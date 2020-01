L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

publié le 10/01/2020 à 06:30

1er décan : Vénus va faire une boucle cette année, face à vous en Gémeaux, et votre décan sera celui qui sera le plus longtemps en relation avec elle. Cela commencera avec un premier passage du 3 au 15 avril, puis un deuxième alors qu’elle sera rétrograde du 10 juin au 11 juillet. Notez qu’elle redeviendra directe au cours de cette période, le 25 juin précisément. On peut imaginer plein de situations agréables pour votre vie sentimentale : une rencontre, bien sûr, mais vous ne serez peut-être pas emballé au début, vous aurez plus envie de vous amuser que de vous engager. Toutefois, vous risquez d’être pris à votre propre piège et à force de jouer, vous finirez par éprouver de vrais sentiments, surtout si vous êtes du début du signe, né autour du 27 novembre. La personne que vous rencontrerez sera peut-être plus jeune que vous, ou aura en tout cas l’esprit très jeune et beaucoup d’humour.

2e décan : Vénus effectuera une boucle en Gémeaux, donc face à vous, à partir du mois d’avril. Elle sera en relation avec vous entre le 15 avril et le 3 mai, puis du 23 mai au 9 juin, et enfin du 11 au 26 juillet. Pendant ces trois passages, elle ne sera pas en dissonance avec Neptune, qui se trouvera alors sur le 1er degré du 3e décan. Du coup, vous ne risquez pas de vous faire des illusions, de vous construire un roman – sauf peut-être si vous êtes né autour du 10 décembre, et encore. Quoi qu’il en soit, vous serez séduit par quelqu’un d’apparence jeune, ou c’est vous qui chercherez à séduire quelqu’un de plus jeune que vous et l’histoire pourrait durer, en tout cas, le temps que Vénus sera face à vous. Certains seront cependant très hésitants sur le fait de s’engager ou pas : on ne vous refera pas !

3e décan : Elle va se trouver face à vous, mais seulement si vous êtes né autour des 12 et 13 décembre, et elle sera alors en mauvais termes avec Neptune pendant quelque temps (à peu près tout le mois de mai). Soit vous prendrez conscience de la fragilité de votre relation de couple, ou du côté un peu pervers de votre conjoint/e, soit vous rencontrerez quelqu’un qui aura rapidement une forme d’emprise sur vous, mais uniquement si l’un de vos parents a eu une forte emprise sur vous dans le passé. Cet aspect pourrait être révélateur d’une faille, d’une fragilité, d’une sensibilité particulière à la séduction et votre bouée de sauvetage pourrait être le doute. Laissez-le s’insinuer en vous, ne le rejetez pas, car lui seul peut vous montrer que vous faites fausse route (si c’est le cas, bien sûr).

