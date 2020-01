L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Scorpion

publié le 09/01/2020 à 06:30

1er décan : La planète des sentiments fera cette année une « boucle » (des allers et retours) dans le cérébral signe des Gémeaux. De toute évidence, vous n’êtes pas très en phase avec cette position de Vénus, en signe ou en secteur. Elle peut accentuer votre possessivité et votre jalousie, ce qui ne jouera pas en votre faveur si vous avez un problème dans votre couple. On vous reprochera votre attitude, vos silences, votre façon de rester hermétique et vous ferez celui ou celle qui ne comprend pas. Vous n’avez pas changé, pensez-vous, c’est l’autre qui a changé... C’est peut-être vrai, mais pourquoi ne pas vous être adapté à ces changements ? Il faut vous poser sérieusement la question. Célibataire ? Une petite aventure pourrait vous amuser, sans qu’il y ait vraiment des sentiments...

2e décan : Vénus aussi formera une boucle cette année et cela aura lieu dans le très juvénile et cérébral signe des Gémeaux. Il représente, sur la roue du zodiaque, un secteur qui ne vous est pas étranger du tout et qui gère vos pensées les plus métaphysiques. Souvent, le Scorpion s’interroge sur la vie après la mort et sur des questions très ésotériques Mais là, avec Vénus, ce sont vos amours, vos passions, vos attachements de toute nature qui vous feront des nœuds au cerveau, et c’est peut-être parce que votre conjoint/e ou un/e ami/e décidera de prendre du recul que vous aurez la tête et le cœur en ébullition. Vénus sera en relation avec vous du 15 avril au 3 mai, puis du 23 mai au 9 juin et pour finir du 12 au 26 juillet. Certains s’autoriseront à vivre une aventure qui les ramènera à leur adolescence.

3e décan : Entre avril et août, Vénus fera une boucle, c’est-à-dire des allers et retours dans le signe des Gémeaux, votre décan étant concerné en mai, juillet et début août. Mais il n’est pas sûr que vous apprécierez cette Vénus, trop cérébrale à votre goût et qui risque de générer beaucoup de fantasmes. D’agréables fantasmes, parfois très érotiques, parce que vous aurez rencontré quelqu’un pour qui vous éprouvez du désir, et de moins agréables fantasmes puisqu’ils auront un côté un peu « parano ». Vous aurez tendance, pour certains, à être plus jaloux que d’habitude parce que vous imaginerez des choses qui n’existeront peut-être pas. Vous interpréterez de vagues indices comme s’ils étaient des preuves, ce qui ne sera probablement pas le cas. Ne vous laissez pas manipuler par votre imagination !

