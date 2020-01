L'horoscope du lundi 13 janvier 2020

publié le 13/01/2020 à 05:36

Bélier

Pendant quelques jours, laissez-vous aimer, c'est aussi agréable que de conquérir. Ou alors, jouez le bel indifférent si vous voulez intriguer votre partenaire ; cela pourrait le ou la stimuler et surtout stimuler sa libido... Si vous êtes célibataire, occupez-vous davantage des autres, des actions bénévoles par exemple, cela vous mettra au contact de personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous et on ne sait jamais...

Taureau

Né en avril, préparez-vous à des journées qui vous changeront de l'ordinaire. Peut-être parce que votre cœur battra pour quelqu'un, mais de manière platonique. Vous aurez plus envie de rêver à d'éventuelles amours que de jouer au jeu de la séduction. Si vous êtes en couple, c'est le bon moment pour faire des projets avec votre cher et tendre ; pourquoi ne pas organiser un dîner entre amis en fin de semaine ?

Gémeaux

Vous serez très, voire trop dans l'imaginaire et pourriez vous créer une histoire de toute pièce. Heureusement, la voix de la raison se manifestera assez rapidement. Cela dit, vous pourriez aussi avoir l'impression que vous vous êtes lassé de quelqu'un et qu'il faudrait peut-être passer à autre chose. Attention à ne pas tomber dans un schéma répétitif où vous lâchez en cours de route et ne construisez rien d'intéressant.

Cancer

Une très bonne configuration, 1er décan pour le moment. Vous serez enthousiasmé par une offre, ou par une rencontre sur laquelle vous allez beaucoup fantasmer. Mais vous pouvez aussi fantasmer sur l'offre qu'on risque de vous faire : de toute manière il y aura un excès d'imagination mais cela ne peut vous faire que du bien car ce que vous imaginerez sera positif et parfois très créatif. Surtout ne vous en privez pas !

Lion

Vénus Poissons est des plus romantiques et secrètement vous adorez ça. Ce que vous aimez moins c'est que soudain vous doutez, vous n'êtes plus aussi sûr de vous, et surtout de vos sentiments ou de ceux de l'autre. Ne vous mettez pas la rate au court-bouillon, tout cela est le fruit de votre imagination et vous aurez tendance à croire dur comme fer que vos amours ne sont pas aussi solides que vous le pensiez.

Vierge

L'amour vous tend les bras, 1er décan, laissez-le venir à vous, oubliez vos pudeurs et votre timidité habituelle. C'est le moment d'exprimer votre côté Vierge folle. C'est-à-dire d'accepter l'inhabituel, le spécial, et de tourner le dos à vos habitudes. Juste le temps du passage de Vénus (jusqu'au 22 janvier pour votre 1er décan). Par ailleurs, il se peut aussi que vous receviez une offre ou qu'un contrat assez juteux soit dans l'air.

Balance

L'amour au travail c'est compliqué, mais il peut avoir un côté romantique et fleur bleue ; vous le/la regardez penché/e sur son boulot et imaginez plein de choses. Ça ne durera probablement pas, mais ce sera un moment agréable. Cela dit, il se peut aussi que le plaisir promis par Vénus s'exprime dans l'amour du travail bien fait et, peut-être, dans de bons résultats qui vous promettent quelques rentrées d'argent...

Scorpion

Sagittaire

Parfois, vous gardez au fond de vous l'image d'un amour idéal, vécu à l'adolescence et dont vous avez fait un modèle. Mais ce modèle peut vous gêner pour construire. Vous ne voulez peut-être pas le reconnaître, mais jamais vous ne retrouverez la même chose, tout simplement parce que c'était peut-être une des premières fois et que les premières fois ont une saveur particulière, liée à la découverte ou à la transgression.

Capricorne

Il y aura de la douceur et de la complicité dans vos rapports avec vos proches et vous serez plus souple et indulgent dans vos relations avec votre entourage professionnel. Bref, Vénus en Poissons sera positive pour tous les Capricorne, chaque décan à son tour, et le 1er pour l'instant. En outre, son harmonie avec Uranus pourrait être symbole d'un renouveau dans votre couple, ou d'une surprise qui vous fera plaisir.

Verseau

Vénus vous quitte pour les Poissons, mais vous n'y perdez pas au change. La vie pourrait vous faire des petits cadeaux matériels ou même amoureux pour certains. En effet, vous aurez davantage besoin de câlins, de tendresse, d'attention et vous serez donc plus en demande que d'habitude. Il ne serait pas étonnant donc que votre partenaire en soit très satisfait et stimulé/e. Il ou elle vous répondra immédiatement.

Poissons

Vénus illuminera votre signe jusqu'au 7 février, et elle vous fera du bien par où elle passera. 1er décan, prévoyez un renouveau dans votre couple ou un coup de cœur. Et même s'il ne se passe rien de remarquable, il y aura du plaisir à prendre quelque part ou avec quelqu'un. A moins que Vénus ne soit porteuse d'une petite somme d'argent bienvenue et que vous puissiez vous offrir un petit cadeau ou en faire un à un proche.