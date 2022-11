L'horoscope du dimanche 20 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le 1er décan continue à être chouchouté par les siens, mais c'est plus compliqué pour le 3e décan qui aimerait pouvoir agir et qui n'en a pas les moyens pour le moment. Votre nature combative est purement et simplement annihilée par ce que vous ressentez, à savoir que quoi que vous fassiez, cela ne servira pas à grand-chose. Et vous avez raison...

Taureau

Vous aimeriez vous rendre utile, cela vous semble même urgent. Mais la dissonance Mars/Neptune est exacte, toute action de votre part n'atteindrait pas son but. Cela s'adresse personnellement au 3e décan, mais vous pourriez tous en avoir des échos. En tout cas, quelle que soit la décision que vous voulez prendre, réfléchissez-y à deux fois avant d'agir.

Gémeaux

Si ce dimanche est très agréable et plein de douceur pour le 1er décan, la conjoncture est également bonne pour le 2e, qui a atteint l'un de ses objectifs. Cela va bientôt être au tour du 3ème décan (après le 3 décembre) de recevoir les bons influx de Saturne et, à votre tour, vous atteindrez l'un des buts que vous poursuivez et qui est probablement d'avoir moins de choses sur le dos.

Cancer

Vos tendances parfois hyper-protectrices sont accentuées, 1er décan, mais vos proches ne devraient pas s'en plaindre. C'est votre manière de montrer que vous les aimez ! Votre inquiétude naturelle est également un moteur pour être le plus protecteur possible. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin, vous-même, de sentir qu'on vous protège...

Lion

Que des bons influx pour ceux de juillet, aucune dissonance en vue. 2e décan, si vous avez effectué le renoncement qui vous était demandé, tout va rentrer dans l'ordre. Saturne est en train de sortir du 2e décan du Verseau, d'où elle s'opposait à vous et créait une situation un peu lourde à gérer. Elle va entrer dans votre 3e décan et y sèmera quelques difficultés jusqu'en mars.

Vierge

Si le plaisir est encore au rendez-vous pour certains natifs, 1er décan surtout, ce n'est pas le cas du 3e décan, toujours très sensible aux remous liés à une relation. Cela dit, ce n'est probablement pas relationnel pour tous ceux de ce décan, il peut aussi être question de ce qui se passe dans le monde actuellement et qui suscite votre inquiétude (ça, c'est valable pour tout le monde).

Balance

La Lune poursuit son parcours dans votre signe et forme un bon aspect avec Saturne. Cela signifie que vous canalisez bien vos énergies, probablement dans le travail. Cet aspect est ressenti plus particulièrement par ceux nés après le 11 octobre, mais tout le 3e décan devrait en avoir des échos étant donné que vous recevrez très bientôt cet aspect, symbole de stabilité.

Scorpion

Jusqu'à mercredi prochain, la dissonance entre Mars et Neptune est exacte. Il y aura de l'agressivité dans l'air, parfois incontrôlable parce que totalement irrationnelle. Il se peut aussi que les aspects un peu " paranos " de votre personnalité soient accentués sous cette conjoncture et que vous ayez l'impression que tout le monde vous veut du mal.

Sagittaire

3e décan, la dissonance Mars/Neptune est de nouveau au centre de votre attention, vous pourriez très légitimement vous sentir agressé ou trahi par un proche. Je sais que je vous en parle souvent, mais cette conjoncture est exceptionnelle et sera active jusqu'à mercredi. Bien évidemment, elle est en lien avec ce qu'il se passe " ailleurs ", et qui d'après les astres n'a pas de sens.

Capricorne

Saturne, la planète qui gère votre signe, occupe jusqu'au mois de mars votre secteur des biens et surtout de l'argent. Vous êtes en mode économie en ce moment, vous ne voulez pas dépenser plus que le nécessaire, notamment né après le 9 janvier. Par ailleurs, avec la dissonance Mars/Neptune, on sent qu'une situation vous inquiète fortement.

Verseau

Je vous ai promis un bon week-end, et les feux sont au vert 1er décan. Cependant, 3e décan, en toile de fond votre tranquillité est contrariée par certains événements. Si la guerre est toujours d'actualité (prévisions écrites le 8 octobre), il est clair que vous avez des raisons de trouver que la situation est loin d'être idéale, surtout parce qu'on ne sait pas où on va.

Poissons

Vous profiterez aujourd'hui encore de l'harmonie Soleil/Jupiter, mais la conjoncture générale vous perturbe parce que vous vous sentez impuissant. En bon Poissons vous aimeriez aider, donner, sauver, mais vous ne pouvez rien faire de la sorte. De toute évidence, avec le Soleil en Scorpion, votre secteur 9, c'est le domaine de l'étranger qui vous soucie.

