L'horoscope du jeudi 17 novembre 2022

Bélier

Hier c'était Vénus qui vous éclairait, aujourd'hui c'est Mercure et les deux planètes mélangent leurs énergies. C'est très favorable pour ceux nés en mars (pour le moment) à qui on donnera raison lors d'une importante discussion. Toutefois, il peut être question d'un voyage à deux, un séjour à l'étranger peut-être, à moins que vous ne rencontriez quelqu'un d'origine étrangère.

Taureau

Vous devriez être content, en particulier si vous êtes né en avril ! Mercure se rajoute à Vénus, dans un secteur d'argent, et il se peut donc que vous receviez une somme, prévue à titre de dédommagement, de remboursement, ou d'une facture qui était restée impayée... A moins que la vente d'un bien ne se profile et que vous ayez à en discuter dans les prochains jours ; a priori, un accord sera trouvé.

Gémeaux

Votre planète maîtresse, Mercure, s'invite en Sagittaire et rejoint Vénus. Ces planètes dans un secteur d'accord, de rencontres, laissent penser que vous avez peut-être un " date ", un rendez-vous " coeur ", ou que vous avez été invité et que vous allez éventuellement faire une rencontre. Mais la signature d'un contrat peut aussi faire partie des cadeaux de la conjoncture.

Cancer

Les élans du coeur, dont nous parlions hier avec Vénus, seront vraisemblablement un peu contrôlés par Mercure, qui est à présent conjointe à la planète d'amour. Peut-être que pour ne pas être trop remué, trop ému, vous aurez besoin de rationaliser ce que vous ressentirez. Toutefois, concrètement, il est possible aussi que votre travail ou vos activités en général vous apportent de la satisfaction.

Lion

Quelle jolie conjoncture pour les natifs de juillet (les autres y auront droit aussi) ! D'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir plaire professionnellement, ou séduire quelqu'un qui vous plaît ! En outre, si vous êtes en couple, il est possible qu'un enfant s'annonce, ou que vous ayez du plaisir grâce à l'un de vos enfants. Le week-end sera particulièrement chaleureux et amusant.

Vierge

Votre planète régnante, Mercure, rejoint Vénus dans un secteur qui gère la famille, la maison, mais aussi votre passé. Les souvenirs que vous en avez, et que vous pourriez avoir à évoquer, ou les personnes qui lui appartiennent. Il est donc possible que vous retrouviez une ou des personnes de votre passé, des anciens de l'école par exemple... Vous en aurez des nouvelles en tout cas.

Balance

Belle conjoncture pour ceux qui ont envie de s'amuser et de flirter gentiment. Mercure rejoint Vénus en Sagittaire, votre secteur 3 des relations avec l'entourage proche. Il concerne aussi les personnes avec lesquelles vous avez des liens amicaux, fraternels, des voisins également... Il pourrait y avoir une amusante fête entre voisins, à moins qu'un flirt ne s'ébauche avec quelqu'un de plus jeune que vous.

Scorpion

Mercure vous quitte aujourd'hui pour rejoindre Vénus en Sagittaire. C'est de bon augure, en tout cas pour votre argent. 1er décan, il y a des chances pour que vous ayez une rentrée, ou que vous investissiez dans quelque chose qui vous plaît, ou dont vous êtes sûr que ça rapportera. Maos " l'acquisition " peut être d'un tout autre genre : vous pouvez être tombé amoureux, par exemple.

Sagittaire

Décidément, tout baigne pour le 1er décan (mais les autres y auront droit par la suite) : Mercure rejoint Vénus chez vous et réveille votre inimitable façon de séduire. Mais pas seulement dans le domaine personnel, affectif, vous saurez plaire à vos collègues, confrères, clients, etc. Votre objectif pendant quelques jours sera d'obtenir ce que vous voulez en utilisant votre formidable aisance.

Capricorne

Mercure colle à Vénus jusqu'au 6 décembre et cela se passe dans votre secteur 12, attribué aux ennuis de toute sorte. On peut penser que vous en serez protégé, ou que vous saurez les mettre à distance. A moins que vous n'ayez une immédiate solution à tout ce qui se présentera et qui ne sera pas à votre goût ! Quelqu'un que vous aimez peut aussi jouer à apparaître et disparaître...

Verseau

Votre secteur des projets et des amitiés est de plus en plus " occupé ", puisqu'après Vénus, c'est Mercure qui y entre et le Soleil ne va pas tarder ! Il y a donc un vrai focus sur les domaines gérés par ce secteur, peut-être qu'un projet est sur le point de se matérialiser (1er décan pour l'instant) ou qu'une amitié pourrait aller plus loin si c'est ce que vous désirez.

Poissons

Mercure ayant rejoint Vénus dans votre secteur professionnel, cela laisse penser que vous avez des vues sur quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être même un supérieur, une personne qui détient une autorité. Toutefois, si vous êtes né en février, il est possible qu'on vous propose quelque chose d'intéressant côté boulot ou loisirs. Cela vous plaira beaucoup.

