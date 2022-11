L'horoscope du samedi 19 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Face à vous, la Balance où se trouve la Lune est valorisée. Vous avez donc intérêt à faire preuve de douceur avec les autres, votre conjoint en particulier. Bannissez tout conflit. 3ème décan, vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui fuit le conflit, ce qui n'est pas dans l'esprit du Bélier et cela peut vous agacer. Mais ne réagissez pas, mieux vaut faire régner la paix.

Taureau

Comme d'autres, si vous êtes du 3e décan, vous apprécierez l'harmonie entre le Soleil et Jupiter. Vos amitiés seront en première ligne et seront source de bien-être. Il se pourrait même qu'on vous demande votre aide et vous vous sentirez utile, voire indispensable ; cela vous remontera le moral, un peu bas à cause de la dissonance de Saturne qui est en train de revenir (début du décan).

Gémeaux

C'est tout bon ce week-end pour les Gémeaux du 1er décan, franchement vous disposez d'une conjoncture qui ne peut que vous donner des ailes. Vous serez dans la séduction et les autres ne résisteront pas à vos assauts de charme. Une rencontre n'est pas impossible. Seul le 3e décan n'est pas au diapason, toujours à cause de la dissonance Mars/Neptune qui, même rétro, est décourageante.

Cancer

Aujourd'hui, le Soleil et Jupiter vous soutiennent si vous êtes du 3e décan. Décidément, tout va dans le sens d'une réparation, suite à une prise de conscience. Cela concerne la relation dont je vous parle depuis longtemps et qui me semble être toxique. 1er décan, la conjonction de Mercure et de Vénus est exacte et il se peut que vous retrouviez quelqu'un du passé.

Lion

Un agréable petit déplacement, ou une visite, seront au programme de ce week-end, très animé et parfois joyeux pour ceux de juillet. Seul le moment présent doit compter ! Les frères et sœurs pourraient aussi avoir un rôle à jouer. En revanche, né après le 8 août, vous subissez encore l'instabilité liée au transit d'Uranus et les frustrations provoquées par Saturne.

Vierge

Le plaisir, le bien-être, la gourmandise sont au menu de ce week-end, 1er décan aujourd'hui. Le plaisir sera probablement lié à un rendez-vous amoureux, à moins que vous ne fassiez une rencontre aujourd'hui. Vous serez dans un environnement familier, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas - ou au contraire quelqu'un du passé - pourrait faire son apparition et vous émouvoir.

Balance

La Lune est chez vous, 1er décan, et bien reliée à Mercure et Vénus. Une conjoncture propice aux relations légères, amusantes et à ceux qui ont envie de flirter. N'hésitez pas à faire du charme tous azimuts, vous avez de belles chances de tomber sur quelqu'un qui vous répondra et qui vous plaira. Mais si vous êtes du 3e décan, évitez de brûler les étapes ou de "coller" l'autre.

Scorpion

Si vous fêtez votre anniversaire, vous profitez d'un bon aspect supplémentaire entre le Soleil et Jupiter. C'est-à-dire que vous avez sûrement une chance à saisir, un amour sincère et inconditionnel auquel croire, ou encore un enfant qui s'annonce. Quoi qu'il en soit, c'est un aspect de bonheur, de joie, de beau développement personnel et - peut-être - spirituel.

Sagittaire

Un super week-end, surtout pour le 1er décan, l'un de vos projets est en bonne voie, et s'il s'agit d'exprimer vos sentiments à quelqu'un, vous aurez les mots pour le dire. Vous serez enthousiaste, peut-être trop pressé de conclure, mais ce que vous ressentirez vous envahira et provoquera en vous des ondes de plaisir. Autres décans : certains ressentiront cette conjoncture a minima.

Capricorne

Comme hier, si vous êtes du 3e décan, vous bénéficierez d'un bon aspect, cette fois entre le Soleil et Jupiter. C'est le domaine de l'amitié qui sera le plus satisfaisant. Avez-vous prévu une soirée entre copains de maintenant ou d'avant ? Quoi qu'il en soit, vous aurez du bon temps. 1er décan, vous avez tout intérêt à faire preuve de diplomatie, quelle que soit la situation, ne réagissez pas trop fort.

Verseau

Un week-end au top pour ceux de janvier, qui ne reçoivent que des bons aspects. Le mot d'ordre est : profitez ! De ce que la vie vous offre et des bonnes choses qui se profilent. Ça ne durera peut-être pas, alors vivez à fond l'instant présent. 3e décan le Soleil brille haut dans votre ciel, bien relié à Jupiter : vous avez atteint un but et ce que vous avez fait pourrait vous rapporter.

Poissons

Vous êtes encore en vedette aujourd'hui, 3e décan, grâce à une harmonie entre le Soleil et Jupiter, qui se trouve chez vous. Il y a certainement une belle occasion à saisir pour ceux de la fin du signe, peut-être un beau voyage ou l'arrangement d'un litige. Cela dit, Mars et Neptune étant encore en dissonance, peut-être que vous devrez consulter un avocat ou un conseiller qui vous aidera (après le 24).

