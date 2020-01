L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Capricorne

publié le 11/01/2020 à 06:30

1er décan : La planète des sentiments ne traversera pas votre signe cette année ! En fait, elle était chez vous fin novembre et début décembre 2019, et, en 2020, elle va s’arrêter plusieurs mois en Gémeaux et terminera cette année en Sagittaire, non loin de chez vous. Son arrêt en Gémeaux sera remarquable parce qu’elle passera plusieurs fois par le 1er décan de ce signe, qui est en relation avec votre décan à vous. Vénus occupera alors (en avril, puis en juin et juillet) votre secteur du travail et de la vie quotidienne, qui est aussi attribué à la forme. La planète étant bien intentionnée, un/e collègue pourrait attirer votre attention et votre cœur battra plus fort. Mais il apparaît que l’autre ne prendra pas les choses aussi au sérieux que vous ! Sauf peut-être né les 22, 23 décembre et précisément lorsque Vénus entrera en Gémeaux (le 3 avril) et sera en harmonie avec votre maître, Saturne.

2e décan : La planète du cœur va faire elle aussi une boucle cette année, mais dans un signe qui n’a pas beaucoup d’affinités avec le vôtre : les Gémeaux. Un signe léger, qui apprécie l’insouciance et aime s’amuser, jouer avec les cœurs... Le contraire de vous, finalement ! Donc, Vénus sera en relation avec vous depuis les Gémeaux du 15 avril au 3 mai, du 23 mai au 9 juin, puis du 11 au 26 juillet. Des périodes qui seront marquées par l’amour du travail bien fait, mais peut-être aussi par l’amour au travail ! Vous pourriez rencontrer quelqu’un dans le cadre de vos activités et entamer une sorte de relation ludique avec cette personne ; mais vous saurez très bien que ce n’est pas sérieux. Cependant, profitez de ce que la vie vous offre et prenez du bon temps, histoire de vous détendre. Ce sera un petit plus...

3e décan : Entre avril et août, Vénus fera des allers et retours dans le signe des Gémeaux, et votre décan sera concerné en mai, juillet et début août. Étant donné que Vénus circulera dans un secteur (représenté par les Gémeaux) qui gère votre vie quotidienne, vos habitudes, votre travail, l’un de ces domaines sera certainement un agréable refuge, un vrai plaisir par rapport à ce qui se passe dans un autre domaine. Et si vous n’êtes pas très en forme, un bon traitement vous soulagera. Il se peut aussi que vous ayez un fort penchant pour l’un de vos collègues ou pour quelqu’un que vous croisez tous les jours dans vos activités. Mais Vénus en Gémeaux est légère, elle a envie de s’amuser, de flirter, aussi n’attendez rien de solide et de concret de cette éventuelle relation. Si vous êtes en couple, votre chéri/e sera aux petits soins et essayera de vous rendre la vie le plus agréable possible.

