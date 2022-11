L'horoscope du vendredi 18 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le 1er et le 2e décan n'ont pas à se plaindre, en tout cas quand on considère leur décan, mais il faut voir le reste du thème pour en être sûr... En revanche, si vous êtes du 3e décan, vous êtes toujours sous l'influence d'une dissonance de Pluton qui a pu vous mettre face à un mur (rien n'avance) ou en relation avec une personne qui brise vos élans et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Cela va bientôt cesser.

Taureau

Si vous êtes né après le 15 mai, un bon aspect entre le Soleil et Pluton va faire votre journée ! Vous vous sentirez tout revigoré parce que votre relation de couple, ou une amitié, est en train de progresser, avec un vrai renouveau dans certains cas. Peut-être y a-t-il eu une crise et qu'à l'issue de cette crise vous avez retrouvé votre confiance en l'autre, ami ou conjoint ?

Gémeaux

La vedette aujourd'hui, c'est encore Mercure et elle se trouve face à vous en compagnie de Vénus, surtout si vous êtes du 1er décan. Un accord pourrait être en cours, peut-être aussi la signature d'un contrat, à moins qu'une invitation quelque part ne vous permette de faire une rencontre. Cependant, la dissonance de Mercure avec Mars risque de vous voir réagir de manière trop impulsive.

Cancer

Vous disposez, jusqu'à dimanche, du soutien du Soleil, lui-même bien relié à Pluton. Si vous êtes du 3e décan, il est possible que vous ayez compris que vous ne deviez plus vous laisser faire par celui/celle qui s'imagine avoir le pouvoir sur vous. Vous avez pris de la force, précisément grâce à la crise que vous traversez, et vous pouvez à présent vous imposer sans crainte. N'hésitez pas.

Lion

Il sera question d'argent aujourd'hui, mais pour une bonne cause semble-t-il. Vous pourriez en effet vous décider à entreprendre enfin ces petits travaux chez vous, destinés à améliorer votre confort, ou à réparer ce qui doit l'être... Mais cela peut s'entendre aussi avec les membres de votre famille : si vous avez eu un différend avec l'un d'entre eux, ce vendredi sera réparateur, mais cher pour votre ego...

Vierge

La Lune est chez vous depuis hier, ce qui peut accentuer votre nervosité et votre tendance à vous inquiéter. En particulier aujourd'hui, étant donné qu'elle sera en dissonance avec Mars et Neptune. C'est dans votre tête que ça se passera, vous serez probablement envahi par des pensées ou des émotions désagréables, cela pourrait aller jusqu'à la colère (Mars) contre le monde entier (Neptune).

Balance

Il y a des dissonances dans le ciel, mais elles ne semblent pas vous toucher directement. Même celle de Pluton, pour le 3e décan, est diminuée par le bon aspect du jour entre le Soleil et cette planète. Cela va d'ailleurs dans le bon sens pour vous, dans la mesure où ce qui vous tourmente (Pluton) est éclairé par le Soleil : on a toujours moins peur de ce dont on est conscient, que de ce qu'on imagine.

Scorpion

Si vous fêtez votre anniversaire, et même pour les autres Scorpion mais en moins précis, vous disposez de plusieurs bons aspects dont, le plus important, une parfaite harmonie entre le Soleil et votre planète maîtresse Pluton. C'est un atout de taille pour faire ce que vous savez le mieux faire : vous battre, faire preuve de résilience, et acquérir un pouvoir auprès des autres.

Sagittaire

Rien à dire, le 1er décan est semble-t-il totalement protégé de toute intempérie. Le 2ème également, même si certains sont en froid avec quelqu'un de leur entourage. En revanche, ce n'est pas le nirvana pour le 3e décan qui voit la dissonance entre Mars et Neptune être activée aujourd'hui. En espérant que vous êtes dans une prise de conscience et non dans le déni par rapport à une dépendance.

Capricorne

Vous aussi vous apprécierez l'harmonie entre le Soleil et Pluton, celle-ci se trouvant dans votre signe, dans le 3e décan. Plus précisément, elle est " sur " le Soleil des natifs des 16/17 janvier, mais elle rayonne largement et certains pourraient avoir l'impression de revenir de loin, d'avoir remonté la pente lentement mais sûrement, avec courage et détermination.

Verseau

Si pour le 1er décan, tout semble aller comme sur des roulettes, si le 3e décan est épargné ces jours-ci et reçoit même un aspect dynamisant de Mars, le 2e décan est moins bien servi à cause de Saturne (freins) et Uranus (remise en question). Certes, ce n'est pas nouveau et les planètes sont rétrogrades. C'est justement le moment de préparer " l'après ", c'est-à-dire de trouver un plan B (né après le 4 février).

Poissons

Le 3e décan est en vedette aujourd'hui, grâce à un bon aspect entre le Soleil et Pluton. Beaucoup d'entre vous se sont constitué un nouveau groupe d'amis, ou de relations professionnelles, dans lequel vous vous sentez bien accepté. Toutefois, la dissonance de Mars est venue mettre un bémol, en créant une mésentente avec quelqu'un que vous n'appréciez pas, ou plus.

