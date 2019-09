L'horoscope du jour du 21 septembre 2019

publié le 21/09/2019 à 05:00

BÉLIER

Ce n'est pas que vous serez négatif, quoique, mais vous ne pardonnerez rien aux autres, vous les trouverez insignifiants et ne verrez que leurs défauts. Cela ne durera que quelques heures, heureusement, car personne n'est réellement insignifiant, chacun a une valeur mais il faut découvrir laquelle. Cependant, peut-être qu'inconsciemment vous ne vous accordez pas beaucoup de valeur en ce moment, 2ème décan, et que vous projetez cela sur les autres ?

TAUREAU

La crainte de ne pas avoir assez, ou de perdre ce que vous avez, peut vous faire faire des bêtises. La peur ne doit pas vous contrôler, c'est vous qui le devez et la meilleure manière de lutter contre elle est de vous centrer sur vous-même, d'être à l'écoute de vos sensations en vous disant qu'elles ne vont pas s'installer, que c'est très passager tout comme les mouvements de la Lune (votre ressenti) qui bouge sans cesse. Et puis respirez et allez faire une grande marche...

GÉMEAUX

Étant donné que la Lune est chez vous, sa dissonance avec Mars peut vous valoir des émotions fortes, 3ème décan. Mais c'est à vous que vous en voudrez, semble-t-il, peut-être à cause d'une décision que vous aurez prise ou de l'attitude que vous aurez adoptée vis-à-vis d'un proche. Cela dit, peut-être que vous devez faire preuve de fermeté vis-à-vis de l'un de vos enfants ou d'un parent parce qu'il ou elle dépasse les limites, et cela vous contrariera.

CANCER

Mercure s'oppose à Saturne, ce qui ajoute à votre retrait par rapport au monde extérieur. Mais c'est une bonne chose, vous avez besoin de faire le point, de réfléchir aux choix qui se présentent à vous et peut-être même à un seul choix qui vous embête depuis des mois. C'est surtout le 2ème décan qui est concerné et ceux qui sont nés autour des 5 et 6 juillet doivent être particulièrement sensibles en ce moment à tout ce qui est perte, abandon, etc.

LION

2ème et 3ème décan, vos échanges seront source de plaisir, toutefois il se peut que l'un de vos rendez-vous soit reporté alors que vous l'attendiez de pied ferme. Cela concerne plus le 3ème décan : sachez que ce n'est que partie remise et cela ne doit pas vous mettre en colère contre la personne ; chacun ses impératifs ! Et n'allez pas imaginer que c'est contre vous, qu'on ne veut pas vous voir pour telle ou telle raison que vous avez imaginée et qui n'est certainement pas la bonne.

VIERGE

Une dissonance entre Lune et Mars risque de vous voir en proie à des émotions fortes, comme la colère. Essayez de ne pas vous défouler sur votre entourage ! Ce sera votre premier mouvement, en vouloir à vos proches pour des raisons qui ne sont pas très évidentes et qui seront un prétexte pour vous débarrasser de vos émotions. Cela concerne surtout le 3ème décan, mais comme le Soleil est encore chez vous, tout le signe peut en avoir des échos.

BALANCE

Au lieu d'être négative, cette dissonance Lune/Mars vous donnera la pêche pour vous battre afin que votre travail soit encore plus reconnu qu'il ne l'est. En période Vierge vous avez souvent un petit déficit de confiance en vous, ou alors vous trouvez que l'univers n'est pas sympa avec vous et ne vous donne pas ce que vous en attendez. Ça va changer avec l'arrivée prochaine du Soleil dans votre signe : vous serez les vedettes des semaines qui viennent.

SCORPION

3ème décan vous serez enclin à la solidarité et surtout à soutenir une cause qui vous tient à coeur, quitte à réveiller les consciences de manière un peu brusque. Mais vous ne verrez pas d'autre moyen de faire passer ce que vous ressentez et qui vous occupe l'esprit depuis déjà quelque temps. Vous pourriez aussi venir en aide à l'un de vos amis qui a un gros problème, probablement financier. Vous lui proposerez de lui prêter de l'argent...

SAGITTAIRE

Les autres vous paraîtront imbuvables aujourd'hui, mesquins, petits, bref le contraire de vous. Pourquoi ne pas les ignorer au lieu de vous offusquer ? Ne pas y faire attention vous permettrait de ne pas ressentir les émotions désagréables que leur attitude risque de provoquer. A la limite, prenez la tangente, fuyez, allez voir ailleurs... Si vous sentez que l'une de vos relations peut vous mettre en colère, éloignez-vous d'elle (3e décan surtout).

CAPRICORNE

Même ambiance très studieuse qu'hier, sauf que vous devrez certainement mettre le turbo parce que vous aurez beaucoup à faire, chez vous ou au boulot. Je sais que c'est samedi et que certains ne travaillent pas... Il n'empêche que vous aurez une contrainte, qui peut simplement être celle de mettre de l'ordre chez vous parce que vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper dans la semaine ; ou de tenir votre courrier à jour.

VERSEAU

Vous ne serez pas mécontent de la conjoncture, surtout 3ème décan. Il y aura une rivalité avec un proche, un rapport de force dont vous sortirez gagnant. Cela dit, cette petite bagarre peut avoir lieu entre vous et vous parce que vous hésiterez sur une dépense, par exemple. Certain se posent beaucoup de questions en ce moment sur leur avenir financier, mais il semble que cela va aller mieux dans les jours qui viennent.

POISSONS

Depuis quelque temps, le 2e décan bénéficie de bonnes vibrations qui leur sont très utiles pour lutter contre une tendance à manquer totalement de limites. Ce n'est pas une tendance nouvelle puisque cela fait déjà un bout de temps que Neptune s'est posée sur votre Soleil, d'ailleurs ceux du début du décan en sont débarrassés. Mais né après le 4 mars, ce n'est pas encore terminé ; cependant, vous n'en avez plus pour très longtemps, ouf !