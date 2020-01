L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Verseau

publié le 12/01/2020 à 06:30

1er décan : C’est un des points les plus positifs de cette année : Vénus entre en Gémeaux le 3 avril et va progresser jusqu’au début du 3e décan en mai, puis elle rétrogradera jusqu’à retrouver un bon aspect avec votre décan du 10 juin au 11 juillet : un mois entier ! Et ce sont ceux qui ont été visés début avril par la dissonance Mars/Uranus, donc nés autour du 26 janvier, qui recevront le plus longtemps ses bons influx. Ils peuvent être à l’origine d’un coup de foudre, d’une proposition ou d’une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas le moins du monde et qui vous excitera au plus haut point ! En effet, durant son dernier passage (en juillet), la planète de l’amour sera en phase avec Mars, ce qui indique que vos sentiments seront d’une haute intensité. Toutefois, il faut éviter de trop vous emballer, étant donné qu’avec Mars, les choses sont souvent fugaces. Mais profitez quand même des bons moments sans arrière-pensée !

2e décan : La planète du coeur va faire une boucle en Gémeaux, le signe le plus adolescent du zodiaque, et qui gère des domaines comme ceux du plaisir, des sentiments, des enfants ou autres créations. Elle sera en relation avec votre décan du 15 avril au 3 mai, du 23 mai au 10 juin en marche rétrograde, puis de nouveau du 11 au 26 juillet. C’est un aspect léger (la conjonction aurait été plus forte), mais il est confortable et peut vous permettre de vous trouver une âme soeur, même si cela ne dure pas cent ans. Vous pouvez aussi avoir du succès grâce à l’une de vos créations/inventions, ou même avoir un enfant. L’important, c’est que Vénus ne sera pas en dissonance avec Neptune, celle-ci s’intéressant à présent au 3e décan, et que vous ne risquez pas d’être déçu. Juste d’être un peu inconstant, joueur, peu sérieux dans vos sentiments, car vous n’aurez pas envie de vous engager. La personne serait-elle plus jeune que vous ?

3e décan : C’est la meilleure configuration de votre année, mais tout votre décan ne sera pas concerné. Vénus s’installera en Gémeaux le 3 avril, traversera les 1er et 2e décans pour s’arrêter sur le 21e degré du signe (début de son 3e décan) dans le courant du mois de mai. Elle rétrogradera jusque dans le 1er décan et sera de nouveau en phase avec vous du 26 juillet au 7 août. Si vous êtes né autour des 10 et 11 février, c’est vous qui recevrez le plus longuement Vénus lors de sa station en mai, et son harmonie avec Mars en début de mois peut vous valoir quelque chose qui vous fera très plaisir : vous pouvez tomber amoureux, être distingué parmi d’autres pour faire quelque chose ou obtenir un bénéfice, un bonus. Mais vous pouvez aussi être très créatif et avoir une idée géniale. Ces périodes où Vénus sera en phase avec vous, et en particulier la fin juillet, seront parmi les meilleures de l’année.

