L'horoscope du 17 septembre 2019

publié le 17/09/2019 à 05:00

BÉLIER

On sait que vous avez, pour la plupart, besoin d'être sans cesse dans l'action. Mais aujourd'hui, ce serait bien si vous dégustiez un peu le moment présent. La course en avant c'est bien (1er décan surtout), mais à la longue c'est épuisant et ce, quel que soit votre âge. Au départ, vous avez un bon rapport à votre corps et vous n'imaginez pas qu'il puisse vous trahir ; mais justement, depuis quelque temps, il se peut qu'il ait quelques ratés... qu'il se révolte !

TAUREAU

La Lune transite votre signe et Uranus par la même occasion. Né en avril, évitez de vous fixer sur ce qui ne va pas, ça ne fera pas avancer le schmilblick ! Cependant, vous serez hyper sensible à toutes les petites remarques qu'on pourrait vous faire et si vous êtes dans une situation instable (surtout né autour du 27 avril), vous aurez tendance à tout prendre de travers et à rejeter ceux de vos proches que vous estimerez responsables de vos humeurs.

GÉMEAUX

Certains natifs du 1er décan sont très contents de leur situation, mais s'il vous plaît n'en faites pas étalage, il y a des jaloux et des envieux autour de vous. Vous pouvez en parler, mais avec modération et en veillant à ne pas écorcher la sensibilité des personnes de votre entourage... Souvent vous ne pensez même pas qu'ils puissent être touchés ou égratignés par vos paroles et surtout par vos petites taquineries, très innocentes en apparence.

CANCER

Profitez d'un lien amical noué récemment. Si vous avez besoin d'un coup de main, dans quelque domaine que ce soit, tournez-vous vers cette personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne demande pas mieux que d'apporter son aide, vous le ou la vexeriez si vous ne le faites pas. Même s'il s'agit de quelque chose de pas très important. Certaines personnes, les Taureau par exemple, ont besoin de sentir qu'ils sont utiles aux autres.

LION

C'est une journée un peu tendue pour le 1er décan, mais en même temps vous aurez la possibilité de parler à quelqu'un de confiance qui saura vous rassurer. Il est vrai que la situation est instable, nous en avons souvent parlé, mais il ne se passera rien de concret aujourd'hui, c'est juste que vous remuerez des pensées et ferez des calculs dans votre tête et cela vous mettra un peu sur les nerfs. En parler, détailler les questions qui vous préoccupent vous fera du bien.

VIERGE

C'est une bonne journée pour faire la fête ! Si c'est votre anniversaire il se peut qu'on vous organise un petit raout, mais quelque chose vous contrariera. Peut-être vous serez-vous disputé avec l'élu/e de votre coeur, ou aurez-vous un obstacle à gérer, mais cela n'aura rien à voir apparemment avec l'ambiance festive qui peut régner par ailleurs. Oubliez les soucis et ne pensez qu'à profiter du moment présent. 1er décan, du bien-être pour vous aussi !

BALANCE

Vous serez le meilleur pour gérer une situation de crise, qu'elle soit personnelle ou non. Vous aurez les mots et l'attitude qu'il faut pour calmer les esprits. Cela dit, à mon avis, il peut s'agir d'un problème personnel d'origine financière. Peut-être qu'on vous doit de l'argent et que vous allez être obligé de le réclamer parce qu'il y a un peu trop de retard dans le paiement. Vous n'aimez pas réclamer, cela vous donne l'impression d'agresser l'autre.

SCORPION

N'oubliez pas que les autres existent et que ceux que vous aimez attendent de vous que vous soyez plus attentionné et plus à l'écoute de leurs besoins. Cela dit, certains natifs du 1er décan, ceux qui reçoivent l'opposition d'Uranus, sont au contraire trop " sur l'autre ", trop protecteurs et un peu étouffants. C'est probablement ce que votre conjoint ou un ami vous reproche, surtout né autour du 30 novembre. Mais Uranus rétrograde, elle est donc moins active.

SAGITTAIRE

Gardez dans un coin de votre tête que c'est une journée où plus vous rendrez service à vos proches et à vos collaborateurs, plus vous en aurez de bénéfices. D'ailleurs, votre art de la débrouillardise est au premier plan et ce n'est pas pour rien. La dimension de soin peut cependant être une source de préoccupation, qu'il faille soigner l'un de vos proches ou vous soigner vous-même. Rien de très important, vous y songerez mais ne ferez rien pour que cela change.

CAPRICORNE

Tout va dans le bon sens pour vous, que vous soyez du 1er ou du 3ème décan, on vous accorde ce que vous demandez. C'est moins facile pour ceux du 2ème, Saturne reprend une marche directe demain et elle va repasser sur un point névralgique de votre thème. Mais c'est son dernier passage (il y en a trois, dont un qui est rétrograde) et vous devriez donc pouvoir, peu à peu, lâcher prise et vous débarrasser de ce qui vous tracasse tant.

VERSEAU

La bonne ambiance dont je parlais hier pour ceux de janvier sera mitigée, mais juste aujourd'hui où quelque chose vous rappellera que votre monde change. Vous n'êtes plus dans une séquence de stabilité, où vous pouvez penser à autre chose qu'à vos soucis, professionnels et financiers. Vous êtes au contraire déstabilisé et très anxieux parfois de votre avenir. Faites confiance à la vie, elle a un plan pour vous, suivez le mouvement.

POISSONS

C'est une bonne journée pour être plus ouvert aux autres et parler davantage de vous-même ; ce que vous ne faites que rarement, vous trouverez cela inutile. Mais parler de soi, exprimer sa façon de penser est quelque chose de positif : en même temps que vous parlez de vous, vous vous définissez davantage et vous dites des choses sur vous qui peuvent vous surprendre et révéler un ou des aspects de votre personnalité qui sont en train d'émerger.