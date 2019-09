L'horoscope du jour du 18 septembre 2019

publié le 18/09/2019 à 05:00

BÉLIER

Il se peut que vous ayez quelques différends avec l'un de vos collègues ou que vous soyez mécontent d'un employé qui est trop lent à votre goût. Cela ne concerne que le 3ème décan qui reçoit un rapide aspect de Mars jusqu'au 4 octobre. Cela ne sera donc pas durable et le problème sera réglé en deux temps trois mouvements. Il se peut aussi que vous soyez en rivalité avec un collaborateur ou qu'un concurrent vous gêne provisoirement.

TAUREAU

Vous serez totalement en phase avec ceux qui vous entourent, 2ème décan, et vous ferez preuve d'une grande générosité à l'égard de l'un de vos proches. C'est peut-être le " parent pauvre " de la famille, ou quelqu'un qui est un peu perdu et qui a besoin de vous pour l'aider à se recentrer. Il semble que vous pouvez beaucoup aider et que d'ailleurs ce n'est pas la première fois que vous vous rendrez utile à cette personne.

GÉMEAUX

Une séquence où vous allez faire la preuve de votre volonté et de votre force intérieure, 3ème décan. Vous ne vous laisserez pas déstabiliser par un proche. Il peut en effet y avoir une ambiance conflictuelle en famille - ou au boulot - ça dépend de votre thème natal, et vous devrez rester très ferme, surtout si ce conflit concerne vos enfants. L'effort à faire sera de ne pas vous mêler de leur querelle et de les inciter à régler les choses par eux-mêmes.

CANCER

Ceux qui sont dans la communication ou dans le commerce seront très convaincants dans les prochains jours. On ne pourra pas vous dire non ! Cela concerne surtout le 3ème décan, en bonne entente avec le Soleil et avec Mars ; ces planètes de Feu vous encouragent à être sûr de vous, affirmatif et offensif en affaires. Par ailleurs, 2ème décan, Saturne repart en marche directe et si vous êtes né autour du 5 juillet, elle va vous lâcher les baskets.

LION

2ème décan, si jamais vous avez constaté des lenteurs ces derniers mois, ou si vous avez été moins en forme que d'habitude, vous allez récupérer d'ici peu. En effet, Saturne occupe votre secteur du travail quotidien, de la forme et vous avez sûrement constaté que tout n'était pas aussi facile que d'habitude, ou que vous aviez des coups de fatigue. Un petit souci de santé a pu être responsable, mais vous en serez débarrassé d'ici la fin de l'année.

VIERGE

Mars aborde votre 3ème décan qu'elle transitera jusqu'au 4 octobre. Un surplus d'énergie et de travail pour les uns, une tendance colérique pour les autres. Vous serez en effet plus susceptible et irritable que d'habitude et exploserez facilement, mais vous pouvez aussi démarrer un travail et vous investir à fond dedans, avec une très profonde détermination ! Par ailleurs, cette dynamique conjoncture peut aussi provoquer des troubles du sommeil.

BALANCE

Les natifs de septembre-début octobre sont encore dans un climat de bien-être affectif. Célibataire, il se peut que votre coeur s'emballe pour quelqu'un. A moins que votre n'ayez un surplus de créativité et que vous ne soyez très productif sur le plan artistique. Il peut aussi y avoir de bonnes nouvelles, un rendez-vous qui se passe bien (professionnel ou autre), bref, vous avez tout bon jusqu'à vendredi pour Mercure et dimanche pour Vénus.

SCORPION

Vous avez tout plein de projets en tête 3e décan et la possibilité de les concrétiser dans les dix jours qui viennent. Mettez la gomme SVP ! En outre, on pourrait vous proposer quelque chose à saisir rapidement, alors ne réfléchissez pas trop longtemps, surtout que cela pourrait conduire plus loin que vous le pensez. Dans les prochains mois, un beau développement côté affaires vous attend, ceux d'octobre étant servis les premiers.

SAGITTAIRE

Préparez-vous, 3e décan, à affronter un petit obstacle, rien de très ennuyeux mais cela va vous prendre pas mal d'énergie. Un conflit avec votre direction ? En tout cas, il sera question d'autorité et c'est soit vous qui en ferez trop, soit un supérieur qui tentera de vous mettre au pas ! Dans ce cas, essayez de ne pas entrer en conflit ouvert avec lui, laissez passer l'orage et vous reprendrez les discussions après le 3 octobre.

CAPRICORNE

Une forte conjoncture pour le 3ème décan qui dispose pour quelques jours d'une profonde détermination et surtout d'une totale inflexibilité. Et quand vous aurez décidé quelque chose (jusqu'au 4 octobre), personne ne pourra vous faire changer d'avis, même si vous savez que vous allez un peu trop loin. Il se peut aussi qu'on vous confie un important dossier, une mission, quelque chose qui peut vous faire progresser dans votre job.

VERSEAU

Né après le 8 février, vous avez un paiement en attente, on vous doit de l'argent et on le sait, vous n'êtes pas patient. Prenez le taureau par les cornes ! Vous ne devez pas rester sans rien faire, il faut réclamer et cela risque de vous mettre de fort mauvaise humeur. En revanche, ceux de janvier continuent, eux, à être de très bonne humeur parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent et que vous en aviez bien besoin après tout ce que vous avez subi !

POISSONS

3ème décan, Mars s'oppose à vous à présent et jusqu'au 4 octobre. Attention aux petits virus ainsi qu'aux rapports de force difficiles à éviter en ce moment. En général vous parvenez à les fuir, mais ça ne sera pas le cas cette fois-ci, il faudra supporter un proche qui sera de mauvaise humeur ou qui vous en voudra de quelque chose. Dans ce cas, surtout ne cherchez pas à vous justifier, même si vous estimez qu'on est injuste avec vous. Restez indifférent.