucoup vous apporter, ou c'est vous qui lui apporterez. Vos projets sont également dans la ligne de mire, et sont validés pour la plupart. 3e décan, Mars est en bon aspect mais toujours en dissonance avec Neptune, et vous ne savez plus où vous avez la tête.

Poissons

La jolie conjoncture de la semaine vise vos deux premiers décans, qui voient Mercure et Vénus circuler dans un secteur de réussite. Pas de doute, vous serez content de vous. On pourrait d'ailleurs vous faire de beaux compliments. 3e décan, Mars et Neptune continuent à vous déstabiliser, sauf que Mars est en harmonie avec Saturne et qu'on vous rassurera.

